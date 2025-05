Tweakers is een pilot gestart met het tijdschrift MagPi, waarbij we builds die in het magazine verschijnen op Tweakers doorplaatsen. Dit is het eerste artikel in deze reeks. Let wel, het taalgebruik en de manier van schrijven kunnen afwijken van wat je gewend bent op Tweakers. Dat komt doordat we de teksten een-op-een overnemen van het magazine. We hopen dat jullie dit soort content leuk vinden; laat vooral in de comments weten wat je van dit initiatief vindt.