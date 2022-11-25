Canonical begint met uitbrengen daily builds van Ubuntu 23.04

Canonical is officieel begonnen met het uitbrengen van daily builds van Ubuntu 23.04, die ontwikkelaars en gebruikers bijvoorbeeld kunnen uitproberen via een live-USB. Ubuntu 23.04, dat de codenaam Lunar Lobster draagt, komt in april volgend jaar officieel uit.

Canonical heeft de eerste daily build van Ubuntu 23.04 onlangs uitgebracht, merkte onder meer OmgUbuntu op. Deze daily builds zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars, die met deze snapshots direct nieuwe functies van de volgende Ubuntu-release kunnen proberen zodra die beschikbaar komen. De eerste daily build van 24 november heeft echter nog geen nieuwe features; die worden gaandeweg toegevoegd.

Gebruikers kunnen de daily builds via een bootbare USB-drive uitproberen zonder het OS daadwerkelijk te installeren, maar een volledige installatie is ook een optie. Deze builds zijn echter niet stabiel en worden daarom niet aangeraden voor dagelijks gebruik.

De ontwikkelcyclus van Ubuntu 23.04 duurt zes maanden. Het is nog niet bekend welke nieuwe features Ubuntu 23.04 precies krijgt. Canonical doet pas op 23 februari 2023 een zogeheten featurefreeze, waarmee de nieuwe functies van die OS-versie worden vastgelegd. Een volwaardige bètaversie volgt op 30 maart en de gebruikte Linux-kernelversie wordt vastgelegd op 6 april.

De volledige release van Ubuntu 23.04 'Lunar Lobster' staat op de planning voor 20 april 2023. Het betreft een interimrelease, die in totaal negen maanden lang van updates zal worden voorzien. Dat is in tegenstelling tot de tweejaarlijkse LTS-releases, die vijf jaar lang ondersteuning krijgen. De recentste LTS-versie van Ubuntu, 22.04, wordt daarmee tot zeker 2027 ondersteund.