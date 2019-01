Duitse politie laat verdachte van publicatie politicidata weer vrij

De Duitse politie heeft zondag een 20-jarige man aangehouden op verdenking van het vergaren en publiceren van privégegevens van honderden personen, waaronder politici. De verdachte heeft bekend maar is vrijgelaten, omdat er geen reden is hem langer vast te houden.

De 20-jarige man is zondag in Hessen aangehouden, waarbij computers en opslagmedia in beslag werden genomen. De man is maandag ondervraagd en heeft daarbij de aantijgingen bekend en meer informatie over zijn daden verstrekt. Hij wordt ervan verdacht onder de aliassen G0d en 0rbit privégegevens van politici, journalisten en YouTube-bekenden verzameld te hebben en deze via blogs en zijn Twitter-account te publiceren. De zaak veroorzaakte afgelopen weekend grote ophef in Duitsland, waarbij gevreesd werd dat het om staatshackers ging en de Duitse inlichtingendiensten zelfs de NSA inschakelden voor hulp.

De man verklaarde echter alleen te hebben gehandeld en volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat derden betrokken zijn bij de ongeoorloofde publicatie van de gegevens. Omdat er verder geen gronden zijn om de man langer vast te houden, zoals een vrees voor vluchtgevaar, is hij op vrije voeten gesteld. Volgens Duitse media woonde de jongeman nog bij zijn ouders. De man zou tot zijn daden gekomen zijn, omdat hij zich aan uitlatingen van de politici, journalisten en andere slachtoffers geërgerd zou hebben. De politie heeft echter geen aanwijzingen voor een duidelijk politiek motief.