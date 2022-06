Duitse rechter: Nintendo moet klanten toestaan preorders te retourneren

Een hogere Duitse rechtbank heeft geoordeeld dat Nintendo toch de mogelijkheid moet bieden aan klanten om preorders ook na het daadwerkelijk ontvangen van de game nog te kunnen retourneren. Deze uitkomst geldt voor de gehele EU en Noorwegen.

De Verbraucherzentrale Bundesverband, of kortweg de VZBV, schrijft dat het Oberlandesgericht Frankfurt heeft geoordeeld dat het recht van herroeping ook moet gelden voor videogames die door middel van een preorder zijn aangeschaft, maar daardoor op het moment van aankoop nog niet kunnen worden gespeeld. De VZBV is een Duitse federatie van consumentenorganisaties en had de zaak aangebracht bij deze hogere rechtbank.

Het gaat hier om het beleid van Nintendo's eShop. Normaal gesproken geldt bij onlineaankopen een herroepingsrecht van veertien dagen of langer. De VZBV beargumenteerde met succes dat er geen geldige redenen waren om dit recht te beperken of weg te nemen, omdat de download na het plaatsen van de preorder nog geen bruikbare game oplevert. Pas op de releasedatum wordt deze aankoop waardevol. Tot die tijd is de game waardeloos voor de koper en is het contract met Nintendo niet vervuld.

Nintendo beargumenteerde dat dit herroepingsrecht anders werkt bij preorders en preloads van games en kreeg daarin in eerste instantie gelijk. Een lagere rechtbank van Frankfurt oordeelde begin vorig jaar dat het vooruitbestellen van een game gelijkstaat aan het tekenen van een twee-fasen-contract. Dat is een overeenkomst in twee delen waarbij sommige onderdelen pas later duidelijk zijn, ondanks dat de partijen al eerder een overeenkomst hebben gesloten. Daarom gold het herroepingsrecht bij preorders van games niet, zo werd geoordeeld. Nintendo hield een beleid aan waarbij het annuleren van de aankoop tot zeven dagen voor de release van een game kon. Dat betekende dat klanten hun vooruitbestelde games niet eerst konden testen.

Deze procedure is terug te voeren op bezwaren van een Noorse consumentenorganisatie, Forbrukerrådet. Het huidige oordeel van de Oberlandesgericht Frankfurt is gedaan op basis van een verzoek van de Norwegian Consumer Authority. Daarna heeft de Duitse VZBV de handschoen opgepakt, omdat Nintendo's Europese afdeling in Frankfurt am Main is gevestigd. Formeel gezien heeft het huidige oordeel volgens de VZBV alleen rechtskracht in Noorwegen. Het heeft echter voor de gehele EU gevolgen, omdat de relevante EU-richtlijn over consumentenrechten ook in Noorwegen leidend is. Dat blijkt ook uit het feit dat Nintendo volgens de VZBV inmiddels niet alleen de Noorse versie van een formulier in de eShop heeft aangepast, maar ook de Duitse. Nintendo lijkt in Nederland een dergelijke verandering nog niet te hebben doorgevoerd.