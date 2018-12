Sony lijkt veranderen winkelregio voor Europees PlayStation Network toe te staan

Het is binnenkort wellicht mogelijk om toegang te krijgen tot PlayStation Stores uit andere Europese regio's. Of de functie ook voor regio's buiten Europa gaat verschijnen, is nog niet bekend. Sony heeft de wijziging nog niet toegelicht.

Reddit-gebruiker AlphaFoxWarfare merkte de wijziging op en deelde een screenshot. Hoewel de functie al aanwezig is, is het volgens PlayStation Lifestyle nog niet bruikbaar. Landen die buiten de Europese Economische Ruimte vallen, zoals Zwitserland, zitten er niet tussen.

Sony heeft nog geen officiële verklaring gegeven over de wijziging. Het is mogelijk dat de update te maken heeft met het Europese verbod op geoblocking, dat sinds 3 december van kracht is. Hierbij mogen klanten binnen de EU niet geweigerd worden door webwinkels binnen EU-lidstaten vanwege hun regio.