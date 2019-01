Yoshi's Crafted World komt op 29 maart uit voor Nintendo Switch

Yoshi's Crafted World verschijnt op 29 maart voor de Nintendo Switch. Het spel werd aangekondigd op E3 2017 onder de werktitel 'Yoshi for Nintendo Switch' en zou aanvankelijk in 2018 uitkomen. De richtprijs voor Yoshi's Crafted World is 60 euro.

Nintendo heeft via Twitter de verschijningsdatum bekendgemaakt. Het platformspel is ontwikkeld door Good-Feel, dezelfde studio die Yoshi's Woolly World voor de Wii U en Kirby's Epic Yarn voor de Wii heeft gemaakt. Van de laatstgenoemde titel komt op 3 maart een 3DS-port uit, genaamd Kirby's Extra Epic Yarn.

In Yoshi's Crafted World deelt Yoshi het podium met meerdere soortgenoten, net als in Woolly World. Zij moeten op zoek gaan naar delen van de Sundream Stone. Deze heeft zichzelf opgedeeld nadat Baby Bowser en zijn verzorger Kamek hem probeerden te stelen van Yoshi en zijn vrienden.

De levels in Crafted World hebben een kartonnen look, in tegenstelling tot het gebreide uiterlijk in Woolly World. Het perspectief van de levels kan veranderd worden door middel van een ground pound, waardoor spelers de andere kant van de levels kunnen zien. Yoshi's Crafted World heeft, net als zijn voorganger, een singleplayer- en een co-op-modus.