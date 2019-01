Razer onthult 27"-FreeSync-monitor en Blade 15-laptops met RTX-gpu's

Razer heeft een aantal nieuwe Blade 15-laptops getoond die zijn uitgerust met videokaarten uit Nvidia's RTX-serie. De fabrikant toont ook twee conceptmodellen met een 240Hz-display en een 4k-oledscherm. Tot slot introduceert Razer een 27"-wqhd-scherm met FreeSync.

De nieuwe 15,6"-Blade-laptops zitten in de zogenaamde Advanced-serie. Kopers kunnen kiezen uit een model met een RTX 2060, 2070 en 2080. Die laatste twee hebben een Max-Q-ontwerp voor betere en stillere koeling. Verder komt Razer in de een Advanced-serie met een model met een 4k-touch-display dat 100 procent van de srgb-kleurruimte kan weergeven. Ook hebben ze allemaal infraroodwebcams die Windows Hello ondersteunen, voor inloggen op het os middels gezichtsherkenning.

Los daarvan lijkt er geen verdere aanpassing gedaan te zijn aan de Blade-laptops, die sinds 2016 bestaan. De laptops hebben nog steeds een Intel Core i7-8750H met 16GB werkgeheugen en een ssd met 256 of 512GB ruimte. Razer introduceert ook in beperkte oplage twee mercury white varianten van de Blade 15 Advanced. De prijzen voor al deze laptops variŽren van 2299,99 dollar tot 2999,99 dollar. De Blade 15 is officieel niet in BelgiŽ en Nederland verkrijgbaar en mogelijk geldt dat ook voor deze nieuwe varianten.

Of de Blade-laptops met 4k-oledscherm en 240Hz-display ooit werkelijk op de markt komen, staat op dit moment niet vast.

Blade 15 Advanced scherm cpu gpu ram ssd dollarprijs 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2060 16GB 512GB 2299,99 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2070 16GB 256GB 2399,99 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2070 16GB 512GB 2599,99 4k, touch Intel Core i7-8750H RTX 2070 16GB 512GB 2899,99 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2080 16GB 512GB 2999,99 Mercury Edition 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2060 16GB 512GB 2349,99 1080p, 144Hz Intel Core i7-8750H RTX 2070 16GB 512GB 2649,99

Het nieuwe 27"-scherm, de Razer Raptor, is een concept van het bedrijf, maar komt later in 2019 op de markt. Het gaat om een ips-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz en hdr-ondersteuning, al is niet duidelijk wat die hdr-ondersteuning precies behelst. Wat het FreeSync-bereik is, wordt ook niet vermeld. Het product richt zich op professionele gamers en Razer spreekt van een 4ms-responstijd die verlaagd wordt tot 1ms met blur reduction, maar een 'typische responstijd' van 7ms. Het scherm ondersteunt 95 procent van de dci-p3-kleurruimte en de helderheid gaat tot 420 nits. De bezels zijn 2,3mm dik.

Opvallend is dat de kabels van het scherm weggewerkt zitten in de voet, die een brede, platte vorm heeft. Die kabels zijn overigens ook plat en daarmee waarschijnlijk niet zomaar te vervangen. Onder die voet zit een Chroma-ledstrip waarvan gebruikers de kleur en het effect kunnen instellen, zoals dat bij veel Razer-producten kan. Ook kan het scherm 90 graden achterover kantelen zodat gebruikers de i/o-ports gemakkelijk kunnen bereiken. Er zijn aansluitingen voor hdmi, displayport, usb-c met power delivery en twee usb-type-a 3.1-poorten. Razer zegt dat meerdere video-inputs tegelijk benut kunnen worden in de vorm van picture-in-picture of side-by-side. De monitor gaat 699,99 dollar kosten en wederom is het onduidelijk of dit product ook in Nederland en BelgiŽ op de markt komt.