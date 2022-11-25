Canonical begint met uitbrengen daily builds van Ubuntu 23.04

Canonical is officieel begonnen met het uitbrengen van daily builds van Ubuntu 23.04, die ontwikkelaars en gebruikers bijvoorbeeld kunnen uitproberen via een live-USB. Ubuntu 23.04, dat de codenaam Lunar Lobster draagt, komt in april volgend jaar officieel uit.

Canonical heeft de eerste daily build van Ubuntu 23.04 onlangs uitgebracht, merkte onder meer OmgUbuntu op. Deze daily builds zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars, die met deze snapshots direct nieuwe functies van de volgende Ubuntu-release kunnen proberen zodra die beschikbaar komen. De eerste daily build van 24 november heeft echter nog geen nieuwe features; die worden gaandeweg toegevoegd.

Gebruikers kunnen de daily builds via een bootbare USB-drive uitproberen zonder het OS daadwerkelijk te installeren, maar een volledige installatie is ook een optie. Deze builds zijn echter niet stabiel en worden daarom niet aangeraden voor dagelijks gebruik.

De ontwikkelcyclus van Ubuntu 23.04 duurt zes maanden. Het is nog niet bekend welke nieuwe features Ubuntu 23.04 precies krijgt. Canonical doet pas op 23 februari 2023 een zogeheten featurefreeze, waarmee de nieuwe functies van die OS-versie worden vastgelegd. Een volwaardige bètaversie volgt op 30 maart en de gebruikte Linux-kernelversie wordt vastgelegd op 6 april.

De volledige release van Ubuntu 23.04 'Lunar Lobster' staat op de planning voor 20 april 2023. Het betreft een interimrelease, die in totaal negen maanden lang van updates zal worden voorzien. Dat is in tegenstelling tot de tweejaarlijkse LTS-releases, die vijf jaar lang ondersteuning krijgen. De recentste LTS-versie van Ubuntu, 22.04, wordt daarmee tot zeker 2027 ondersteund.

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Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 25-11-2022 12:35 29

25-11-2022 • 12:35

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Reacties (29)

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RoestVrijStaal 25 november 2022 13:29
Ik zie niet veel use cases voor daily builds van een complete distro.
Wat ik kan bedenken als praktisch nut, is de inventarisatie van voorbereidend werk om van LTS release naar LTS release te gaan.

Ontwikkelaars hebben vaak hun eigen build server of compileren hun code lokaal om te testen. Als hun automatische testen dat al niet doen.
psychicist @RoestVrijStaal25 november 2022 13:58
Daily builds gebruik ik eigenlijk alleen wanneer nieuw aangeschafte hardware erg nieuw is en een stabiele versie niet werkt. Dat is dus eigenlijk alleen de eerste paar maanden na de aanschaf van de nieuwe hardware. Voor de rest gebruik ik LTS of een point release, hoewel ik eigenlijk al mijn Ubuntu installaties inmiddels heb vervangen door Debian Testing.

Ik heb het hier nog op één laptop draaien, maar die gaat bij een upgrade van de SSD's ook over naar Debian/FreeBSD.
elmuerte @psychicist25 november 2022 17:41
Je kan ook nieuwere kernels + firmwares draaien op "ouders" distros als je driver issues hebt. Om meteen de hele distro is een behoorlijke stap verder.
psychicist @elmuerte25 november 2022 17:56
Soms heb je echt een nieuwe kernel nodig hebt op je installatie/live medium, omdat de hardware door oudere kernels totaal niet ondersteund wordt. Dit is voor de meeste mensen niet relevant, maar als power user en/of ontwikkelaar hoef je daily images niet te schuwen. Je kunt natuurlijk kernels + firmwares installieren, maar een daily image hoeft niet verkeerd te zijn voor een nieuw systeem dat nog niet in productie is.

Toen ik mijn laptop aanschafte wilde niets erop werken, alleen Debian Testing 9. Nu houd ik het meestal bij LTS distributies, tenzij ik een goede reden heb om Testing of Unstable te draaien.
osmosis @psychicist25 november 2022 17:48
Waarom niet gewoon alsnog LTS vervolgens HWE inschakelen daarna nieuwere kernel binnen harken?


Zelf nog geen nieuwe hardware tegen gekomen waarmee LTS HWE kernel niet mee overweg kan.

[Reactie gewijzigd door osmosis op 22 juli 2024 16:04]

psychicist @osmosis25 november 2022 17:53
Omdat je soms echt een nieuwe kernel nodig hebt op je installatie/live medium, omdat de hardware door oudere kernels totaal niet ondersteund wordt. Dit is voor de meeste mensen niet relevant, maar als power user en/of ontwikkelaar hoef je daily images niet te schuwen.
LOTG @RoestVrijStaal25 november 2022 13:37
Wil je daar daily builds voor gaan gebruiken? Dat is zo wat het meest onstabiele wat je kan krijgen, plus je weet nooit welke dingen de eindstreep halen en in welke vorm.

Dan zou je toch liever bèta builds gaan gebruiken.

Enige waar het handig voor kan zijn is als je zelf actief aan de distro werkt en op die manier makkelijk een laatste versie kunt binnen trekken om te kijken of het werkt. Scheelt een hoop stappen als je dat niet zelf hoeft te doen.
Wolfos @LOTG25 november 2022 14:07
Het zou ook kunnen dat je op een specifieke functie of fix aan het wachten bent.
youridv1 @Wolfos25 november 2022 20:37
Dan kun je echt gewoon beter wachten tot die fix naar stable of beta wordt gezet.
StopEcocide 25 november 2022 13:20
Het was voor mij in het begin even wennen, maar als je even doorzet is Linux een verademing in vergelijking tot Windows. Ik ben de Ubuntu community dankbaar dat zij zich zo inzetten voor een open-source OS. Top! Ik gebruik overigens alleen de LTS versies.
LOTG @StopEcocide25 november 2022 13:27
Ieder zijn ding. Ik werk er best vaak mee, maar ik vind een hoop dingen onnodig ingewikkeld. Ik blijf bij de command line op een server, voor de rest mijn Windows desktop.

Ik heb dan ook geen use case voor een Linux desktop, aangezien eigenlijk alles wat ik wil ingewikkelder word als het op Linux moet.
appollonius333 @LOTG25 november 2022 13:42
Dat verschilt erg per persoon, op Windows zijn namelijk ook dingen die ingewikkelder zijn dan op een Linux distro. Neem bijv. Bash en Git. Op Windows moet je voor Bash een interpreter installeren zoals PuTTy of een andere terminal emulator waarbij je op Windows soms al snel uitkomt op software zoals Git Bash. Op Linux heb je dit dan weer niet, daar pak je de terminal en gaan met die banaan.

Zo is iedere usecase anders voor ieder individu. Ik ben reeds overgegaan van Windows naar Linux. Omdat dit voor een (Linux) DevOps engineer het iets makkelijker maakt om met bepaalde dingen te werken. Ik kan begrijpen dat een (Windows) DevOps engineer dit niet zo snel zal doen.

Maar als ik je vragen mag, wat maakt het voor jou dat bepaalde dingen ingewikkelder zijn op Linux?
LOTG @appollonius33325 november 2022 14:11
Ik ga niet ontkennen dat sommige dingen beter werken op Linux en zoals ik zeg gebruik ik een headless Ubuntu server. Dat is niet zonder reden, voor docker vind ik het best fijn op die manier.

Bash, mis ik persoonlijk niet. Als het moet kan ik ook WSL gebruiken en powershell. Met Windows terminal werkt dat ook wel fijn naast elkaar.

Git weet ik niet waarom dat beter zou werken op Linux maar dat is wel een mooie brug naar wat ik dus onhandig vind. Alles via de command line.

Daar heb ik echt een hekel aan. Elke keer moeten zoeken naar welke commands en arguments Ik moet hebben, terwijl ik op Windows daar 9/10x standaard een GUI voor heb.

Ik heb daarom ook een hekel aan git waar ik nu al jaren elke dag mee werk. Iedere keer als er iets is weer moeten lopen zoeken naar hoe je het kunt fixen en dan weer naar de command line gestuurd word.

Ik hou niet van een interface die gevoelig is voor typos. En waar ik een hoop moet typen om een muisklik voor elkaar te krijgen.

Voor de rest ben ik ook geen fan dus van config files aanpassen op de command line. En dat is waar het vaak op neer komt.

Ik snap dat iemand anders dit dus juist wel fijn vind, en liever een paar commands typt in plaats van een GUI te openen.
Magic Power @LOTG25 november 2022 14:51
Ik ben Linux gebruiker, maar ik doe voornamelijk dingen in de GUI. Klikken op icoontjes en menu's om iets gedaan te krijgen. En soms ga ik naar de commandline omdat die in Linux heel erg sterk is, mits je je daar comfortabel in voelt. Maar het hoeft niet, want tegenwoordig kun je je heel goed zonder commandline door Linux heen bewegen.

Beide hebben voordelen: De GUI maakt het makkelijk omdat je niet echt kennis van het systeem hoeft te hebben, de commandline omdat je soms snel iets ingewikkelds voor elkaar kunt krijgen.

Als ik wil weten hoeveel er nog vrij is op mijn SSD, typ ik in: df -h . Dit vind ik heel wat sneller als in een GUI omgeving op zoek gaan naar een instelling om mijn vrije schijfruimte te vinden. Maar als ik met bestanden moet werken, duik ik de GUI bestandsbeheer in, dat is wat fijner dan dat op de commandline te moeten doen.

Het is niet dat de één altijd beter dan de ander. Het gaat om het gebruiken van de tools die jij fijn vind. Datzelfde geldt ook voor het gebruik van het toetsenbord en de muis. In sommige dingen is het makkelijk om de muis te gebruiken, en in andere weer om het toetsenbord te gebruiken. Ik gebruik gewoon per taak datgene waar ik op dat moment het beste mee uit de voeten kan.
Frenziefrenz @Magic Power26 november 2022 12:10
Terzijde, als je de statusbalk aanzet geven de meeste bestandsbeheerders ergens rechtsonder standaard aan hoeveel vrije ruimte je nog hebt op die schijf. Van Explorer tot Dolphin to Thunar.

Je kunt dat inderdaad zien als op zoek gaan, maar zelf vind ik de standaarinstellingen sowieso bijna onbruikbaar. Met extensies, statusbalk en gedetailleerde weergave graag en anders niet. :) (Behalve eventueel in fotomappen.)
Verwijderd @LOTG25 november 2022 20:18
Ik heb een commit.sh gemaakt die het vaak doet en verder gebruikt ik git pull & reset. Valt wel mee dat git op de command line dan.
crazyboy01 @LOTG28 november 2022 00:05
Linux als desktop voor je dagelijkse huis-tuin-keuken-en-Netflix, tja, dat is misschien niet wat ik iedereen zou aanraden, ookal kom je met een goede DE een eind. Op de meeste servers is Linux inderdaad een must. Maar ook daarbuiten vind ik sommige dingen een stuk makkelijker in de commandline en hoewel de dingen vaak ook mogelijk zijn in de opdrachtprompt van Windows, prefereer ik meestal toch Linux voor die zaken. Commando's kunnen namelijk ook juist veel gepersonaliseerder zijn dan een knop, of gewoon eenvoudiger. Zo compile ik een hoop dingen die op Windows standaard in een zware GUI gaan liever met een simpel commando, en zo kan ik met een tool als FFMPEG ook heel gemakkelijk alle opties aangeven met één simpele regel, ipv een heel instellingenscherm waar ze nooit alle opties overzichtelijk in kwijt zouden kunnen. Ook is het gewoon soms echt een kwestie van de GUI een tijdje los te durven laten en vooral tools leren kennen, dan lukt het op een gegeven moment veel beter. Als je de hele tijd na 5 minuten terugvalt op je Windows GUI, dan blijft de stap inderdaad groot.

Dat gezegd hebbende ontken ik niet dat het soms een drama is om bepaalde (GUI) applicaties een beetje fatsoenlijk werkend te krijgen en te integreren in je systeem. Het ligt maar net aan je situatie en je doel of Linux een goede keuze is voor wat je wil doen, hoeveel je ervan weet en hoeveel baat je hebt om uit te zoeken hoe iets werkt, wat ook weer te maken heeft met hoevaak je iets wil gaan gebruiken. Wel zie ik ook buiten de echte distro's steeds meer toepassingen, zoals WSL, maar ook goedkope Chromebooks die dankzij apps in de Linuxomgeving tegenwoordig toch 'alles' kunnen runnen. En in die en meer situaties is het bv met een laag budget verdomd handig als je dat aan de praat weet te krijgen en het niet schuwt.
maevian @appollonius33325 november 2022 14:04
WSL lost dit allemaal wel op
Left @maevian25 november 2022 14:09
Ik gebruik WSL dagelijks op mijn werk en je hebt gelijk, het werkt over het algemeen prima.
Maar toch blijven er wat irriaties. Werken met UI's bijvoorbeeld. Ik los het op door een X-Server op mijn Windows host te draaien. Dat werkt, maar lang niet zo goed als native op Windows. BV het is wat trager of soms blijft er een toets hangen.
LOTG @Left25 november 2022 14:32
Je kunt toch standaard UI applicaties draaien op de laatste WSL? Daar hoef je niet zelf X voor te draaien. Ik heb er maar een paar keer gebruik van gemaakt dus veel kan ik er niet over zeggen maar ik had geen problemen toen.
Left @LOTG29 november 2022 09:17
Dat kan op Windows 11, ik zit helaas nog vast aan Windows 10 ..
appollonius333 @maevian25 november 2022 14:20
Ben ik het mee eens, alleen WSL1/2 zijn niet echt Linux VM's of baremetal gesimuleerde Linux omgevingen. Je mist dan wel een aantal functies. Maar ik ben het met je eens WSL lost bepaalde dingen wel op als je alleen de commandline wil gebruiken, dan is WSL daar perfect voor.
RoyTrenneman @maevian25 november 2022 20:32
Ik ben blijven hangen in Cygwin, maar gebruik niet zoveel commando's en heb geen Linux omgeving op Windows nodig. Ik heb meestal alleen tail nodig om realtime logs te creëren en mee te kijken.
jnr24 @RoyTrenneman27 november 2022 10:14
Gebruik 'less' en daarna de toets F of type '& error'
veltnet @maevian28 november 2022 14:23
WSL blijft draaien onder Windows. De meest ideale versie van WSL is de versie zonder W en S.
RoyTrenneman @LOTG25 november 2022 13:41
Precies. Ik ga dan ook nooit mee in de flame wars over het beste OS. Kansloze discussie en voor iedereen anders.

Ik werk voor mijn dagelijks brood met Windows, Ubuntu en macOS en vind het allemaal prima. Mijn primaire OS voor werk is Ubuntu, veel klanten gebruiken Windows of Ubuntu (steeds meer) en macOS blijft wat achter, maar komt ook zo nu en dan voor.

Op mijn werklaptop draait Ubuntu en ik heb voor troubleshooting een Windows 10 VM draaien, maar ik heb altijd weer moeite om de weg te vinden in Windows. Dat is een duidelijk geval van pebcak en een gebrek aan gewenning, maar Linux is voor mij gewoon overzichtelijker.

Privé heb een poosje terug een MacBook Air gekocht, omdat ik een betaalbare laptop met lange accuduur wilde hebben. Voor een doorsnee gebruiker (gemiddelde thuisgebruiker, kantoorwerker) is mijn mening dat macOS het meest gepolijst is. Voor het werk ben ik er nog niet uit. Als ik door zou zetten, dan zou het mijn primaire werk OS kunnen worden. Vraag is of ik dat zou willen.

Onze server applicatie is gemaakt voor Windows, Ubuntu en Raspberry Pi OS. En ik moet regelmatig een nieuwe VM creëren voor test en reproductiedoeleinden en ben daarmee gebonden aan Intel of AMD, dat maakt een Mac voor werk nog geen permanente optie. Voor onze client, is het allemaal om het even.

Ik zie ook in mijn team dat er geen duidelijke voorkeur is. We hebben Windows gebruikers, macOS, en Ubuntu gebruikers in het team en elk zweert bij zijn voorkeur,
LOTG @RoyTrenneman25 november 2022 13:47
Precies, maar het lijkt een beetje de moderne tijd.

Als iemand iets leuk of fijn vind, dan is er een video van een uur ergens te vinden die jou verteld waarom je het mis hebt.

Als je blij bent met je OS, laat dan niemand je vertellen dat je iets anders moet gebruiken. Als je een ander OS wil proberen, gewoon doen.

Jij moet er mee werken.
Alles heeft zijn doel en zijn eigen insteek.

Laat mij een half uur met MacOS (liever Linux dan dat) werken en ik flikker het ding uit het raam, terwijl iemand anders niets liever doet.
Metallize @RoyTrenneman25 november 2022 15:06
Zelfde hier , ik ben zelf OS neutraal , en vindt dat je als je zelf een ICT-er noemt, je geen kanten kan kiezen kwa besturings systemen.
Voor het werk gebruik ik windows 10 , mn laptop mac OS ( handiger voor het reizen) , en nu nog Windows 10 op mn prive pc , maar daar zal in de kerstvakantie wel verandering in komen , ik zit zelf te twijfelen tussen Ubuntu of Arch/manjaro (het grootte linux twijfel probleem :D )

Trouwens als je toch een beetje het gemak van linux in mac os wilt , moet je eens naar https://brew.sh/ gaan ;)
psychicist @LOTG25 november 2022 14:01
Dat is inderdaad zo. Ik heb zo ook geen use case voor Windows. Ik heb Windows 10 en 11 VM's en dat is genoeg om Visual Studio te draaien en bepaalde dingen te kunnen testen. Maar dat zou allemaal net zo goed op een Linux of macOS host kunnen. En die cross-platform ontwikkeling is het allerbelangrijkste, zodat mensen datgene kunnen gebruiken waar zij zich het prettigst bij voelen.

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