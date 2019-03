Zotac brengt compacte MEK Mini-pc met RTX 2070-videokaart uit

Zotac brengt zijn compacte game-pc met verwisselbare GeForce RTX 2070-videokaart uit. De MEK Mini heeft een behuizing van 26cm hoog met een inhoud van 9 liter. De kleine computer heeft een Core i7-8700-hexacore-cpu en 16GB ddr4-werkgeheugen.

Zotac gebruikt een aangepast moederbord om de componenten in de kleine behuizing te huisvesten. Het geheugen bestaat uit twee sodimms en kan uitgebreid worden tot maximaal 32GB. Er zit een 240GB-ssd in de behuizing en er is ook een 2TB-hdd aanwezig.

De RTX 2070-videokaart is een regulier exemplaar en gebruikers kunnen dus eventueel ook een andere videokaart plaatsen, mits die compact genoeg is om in de behuizing te passen. Zotac gebruikt zelf waarschijnlijk een variant van zijn RTX 2070 Mini.

Het kastje is 259mm hoog, 136mm breed en 261mm diep, en weegt zo'n 4kg. Volgens Zotac is de kleine game-pc ongeveer net zo groot als een broodrooster. Er zit geen voeding in de behuizing, maar Zotac levert twee externe voedingen mee om de componenten van stroom te voorzien.

De definitieve uitvoering van de Zotac MEK Mini is vooralsnog alleen in het zwart verkrijgbaar. Zotac presenteerde het kastje vorig jaar al op de Computex-beurs en begin dit jaar tijdens de CES; toen liet het bedrijf verschillende kleurvarianten zien. Wel is de voorkant voorzien van kleurrijke rgb-verlichting.

Zotac heeft nu de definitieve specificaties op zijn website gezet. Een prijs noemt het merk nog niet, maar de MEK Mini zou in de komende weken te koop moeten zijn.