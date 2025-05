Nano 8.0 is uit met betere hotkeys voor knippen en plakken en nieuwe zoekfunctie

Er is een grote release uit van Nano, de populaire terminaleditor die in de meeste grote Linux-distributies standaard wordt meegeleverd. In versie 8.0 zit onder andere uitgebreidere navigatie. Ook zijn de bindingen om te kopiëren, te plakken en de editor te verlaten nu logischer.

De update voor Nano 8.0 heet 'Grus grus'. Het is de eerste update in meer dan een jaar voor de populaire editor en een van de grootste tot nu toe. In de releasenotes staan enkele flinke aanpassingen voor de editor. De meest in het oog springende is dat de sneltoetsbindingen zijn aangepast. Die waren in Nano nooit heel logisch; om te knippen en plakken moesten gebruikers altijd ^k en ^u gebruiken. Die commando's zijn logischer geworden. Voor knippen, kopiëren en plakken kunnen gebruikers voortaan het bekende ^x, ^c en ^v gebruiken, en ^r om een term te vervangen. De editor kan in de toekomst worden afgesloten met ^q. Verder zijn er nog commando's veranderd om een tekst te vinden, een bestand te schrijven en meer.

De zoekfunctie in de editor is verbeterd en kan voortaan met ^f worden aangeroepen. Daarmee zoekt de editor standaard vooruit. Voor een backward search kunnen gebruikers ^b gebruiken.

Het is in Nano 8.0 ook mogelijk een bestand direct te openen op een bepaald regelnummer. Verder zitten er nog kleine verbeteringen in de editor, zodat met het scrollen niet langer de cursor beweegt, maar alleen het tekstvenster.