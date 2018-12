Augmentedrealityspecialist Blippar vraagt faillissement aan

Het Britse augmentrealitybedrijf Blippar, dat vier jaar geleden de Nederlandse concurrent Layar overnam, vraagt faillissement aan. De onderdelen van het bedrijf gaan onder leiding van een administrator in de verkoop. Alle werknemers worden ontslagen.

Blippar had volgens de bekendmaking een plan klaarliggen om zijn b2b -diensten aan te scherpen en zo het bedrijf winstgevend te maken. Hiervoor was echter een lening nodig boven op een eerdere lening. Daarvoor is toestemming van de aandeelhouders nodig en een enkeling lag daarin dwars, hoewel die aandeelhouder het geld zelf niet hoefde op te brengen.

Volgens Engadget leed Blippar in het verleden al tientallen miljoenen dollars verlies en lag het in de clinch met verschillende aandeelhouders, zoals Candy Ventures, Qualcomm Ventures en het Maleisische fonds Khazanah, waaraan ook de Maleisische staat meebetaalt. Naar verluidt was het eerder dit jaar al in gesprek met Snap, inc. om zich te laten overnemen, maar die onderhandelingen zouden gestrand zijn.

Blippar leverde voornamelijk ar-technologie voor opvallende reclamecampagnes voor grote Amerikaanse merken, zoals de landing page van het bedrijf laat zien. Daarnaast maakte Blippar in 2017 een ar-navigatieapp en een app voor Google Glass. Blippar-dochter Layar heeft nog steeds een kantoor in onder andere Amsterdam. Blippar bestaat sinds 2011.