Zotac gaat mini-pc's in Zbox nano-lijn met AMD Ryzen-processors leveren

Zotac heeft een update gegeven over zijn Zbox-line-up van compacte pc's die het dit jaar gaat leveren. Het bedrijf introduceert Zbox nano-modellen met AMD Ryzen-processors en Magnus E-pc's met Nvidia GeForce RTX Super-videokaarten.

Zotac gaat de nano-mini-pc's leveren met AMD Ryzen 3-processors met een tdp van 15W. Het bedrijf doet dat onder andere bij de actief gekoelde nano MA621 en bij de passief gekoelde CA621. Beide systemen krijgen een AMD Ryzen 3 3200U-dualcore met Radeon Vega 3-gpu. De laatste keer dat Zotac nano-pc's met AMD-processors uitrustte was in 2015. Zotac gaat overigens ook actief en passief gekoelde nano-modellen met 15W-Intel-processors van de tiende generatie leveren.

De Zotac Magnus E-serie van Zbox-systemen krijgt een update in de vorm van GeForce RTX Super-kaarten. Het gaat om de Magnus EC72070S met Core i7-hexacore en RTX 2070 Super en de EC52060S met Core i5-quadcore en RTX 2060 Super. Beide systemen zijn met maximaal 64GB ddr4 uit te rusten en ze hebben zes usb 3.1 gen2-poorten van type c. Ook verschijnt de 62,2mm hoge EN92080V, met een RTX 2080 in combinatie met een Core i9-octacore van 45W.

Voor creators verschijnt er een nieuwe serie mini-pc's: de Inspire Studio-lijn. Deze computers zijn in het wit uitgevoerd en Zotac levert ze met RTX Super-kaarten en Core i7-octacores met tdp van 65W. Ook bevatten ze tot aan 32GB ddr4, nvme m2-ssd's van 512GB in combinatie met een hdd van 2TB, Wi-Fi 6-ondersteuning en twee ethernetpoorten.

Tenslotte geeft Zotac zijn rugzak-pc voor vr-doeleinden VR GO 3.0 een update met GeForce RTX 2070-videokaarten en een Intel Core i7. Zotac demonstreert de nieuwe systemen bij de komende CES 2020-beurs, waar het ook meer details zal verstrekken.