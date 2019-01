Razer toont muis, polssteun en stoel die haptische feedback geven

Razer toont op de CES-beurs in Las Vegas een muis, toetsenbordpolssteun en gamingstoel die haptische feedback geven op basis van geluid in games. Daarbij wordt gebruikgemaakt van de positie en intensiteit, maar de software kan ook specifieke geluiden herkennen.

Het ecosysteem noemt Razer HyperSense en is niet geheel nieuw; het zat al in de Razer Nari Ultimate-headset, die sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar is. De HyperSense-software analyseert het geluid en vertaalt dit naar trillingen in de apparaten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de positie van de verschillende apparaten.

De muis, stoel en polssteun die op CES getoond worden hebben nog geen specifieke productnaam en er is nog niets bekend over concrete producten, prijzen of data. Razer meldt alleen dat de haptische technologie in de polssteun door het Duitse Lofelt ontwikkeld is en die in de stoel door het Canadese Subpac.

Razer meldt verder dat gameontwikkelaars met een sdk aan de slag kunnen om ervoor te zorgen dat hun games beter samenwerken met HyperSense, zodat de trillingen op de beste momenten plaatsvinden. Dezelfde mogelijkheid biedt Razer ook al als het gaat om zijn Chroma-rgb-systeem.