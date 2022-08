Linux Mint 21 op basis van Ubuntu 22.04 LTS met kernel 5.15 is uit

Linux Mint 21 is uitgebracht. De nieuwe distro is gebaseerd op Ubuntu 22.04 LTS en krijgt minimaal vijf jaar ondersteuning. Mint 21 maakt gebruik van kernelversie 5.15 en heeft een nieuwe NTFS-bestandsdriver.

Linux Mint 21 Vanessa is gebaseerd op de long term support-release van Ubuntu 22.04. Daarmee krijgt het besturingssysteem ondersteuning tot 2027. Het is te downloaden met drie mogelijke desktopomgevingen. Cinnamon is de standaard, maar ook Xcfe en MATE zijn optioneel te gebruiken als gui. Mint 21 maakt gebruik van Linux-kernel 5.15. Ook dat is een lts-release. Eerder deze week kwam kernel 5.19 al uit.

Mint heeft een nieuwe upgradetool gekregen waardoor het ook voor bestaande Mint 20.3-gebruikers makkelijker wordt om een upgrade uit te voeren. Daarnaast is de bluetoothclient in Mint 21 veranderd. Dat was eerst Blueberry, maar wordt nu vervangen door Blueman. Volgens de makers heeft Blueman meer opties en biedt het betere ondersteuning voor verschillende desktopomgevingen. Ook nieuw is dat er een pictogram aan de tray is toegevoegd waarmee gebruikers in één keer processen kunnen beheren, zoals het doorvoeren van software-upgrades en -updates en het maken van snapshots.

Mint 21 maakt standaard gebruik van Cinnamon 5.4, de klassieke desktopomgeving die voor deze versie vernieuwd is. Die moet stabieler en compatibeler zijn op verschillende soorten hardware. Wat daarin vooral opvalt, is de Muffin-vensterbeheerder, een fork van Mutter 3.36. De makers zeggen die fork zo dicht mogelijk bij het origineel te hebben gehouden zodat in de toekomst nieuwe veranderingen in Mutter sneller kunnen worden doorgevoerd. Dat is een grote verandering onder de motorkap, zeggen de makers. Applicaties worden daardoor allemaal op dezelfde manier gerenderd, wat een stabielere ervaring moet opleveren.

Andere veranderingen in Mint 21 zijn de toevoeging van IPP Driverless Printing and Scanning, waardoor printers automatisch worden gevonden, de mogelijkheid om verschillende applicaties tegelijk te verwijderen en verbeteringen aan Xapps.