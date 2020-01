Kobol gaat 'opensource nas' met vijf bays uitbrengen

Een bedrijf uit Singapore start in maart de levering van de Helios64, een open-spec nas-systeem met vijf bays. Het bedrijf wil zoveel mogelijk technische data over het systeem vrijgeven en ondersteuning voor opensourcesoftware bieden.

Kobol meldt vanaf volgende week pre-orders voor de Helios64 aan te nemen en het product vanaf eind maart te gaan leveren. Het gaat om een nas met vijf bays met een nano-itx-moederbord van 120x120mm met daarop een Rockchip RK3399-hexacore. Het opslagapparaat bevat 4GB lpddr4 en 16GB emmc-opslag.

Er zijn vijf sata 3.0-aansluitingen, een m2-sleuf, 2,5Gbit- en 1Gbit-ethernet, usb-c en drie usb 3.0-poorten. Ook is een microsd-kaartlezer, een ingebouwde voeding en een reeks i/o-interfaces zoals gpio, i2c, spi en uart aanwezig. De prijs van een complete nas is 295 dollar maar gebruikers kunnen ook alleen het moederbord voor 189 dollar aanschaffen als ze zelf een systeem willen bouwen. De fabrikant gaat ook een mini-itx-adapterkit aanbieden 'voor mensen die een oude pc die ze nog hebben liggen willen recyclen'.

Kobol introduceerde vorig jaar al de Helios4. Dit was een zelfbouwkit op basis van moederbord met een Marvell Armada 388-processor. Volgens LinuxGizmos had Kobol aanvankelijk problemen om de Helios4 te produceren, maar startte de levering in augustus vorig jaar alsnog. Het bedrijf publiceerde onder andere documentatie hoe gebruikers Arch Linux ARM en OpenMediaVault op het systeem konden installeren. Dat model is inmiddels end-of-life.