Nintendo-directeur is 'niet gefixeerd' op ontwikkeling nieuwe console

Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa stelt in een interview met Nikkei dat het bedrijf 'niet gefixeerd' is op het ontwikkelen van een nieuwe console. Hij oppert zelfs dat Nintendo geen nieuwe console meer gaat maken. Flexibiliteit is belangrijk, stelt hij.

Het interview van de Japanse krant Nikkei met Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa werd vertaald door Nintendo Everything. In het interview stelt Furukawa dat het bedrijf al ruim dertig jaar consoles maakt, maar dat hij zich ook voor kan stellen dat het bedrijf daarmee stopt. Furukawa: "We zijn niet echt gefixeerd op onze consoles. Op dit moment bieden we de Nintendo Switch en de bijbehorende software en daarmee leveren we de Nintendo Experience. Maar technologie verandert en ik wil dat we flexibel blijven in ons denken over het aanbieden van die ervaring."

Iets verder in het interview stelt de topman expliciet dat Nintendo in de toekomst wellicht "weg beweegt van van consoles". Flexibiliteit is daarin even belangrijk als vindingrijkheid, stelt de topman. Furukawa herhaalt in het interview bovendien dat hij meer nadruk wil leggen op het ontwikkelen van games voor smartphones, omdat dat een manier is om een constante stroom inkomsten te genereren.

De topman wil bovendien dat ontwikkelaars risico's durven nemen. "Ik wil niet dat ze denken aan de gevolgen van een mislukking. Mijn belangrijkste rol binnen het bedrijf is om een omgeving te scheppen waarin ontwikkelaars hun talenten kunnen tonen." Furukawa geeft toe dat hij zelf geen goede ontwikkelaar is en zelf niet goed kan beoordelen of een game goed is of niet. Daarvoor vertrouwt hij op anderen in het management van het bedrijf.