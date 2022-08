Ubuntu 22.10 en hoger krijgen mogelijk Gnome Console als vervanger van Terminal

De komende versie van Ubuntu krijgt mogelijk een andere terminalapplicatie. Ontwikkelaars stellen voor Gnome Terminal te vervangen door het minimalistischere Gnome Console. Daarvoor is onlangs een belangrijke hobbel genomen.

De ontwikkelaars deden het voorstel al in mei. Ze stelden toen voor om als standaardterminalapplicatie de Gnome 42-upstream te volgen. Die maakt gebruik van Console in plaats van Terminal als default, maar dat was enige tijd niet mogelijk. In Ubuntu 22.10 zat een bug waardoor er in Console geen nieuwe tabbladen in een actieve map konden worden geopend. Die bug is inmiddels gepatcht. Daarmee lijkt de mogelijkheid groter te zijn geworden dat Terminal in 22.10 en toekomstige versies van de distributie wordt vervangen door Console.

Console heeft een wat minimalistischere UI dan Terminal. Opvallend is vooral dat de achtergrond doorzichtig is, maar dat er geen manier is om het transparantieniveau aan te passen. Een ander mogelijk nadeel is dat er een scrolllimiet van 10.000 rijen in het programma zit, maar dat kunnen gebruikers aanpassen. Console heeft volgens de ontwikkelaars als voornaamste voordeel dat het waarschuwingen geeft bij commando's die lange tijd draaien en dat de kleuren veranderen als gebruikers sudo gebruiken of een ssh-verbinding opzetten.

Gnome Console is al de standaard in Gnome 42, maar voor Ubuntu-distro's wordt nog steeds Terminal gebruikt. Gebruikers kunnen Console uiteraard wel handmatig installeren en als default inschakelen, maar dat is vooralsnog niet de standaard.