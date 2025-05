Ubuntu Core op een Raspberry Pi

Canonical, de maker van de populaire Linux-distributie Ubuntu, heeft zijn focus al een hele tijd verlegd van de desktop naar de markt voor servers en het internet of things. Met desktopbesturingssystemen valt namelijk niet veel meer te verdienen, maar Canonical denkt dat wel te kunnen doen met een besturingssysteem voor servers en iot. Daarom bracht Canonical eerder Ubuntu Core uit, een besturingssysteem voor embedded devices. Dat draai je op apparaten waar je jaren niet naar wilt omkijken, zoals een settopbox of een Nextcloud-server. Onlangs kwam Ubuntu Core 22 uit, gebaseerd op Ubuntu 22.04. In dit artikel leggen we uit hoe je Ubuntu Core en extra software op een Raspberry Pi installeert en hoe je je eigen aangepaste versie van het besturingssysteem maakt.

Met Ubuntu Core richt Canonical zich op de makers van settopboxen, edge gateways, drones, robots en andere apparaten die gewoon moeten werken zonder dat hun klanten ernaar hoeven om te kijken. Die makers krijgen met Ubuntu Core de beschikking over een minimaal basisbesturingssysteem met afgeschermde toepassingen, automatische transactionele updates die bij problemen terug te draaien zijn, secureboot, fulldiskencryptie (alleen op systemen met UEFI Secure Boot en TPM 2.0, dus niet op een Raspberry Pi) en een eigen appstore. Door op Ubuntu Core voort te bouwen, kunnen ze zich focussen op de ontwikkeling van hun software.

Snaps Snap is een universeel pakketformaat dat door Canonical is ontwikkeld waarmee ontwikkelaars eenvoudig hun software kunnen aanbieden voor verschillende Linux-distributies. Tweakers schreef eerder een artikel over snaps en hoe je deze zelf kan aanmaken.

Gebruikers hoeven zich ook geen zorgen te maken om het up-to-date houden van het besturingssysteem en de software: dat gebeurt automatisch op de achtergrond. Als een update mislukt, wordt automatisch de vorige werkende versie teruggezet, waardoor je nooit met een niet-werkend systeem zit. Ubuntu Core ondersteunt alleen snaps als manier om software te installeren. Omdat die snaps van elkaar en het besturingssysteem afgescheiden zijn, hoef je niet bang te zijn dat je bij incompatibiliteitsproblemen met niet-werkende software achterblijft. En omdat snaps maar een beperkte toegang tot het systeem hebben, zijn de veiligheidsrisico's beperkt. Vergeleken met een reguliere Ubuntu-versie ben je met Ubuntu Core dus beperkter, maar in ruil daarvoor krijg je meer betrouwbaarheid en veiligheid. Voor servertoepassingen bij je thuis is dat dus ideaal.

Gecertificeerde hardware

Canonical heeft een certificatieprogramma voor hardware, zowel voor servers, desktops en laptops als voor iot-apparaten. Voor Ubuntu Core 22 is de lijst met gecertificeerde apparaten voorlopig nog leeg. Voor Ubuntu Core 20 zijn 22 apparaten gecertificeerd , waaronder de Avnet SmartEdge Industrial IoT Gateway, industriële edgeterminals in de ThinkEdge-productlijn van Lenovo en edgecontrollers en gateways van Advantech.

Opvallend is dat in de lijst met gecertificeerde apparaten ook talloze modellen van de Raspberry Pi staan. Niet alleen de industriële versie Compute Module 3, Compute Module 3 Plus en Compute Module 4 Lite, maar ook de consumentenversies vanaf de Raspberry Pi 2 Model B tot en met de Raspberry Pi 400. Op de downloadpagina van Ubuntu Core 22 voor de Raspberry Pi staat ook de nieuwe Raspberry Pi Zero 2 W als ondersteund model vermeld. Volgens deze pagina zijn al deze modellen van de Raspberry Pi voor Ubuntu Core 22 gecertificeerd.

Voor industrieel gebruik zijn die consumentenversies van de Raspberry Pi niet bedoeld, maar door hun goede ondersteuning van Ubuntu Core, kun je hiermee vrij eenvoudig en zonder dure hardware te hoeven kopen, het besturingssysteem uitproberen. Zelfs een oude Raspberry Pi 2 is al voldoende voor een eerste blik.