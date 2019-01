Zotac toont compacte game-pc's met GeForce RTX 2070

Zotac heeft tijdens de CES een reeks nieuwe compacte pc's getoond. Het bedrijf brengt in het huidige kwartaal een MEK Mini-pc met GeForce RTX 20-kaart uit en komt met nieuwe mini-pc's in de ZBox-serie met de RTX 2070.

Zotac toonde de MEK Mini-pc's vorig jaar al tijdens de Computex-beurs, maar maakte tijdens de CES bekend dat er dit kwartaal modellen met Intel-hexacores en GeForce RTX 20-kaarten verschijnen. Het bedrijf liet onder andere een model zien met Intel Core i7-8700, GeForce RTX 2070 en 16GB ddr4 in de behuizing met een inhoud van 9,18 liter. Deze ondersteunt de Spectra 2.0-rgb-verlichting van het bedrijf. De fabrikant levert de pc onder andere met nvme-m2-ssd's en een hdd van 2TB, maar voor welke prijzen is nog niet bekend.

Ook in de ZBox Magnus-serie mini-pc's verschijnen nieuwe modellen. Zo is er de platte Magnus EN52070V met mobiele Core i5-8300H-quadcore en GeForce RTX 2070. Een iets dikkere variant is de EC52070D, maar die heeft dan ook een desktopprocessor, namelijk de Core i5-8400T-hexacore. Nog iets kleiner zijn de ZBox Q-modellen, waarmee de fabrikant zich op professionals richt. Deze wordt door Zotac geleverd met Xeon-processors en Nvidia Quadro-kaarten, waaronder de P5000.

Zotac ZBox Magnus EN52070V

Zotac ZBox Magnus EC52070V