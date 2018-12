Gerucht: Duitse consumentenbond start rechtszaak om Nintendo's restitutiebeleid

De Verbraucherzentrale Bundesverband, kortweg VZBV, zou besloten hebben om juridische stappen te ondernemen tegen Nintendo. Het is namelijk niet mogelijk om preorders via de eShop te annuleren en geld terug te krijgen.

Volgens de Noorse site PressFire bracht de Noorse consumentenbond Forbrukerrådet de VZBV van het beleid op de hoogte. De VZBV heeft het starten van de zaak niet bevestigd. De Noorse organisatie vindt dat Nintendo's restitutiebeleid Europese wetten overtreedt, terwijl Nintendo zich beroept op Artikel 16 van de Europese Richtlijn voor Consumentenrechten.

In het Artikel staat dat het bedrijf geen annulering hoeft te accepteren 'zolang de actie is uitgevoerd met duidelijk vastgestelde toestemming van de klant voorafgaand aan de actie, en met de erkenning dat hij zijn recht op terugtrekking verliest wanneer de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de handelaar'. Volgens Nintendo voldoen de eShop-transacties aan deze eisen doordat de klant voorafgaand aan de aanschaf van een spel deze voorwaarden moet accepteren.

De Noorse consumentenbond is het niet eens met Nintendo. "Het bedrijf zegt dat alle aankopen definitief zijn. Volgens het recht op restitutie, dat in de richtlijnen is vastgelegd, zijn dat soort voorwaarden illegaal. Tot het spel gedownload en afgespeeld kan worden, kan de verkoper de annulering van preorder niet weigeren.", zei Forbrukerrådet in een open brief aan Nintendo in februari 2018. De organisatie refereert hierbij aan Artikel 9 van de Richtlijn.

De rechtszaak wordt aangespannen door de Duitse consumentenbond, omdat Nintendo's Europese hoofdkwartier in Frankfurt staat. De rechtszaak gaat binnen drie tot vier weken van start, maar het proces zelf kan langer dan een jaar duren. Nintendo heeft nog niet inhoudelijk op de zaak gereageerd.