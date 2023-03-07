Introductie

Samengevat Sonoff heeft met de NSPanel misschien wel de geavanceerdste wandschakelaar die we kennen op de markt gebracht. Naast traditioneel schakelen met de twee knoppen aan de voorzijde, kun je je smarthomeapparatuur bedienen vanaf het touchscreen en kan het apparaat functioneren als een (simpele) thermostaat. Normaal gesproken werkt de NSPanel enkel met het eWeLink-smarthomeplatform, maar je kunt de firmware eenvoudig vervangen door alternatieven, zodat het apparaat goed samenwerkt met je eigen smarthomeplatform. Het design en de gebruikte materialen voelen prima aan, al zijn er verbeterpunten. Het scherm had mooier gekund en sommige exemplaren hebben een hoorbaar krakend mechanisme achter de fysieke knoppen. Het is logisch dat de Sonoff naast een fase ook een nuldraad vereist om hem te voeden. Dit kan een uitdaging vormen. Al met al is de Sonoff NSPanel een eyecatcher met potentie, maar je moet aan de slag om die potentie te benutten. Als je houdt van apparaten flashen, rommelen met code en het brouwen van eigen userinterfaces, kun je jezelf uren bezighouden met de NSPanel en is dit een aanrader. Wil je een kant-en-klaar bruikbaar product, dan zul je het eWeLink-platform moeten omarmen of toch voorbij deze NSPanel moeten kijken. Pluspunten Uitgebreide mogelijkheden

Uitgebreide mogelijkheden Makkelijk te flashen

Makkelijk te flashen Uren speelplezier Minpunten Scherm valt tegen bij scherpe kijkhoeken

Scherm valt tegen bij scherpe kijkhoeken Matige knopconstructie

Matige knopconstructie Eenkennige standaardsoftware

Eenkennige standaardsoftware Temperatuursensor wijkt af Getest Sonoff NSPanel Zwart Prijs bij publicatie: € 58,10 Vergelijk prijzen Vanaf € 47,99 Bekijk alle uitvoeringen (2) Op de valreep van het vorige jaar hebben we uitgebreid gekeken naar vervangers voor wandschakelaars en -dimmers om te koppelen aan je smarthome. Daarbij viel het product dat we vandaag bespreken, de Sonoff NSPanel, buiten de boot omdat het wel erg herkenbaar door het leven gaat als smarthomeapparaat. Je zou de NSPanel tekortdoen door hem aan te duiden als wandschakelaar. Sonoff zelf presenteert hem als all in one control center, een wandpaneel met touchinterface waarmee je verlichting, verwarming en andere smarthomeapparatuur kunt bedienen. Meestal vind je bij Tweakers reviews van hardware die net is uitgekomen of op het punt staat om in de winkel te verschijnen, maar de NSPanel ligt al ruim een jaar in de winkels. Vanwaar dan nu pas een review? Het antwoord zit ‘m in de firmwarealternatieven die het afgelopen jaar voor de NSPanel zijn ontwikkeld. Die maken het apparaat ineens een stuk interessanter, doordat je complete controle krijgt over de indeling van de schermen en doordat ze de NSPanel bevrijden van zijn standaard eenkennigheid. In deze review kijken we naar de mogelijkheden van de NSPanel met standaardsoftware, nemen we je mee in het flashen van de NSPanel met alternatieve firmware, verbinden we hem aan Home Assistant en bekijken we welke extra mogelijkheden de alternatieve firmware biedt. De NSPanel klinkt als het ideale kant-en-klare, hackbare wandpaneeltje om op los te gaan in het thuislab, maar is dit een apparaat voor elke smarthomeliefhebber en kan iedereen het ombouwen om het te integreren in zijn eigen smarthomeset-up?

De hardware

De NSPanel is compact verpakt in een kartonnen doosje met daarin het apparaat zelf, een snelstarthandleiding en twee schroefjes om hem in een inbouwdoos te monteren. We beschikken zelf over de zwart-zilvergekleurde versie, maar er is ook een witte variant. De NSPanel bestaat uit twee segmenten. De achterzijde kan losgekoppeld worden van de voorzijde, wat nodig is om het apparaat strak tegen de muur te monteren. Aan de voorzijde bevindt zich een touchscreen met daaronder twee knoppen die in verbinding staan met twee relais in de ‘bult’. Aan de onderzijde zitten de gleuf om het apparaat los te wippen van de muur, een resetknop en een temperatuursensor. Aan de achterkant van het apparaat zit een bult waarin zich de relais en stroomaansluiting bevinden. Gemeten vanaf de voorzijde van de inbouwdoos maakt deze bult de NSPanel 29mm diep. Die ruimte moet je dus wel in je inbouwdoos overhebben plus een klein beetje ruimte voor de bedrading die zich al in de doos bevindt. De bult vult niet de hele doos, dus eromheen is nog wel wat ruimte om kabels een plekje te geven. De NSPanel vereist een nulaansluiting (blauwe draad), die nog weleens ontbreekt achter wandschakelaars, in dat geval zul je een nuldraad vanaf de centrale doos moeten bijtrekken. De vier contacten achterop bestaan uit een gedeelde nulaansluiting en drie afzonderlijke faseaansluitingen. Twee aansluitingen zijn geschakelde uitgangen voor lampen of verwarming. De derde aansluiting is de ingang waarmee het apparaat en de uitgangen worden gevoed. Binnenzijde Aan de binnenkant van de NSPanel komt alles samen op de ESP32-microcontroller, die het hart vormt van het apparaat. Deze module is voorzien van een 240MHz-dualcoreprocessor, een ultralowpower-coprocessor en 4MB flashgeheugen. De aanraakgevoelige display heeft een resolutie van 480x320 pixels en wordt aangestuurd door een Nextion-controller. Deze heeft eigen firmware, waarin zich onder andere alle afbeeldingen bevinden die de gui vormen. Het apparaat is makkelijk te monteren en demonteren. Er zijn maar twee schroefjes los te maken voordat je bij de binnenzijde komt en je vindt daar vier duidelijk gemarkeerde aansluitingen die verbonden zijn met de uart van de ESP32. Deze zullen we in een van de volgende hoofdstukken gebruiken om alternatieve firmware te gaan flashen. Flash-ready, maar niet foutloos Dat knutselaars geen strobreed in de weg wordt gelegd, is inmiddels een beetje een handelsmerk van Sonoff en een houding waaraan veel andere bedrijven een voorbeeld kunnen nemen. Dat wil niet zeggen dat de NSPanel een foutloos ontwerp is, want in de praktijk zijn er nog wel wat verbeterpuntjes te noemen. De kijkhoek van het scherm is niet geweldig, vooral in horizontale richting. Bij het zacht indrukken van de knoppen is het veermechanisme hoorbaar. Naar verluidt is dit onderdeel gewijzigd in de witte uitvoering die iets later op de markt is gekomen, maar dat hebben we niet kunnen verifiëren. De temperatuursensor wijkt een graad naar boven af, wat misschien iets te maken heeft met de positie of het feit dat het apparaat zelf de sensor een klein beetje opwarmt. NSPanel aan de wand bij @jurroen

De originele software

Nadat het is aangesloten op netspanning start het apparaat snel en wacht het vervolgens tot de gebruiker het met wifi verbindt. Dit gebeurt niet lokaal op het apparaat, maar moet via bluetooth vanuit de smartphoneapp. De NSPanel gebruik je met de eWelink-app, die voor Android en iOS beschikbaar is. Zoals verwacht wil deze app het liefst dat je een account aanmaakt, maar je kunt dit eventueel overslaan met de ‘probeer nu’-knop, die je een anoniem account biedt dat zestig dagen actief blijft. Zo’n anoniem account heeft volgens de app minder mogelijkheden, maar biedt voldoende functionaliteit om de NSPanel te configureren. Vanuit het hoofdscherm in de app kunnen we via bluetooth de NSPanel instellen en verbinden met wifi. Nadat dit gebeurd is, komt de NSPanel op het startscherm terecht, waarop tijd, buiten- en binnentemperatuur worden weergegeven. Swipen we vanuit dit venster naar rechts of links, dan komen er nog twee schermen tevoorschijn waarvan eentje een thermostaat kan weergeven en het andere gevuld kan worden met widgets. Thermostaatfunctie De NSPanel kan in combinatie met een externe schakelaar ook als thermostaat functioneren. Die functie moet je niet al te serieus nemen, want hierbij is enkel ondersteuning voor aansturing met behulp van aan-uitbediening. OpenTherm en het modulerend aansluiten van de ketel worden dus niet ondersteund. Aan-uitbesturing van een verwarmingsketel werkt heel simpel. Als de twee draden uit de verwarmingsketel met elkaar worden verbonden, slaat de ketel aan en gaat hij warmte produceren. Daarbij zal de ketel direct op vol vermogen beginnen en aan de hand van de retourtemperatuur uit het systeem eventueel het vermogen verlagen. Het OpenTherm-protocol zorgt ervoor dat thermostaat en ketel uitgebreider kunnen communiceren. Daardoor kan de ketel bepalen op welk vermogen moet worden gestookt om op een zuinige wijze de aangegeven kamertemperatuur te bereiken zonder daar bijvoorbeeld ver overheen te schieten. Voor zowel je portemonnee als het comfort is het dus niet aan te raden de Sonoff in te zetten als thermostaat voor je centraleverwarmingsketel. Voor het bedienen van elektrische vloerverwarming is de NSPanel wel goed geschikt en kun je de originele controller vervangen door de NSPanel. Hiermee kun je de kamertemperatuur meteen monitoren en bedienen vanuit je smarthome.

Alternatieve firmware

Sonoff heeft met de NSPanel een leuk apparaat bedacht, maar het eWelink-platform zal misschien niet de eerste keus zijn van veel tweakers. Zoals we al hebben gezien, is Sonoff echter zo vriendelijk geweest om de uart-aansluitingen van de microcontroller netjes gemarkeerd bereikbaar te maken op het moederbord, zodat we het apparaat van andere firmware kunnen voorzien. Je hebt dan wel een ttl-USB-adapter nodig om je computer met die aansluitingen te verbinden. Doordat het spelen met microcontrollers de laatste jaren enorm populair is geworden, zal zo’n apparaatje bij veel tweakers al in de la liggen en anders is het al vanaf een paar euro te vinden bij hobbyelektronicawebshops. Op dit moment zijn er twee varianten alternatieve firmware verkrijgbaar: Tasmota en ESPHome. Dat er Tasmota-firmware verkrijgbaar is, mag geen verrassing zijn. Dit softwareplatform is ontstaan op een Sonoff-product: de Sonoff Basic, waarvan de seriële aansluiting eveneens goed bereikbaar is. De Tasmota-firmware was de eerste alternatieve firmware die beschikbaar kwam voor de NSPanel. Deze firmware ondersteunt mqtt, waardoor je de NSPanel aan heel veel smarthomeplatforms kunt koppelen. Inmiddels is er voor Home Assistant-gebruikers een makkelijke methode om het paneel te flashen en beheren, gebaseerd op ESPHome. Hierbij richt je de interface van de NSPanel in via een Blueprint. Deze oplossing is geschreven door Blackymas. We geven in het voorbeeld onze NSPanel de naam ‘ wandpaneel ’. Je kunt een andere naam gebruiken, als die maar geen spaties, hoofdletters of koppeltekens bevat. Later kun je in Home Assistant het apparaat een mooie naam met bijvoorbeeld een hoofdletter geven, maar houd het voor nu even eenvoudig en identificeerbaar. Hardware voorbereiden Om bij het pcb te komen, moet je de NSPanel uit elkaar halen. Om te beginnen haal je de achterkant van de voorzijde. Het metalen paneel achter op het scherm zit met twee Phillips-schroefjes vast. Na het verwijderen van dit paneel kun je het pcb bereiken dat van het scherm moet worden verwijderd, omdat het anders makkelijk is om kortsluiting te maken tussen de pinnen en de metalen achterzijde van de display. Verwijder de aansluitkabel van de displaycontroller door de voorzijde van de connector richting de displaycontroller te schuiven en til het pcb uit de behuizing. Pas hierbij goed op dat de temperatuursensor die boven het pcb zweeft niet verbogen wordt. Aansluiten op de ttl-USB-adapter De IO0-pin moet aangesloten worden op een ground-aansluiting, zodat de module in de juiste modus start om te kunnen worden geflasht. Hiervoor kun je de pinheader gebruiken die zich aan de overzijde bevindt. Hiervan zijn twee pinnen verbonden met ground. In de afbeelding zijn ze blauw gemarkeerd. Pinout NSPanel -> ttl-adapter IO0 → Ground

GND → Ground

ESP_RX → TX van je ttl-USB-adapter

ESP_TX → RX van je ttl-USB-adapter

3v3 → 3,3V-voeding van je ttl-USB-adapter. Er is geen header gesoldeerd op de aansluitingen van het pcb om direct de kabels vanuit je seriële adapter in te prikken. Dat laat twee aansluitmogelijkheden over: een header op het pcb solderen of klemmen. De eerste optie, een header solderen, is verreweg het veiligst, maar deze moet je wel weer verwijderen na het flashen, omdat anders het achterpaneel niet meer past. Durf je een beetje risico te nemen, dan kun je de kabels ook in de aansluitingen steken en met een stukje tape zekeren, zoals je kunt zien op de foto rechts. Ik raad absoluut aan om de headerroute te bewandelen, maar kan niet ontkennen dat ik zelf de klemmethode heb gebruikt. Hoe dan ook: het is erg belangrijk dat de pinnen geen contact verliezen tijdens het flashproces. Controleer dus goed of alles stevig zit voordat je verdergaat. Laat de module en bekabeling tijdens het flashen met rust. Met de seriële adapter aangesloten, kun je de ESPHome-firmware op het apparaat laden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt de ESPHome-integratie van Home Assistant gebruiken en je kunt ESPHome op je computer vanuit de console uitvoeren. We behandelen beide methodes in de volgende hoofstukken.

ESPHome flashen via Home Assistant

Installeer de ESPHome-applicatie in Home Assistant als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je Home Assistant-core in een venv of docker draaien, dan zul je moeten uitwijken naar de lokale optie in de volgende paragraaf. Als ESPHome is geïnstalleerd, open je deze vanuit de zijbalk, maak je een nieuw apparaat aan en volg je de stappen in de wizard. In de stappen die volgen, is de inhoud niet zo van belang; dit passen we later aan. Het is wel belangrijk dat je aangeeft dat het type microcontroller dat ESPHome moet gebruiken, de ESP32 is. Kies bij de laatste stap 'Skip' in plaats van 'Install', want voordat je de NSPanel kunt flashen, moet je nog wat aanpassingen aan de configuratie verrichten. Nadat deze stappen voltooid zijn, zie je het nieuwe device in de lijst staan. Het is voorzien van een standaardconfiguratie die de deur uit kan, want we gaan deze vervangen door een eigen configuratie. Klik op 'Edit' en vervang alle tekst in het geopende venster door de volgende tekst. substitutions: ###### DIT GEDEELTE AANPASSEN ###### device_name: wandpaneel wifi_ssid: je-wifi-ssid wifi_password: je-wifi-wachtwoord ##### EIND AANPASBARE SECTIE ##### nextion_update_url: "https://raw.githubusercontent.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/main/nspanel_eu.tft" packages: remote_package: url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint ref: main files: [nspanel_esphome.yaml] refresh: 300s In het aangegeven gedeelte vul je de naam van je wandpaneel en je wifigegevens in. Klik daarna rechtsboven op 'Save' en sluit de NSPanel en seriële-USB-adapter aan op de computer om deze configuratie te gaan flashen. Als je klaar bent om te beginnen, kies je voor 'Install'. ESPHome zal dan de installatiemethode vragen, waar we kiezen voor 'Seriële poort'. De browser zal een keuzevenster tonen waarin alle seriële poorten van je systeem staan. Hier kies je de seriële-USB-adapter. ESPHome gaat nu de software voor de NSPanel compileren en daarna flashen. Afhankelijk van het systeem waarop Home Assistant draait, kan dit enige tijd in beslag nemen, zeker als dat bijvoorbeeld een Raspberry Pi is. Na het voltooien van het proces kun je doorlezen in het hoofdstuk waar we de schermcontroller gaan updaten.

ESPHome flashen vanuit de console

Om installatie van ESPHome mogelijk te maken, moet je besturingssysteem over Python beschikken. Als dit nog niet geïnstalleerd is, zul je dat eerst moeten regelen. Hiervoor kun je de installatiebestanden en -instructies voor Python gebruiken. Met Python geïnstalleerd, kun je vanuit de terminal van je OS pip install esphome uitvoeren. Hierna start je de ESPHome-wizard door esphome wizard wandpaneel.yaml uit te voeren. G ebruik ESP32 als microcontroller en esp32dev als boardtype. Als de wizard klaar is, vind je het yaml-bestand dat is aangemaakt in de map waarin je ESPHome hebt uitgevoerd. In het bovenstaande geval heet dit wandpaneel.yaml. Dit bestand moet worden bewerkt, wat je kunt doen met je favoriete (platte) tekstverwerker. De inhoud van het yaml-bestand maak je leeg en vervang je door de volgende code. substitutions: ###### DIT GEDEELTE AANPASSEN ###### device_name: wandpaneel wifi_ssid: je-wifi-ssid wifi_password: je-wifi-wachtwoord ##### EIND AANPASBARE SECTIE ##### nextion_update_url: "https://raw.githubusercontent.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/main/nspanel_eu.tft" packages: remote_package: url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint ref: main files: [nspanel_esphome.yaml] refresh: 300s In het bovenste gedeelte vervang je 'wandpaneel', 'je-wifi-ssid' en 'je-wifi-wachtwoord' door de juiste waarden. Sla het bestand op en voer vervolgens het commando uit om deze configuratie op de NSPanel te flashen: esphome run wandpaneel.yaml ESPHome zal nu de software voor de NSPanel compileren en flashen. Hiervoor geef je halverwege aan welke com-poort je seriële-USB-adapter heeft. Als dit proces voltooid is, zal de NSPanel opnieuw starten en kunnen we verder met de volgende stap: het updaten van de displaycontroller.

Schermcontroller updaten

Als het flashproces voltooid is, kun je de seriële-USB-adapter loskoppelen van de computer en de NSPanel, en het apparaat weer in elkaar zetten. Vanaf nu moet je het apparaat voeden met netspanning, wat je eventueel tijdelijk kunt doen met een afgeknipte stekker. Vanaf dit moment werk je met netspanning, dus houd de veiligheid in acht, schakel de spanning af tijdens de montage en zorg ervoor dat alle connecties netjes geïsoleerd worden, ook in een tijdelijke opstelling. Nadat de NSPanel opnieuw is gestart, zal er weinig veranderd lijken. De lay-out van het hoofdscherm is nog exact hetzelfde en de inhoud van alle waardes staat op nul. Geen paniek: zoals we in het hoofdstuk over de hardware hebben vermeld, zijn de inhoud en het uiterlijk van de grafische interface de verantwoordelijkheid van de Nextion-controller. Die moeten we nog van nieuwe inhoud voorzien. Met een beetje geluk heeft Home Assistant de NSPanel gevonden na het opnieuw starten. Mocht dat niet zo zijn, voeg dan het ESPHome-apparaat handmatig toe in het 'Integraties'-menu. Als host kun je hierbij de naam van je paneel ( wandpaneel ) invullen. Nu het wandpaneel herkend wordt, kun je in Home Assistant het apparaat aanklikken en de entiteiten zien. Zoek de Update TFT Display-entiteit op en activeer de schakelaar. De NSPanel zal nu opnieuw starten en de displaycontroller updaten. Wees geduldig, want dit duurt zeker tien minuten. Terwijl dit loopt, kun je verder met de stappen in het volgende hoofdstuk.

NSPanel configureren in Home Assistant

Terwijl de displaycontroller wordt geüpdatet, kunnen we aan Home Assistant de blueprint toevoegen waarmee we de NSPanel voortaan kunnen instellen. Dit kan heel eenvoudig door deze link aan te klikken en de URL van je Home Assistant-configuratie in te voeren. Nadat de blueprint is toegevoegd (deze kun je vinden onder instellingen → automatiseringen → tab blueprints), klik je naast de blueprint op automatisering maken. Het invullen van de blueprint is de laatste stap en de enige die in de toekomst nog nodig is om wijzigingen aan te brengen in de indeling van de NSPanel. De meeste invulvelden van de blueprint zijn optioneel. De belangrijkste twee zijn de device name en de weerentiteit. De naam geef je exact op als eerder ingesteld ( wandpaneel ). Als je de blueprint hebt ingevuld, sla je hem op met een goede naam. Vanaf nu kun je hem verder aanpassen via de automatiseringenpagina in Home Assistant. Als de NSPanel klaar is met het updaten van de displaycontroller, zal na een reboot de interface weer werken en is er een aantal extra schermen beschikbaar gekomen waarin je met behulp van de blueprint je apparaten kunt plaatsen om ze te bedienen. Wat meer tweakers aan de wand Is dat het eind van het tweaken? Dat kan, maar als je nog verder wilt gaan, wordt je geen duimbreed in de weg gelegd. Je kunt de ESPHome-firmware die op de controller staat, volledig aanpassen, bijvoorbeeld om zonder tussenkomst van Home Assistant direct apparatuur te schakelen vanaf de hardwareknoppen. Ook kun je helemaal losgaan op de standaardlay-out en je eigen touch toevoegen. Om dit voor elkaar te krijgen, kun je gebruikmaken van de Nextion editor.

Conclusie