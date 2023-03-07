Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 07-03-2023 06:00 157

Sonoff NSPanel Review

Flashbaar wandpaneel voor het tweakershome

07-03-2023 • 06:00

157

Multipage-opmaak

Introductie

Samengevat

Sonoff heeft met de NSPanel misschien wel de geavanceerdste wandschakelaar die we kennen op de markt gebracht. Naast traditioneel schakelen met de twee knoppen aan de voorzijde, kun je je smarthomeapparatuur bedienen vanaf het touchscreen en kan het apparaat functioneren als een (simpele) thermostaat. Normaal gesproken werkt de NSPanel enkel met het eWeLink-smarthomeplatform, maar je kunt de firmware eenvoudig vervangen door alternatieven, zodat het apparaat goed samenwerkt met je eigen smarthomeplatform. Het design en de gebruikte materialen voelen prima aan, al zijn er verbeterpunten. Het scherm had mooier gekund en sommige exemplaren hebben een hoorbaar krakend mechanisme achter de fysieke knoppen. Het is logisch dat de Sonoff naast een fase ook een nuldraad vereist om hem te voeden. Dit kan een uitdaging vormen. Al met al is de Sonoff NSPanel een eyecatcher met potentie, maar je moet aan de slag om die potentie te benutten. Als je houdt van apparaten flashen, rommelen met code en het brouwen van eigen userinterfaces, kun je jezelf uren bezighouden met de NSPanel en is dit een aanrader. Wil je een kant-en-klaar bruikbaar product, dan zul je het eWeLink-platform moeten omarmen of toch voorbij deze NSPanel moeten kijken.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Sonoff NSPanel Zwart

Prijs bij publicatie: € 58,10

Vergelijk prijzen Vanaf € 47,99

Bekijk alle uitvoeringen (2)

Op de valreep van het vorige jaar hebben we uitgebreid gekeken naar vervangers voor wandschakelaars en -dimmers om te koppelen aan je smarthome. Daarbij viel het product dat we vandaag bespreken, de Sonoff NSPanel, buiten de boot omdat het wel erg herkenbaar door het leven gaat als smarthomeapparaat. Je zou de NSPanel tekortdoen door hem aan te duiden als wandschakelaar. Sonoff zelf presenteert hem als all in one control center, een wandpaneel met touchinterface waarmee je verlichting, verwarming en andere smarthomeapparatuur kunt bedienen.

Meestal vind je bij Tweakers reviews van hardware die net is uitgekomen of op het punt staat om in de winkel te verschijnen, maar de NSPanel ligt al ruim een jaar in de winkels. Vanwaar dan nu pas een review? Het antwoord zit ‘m in de firmwarealternatieven die het afgelopen jaar voor de NSPanel zijn ontwikkeld. Die maken het apparaat ineens een stuk interessanter, doordat je complete controle krijgt over de indeling van de schermen en doordat ze de NSPanel bevrijden van zijn standaard eenkennigheid.

In deze review kijken we naar de mogelijkheden van de NSPanel met standaardsoftware, nemen we je mee in het flashen van de NSPanel met alternatieve firmware, verbinden we hem aan Home Assistant en bekijken we welke extra mogelijkheden de alternatieve firmware biedt. De NSPanel klinkt als het ideale kant-en-klare, hackbare wandpaneeltje om op los te gaan in het thuislab, maar is dit een apparaat voor elke smarthomeliefhebber en kan iedereen het ombouwen om het te integreren in zijn eigen smarthomeset-up?

Sonoff NSPanel Zwarte en Witte versie

De hardware

De NSPanel is compact verpakt in een kartonnen doosje met daarin het apparaat zelf, een snelstarthandleiding en twee schroefjes om hem in een inbouwdoos te monteren. We beschikken zelf over de zwart-zilvergekleurde versie, maar er is ook een witte variant.

Sonoff NSPanel buitenzijdeSonoff NSPanel buitenzijde

De NSPanel bestaat uit twee segmenten. De achterzijde kan losgekoppeld worden van de voorzijde, wat nodig is om het apparaat strak tegen de muur te monteren. Aan de voorzijde bevindt zich een touchscreen met daaronder twee knoppen die in verbinding staan met twee relais in de ‘bult’. Aan de onderzijde zitten de gleuf om het apparaat los te wippen van de muur, een resetknop en een temperatuursensor.

Aan de achterkant van het apparaat zit een bult waarin zich de relais en stroomaansluiting bevinden. Gemeten vanaf de voorzijde van de inbouwdoos maakt deze bult de NSPanel 29mm diep. Die ruimte moet je dus wel in je inbouwdoos overhebben plus een klein beetje ruimte voor de bedrading die zich al in de doos bevindt. De bult vult niet de hele doos, dus eromheen is nog wel wat ruimte om kabels een plekje te geven. De NSPanel vereist een nulaansluiting (blauwe draad), die nog weleens ontbreekt achter wandschakelaars, in dat geval zul je een nuldraad vanaf de centrale doos moeten bijtrekken.

De vier contacten achterop bestaan uit een gedeelde nulaansluiting en drie afzonderlijke faseaansluitingen. Twee aansluitingen zijn geschakelde uitgangen voor lampen of verwarming. De derde aansluiting is de ingang waarmee het apparaat en de uitgangen worden gevoed.

Binnenzijde

Aan de binnenkant van de NSPanel komt alles samen op de ESP32-microcontroller, die het hart vormt van het apparaat. Deze module is voorzien van een 240MHz-dualcoreprocessor, een ultralowpower-coprocessor en 4MB flashgeheugen.

De aanraakgevoelige display heeft een resolutie van 480x320 pixels en wordt aangestuurd door een Nextion-controller. Deze heeft eigen firmware, waarin zich onder andere alle afbeeldingen bevinden die de gui vormen.

Sonoff NSPanel binnenzijdeSonoff NSPanel binnenzijde

Het apparaat is makkelijk te monteren en demonteren. Er zijn maar twee schroefjes los te maken voordat je bij de binnenzijde komt en je vindt daar vier duidelijk gemarkeerde aansluitingen die verbonden zijn met de uart van de ESP32. Deze zullen we in een van de volgende hoofdstukken gebruiken om alternatieve firmware te gaan flashen.

Flash-ready, maar niet foutloos

Dat knutselaars geen strobreed in de weg wordt gelegd, is inmiddels een beetje een handelsmerk van Sonoff en een houding waaraan veel andere bedrijven een voorbeeld kunnen nemen. Dat wil niet zeggen dat de NSPanel een foutloos ontwerp is, want in de praktijk zijn er nog wel wat verbeterpuntjes te noemen. De kijkhoek van het scherm is niet geweldig, vooral in horizontale richting. Bij het zacht indrukken van de knoppen is het veermechanisme hoorbaar. Naar verluidt is dit onderdeel gewijzigd in de witte uitvoering die iets later op de markt is gekomen, maar dat hebben we niet kunnen verifiëren. De temperatuursensor wijkt een graad naar boven af, wat misschien iets te maken heeft met de positie of het feit dat het apparaat zelf de sensor een klein beetje opwarmt.

NSPanel aan de wand bij @jurroen
NSPanel aan de wand bij @jurroen

De originele software

Nadat het is aangesloten op netspanning start het apparaat snel en wacht het vervolgens tot de gebruiker het met wifi verbindt. Dit gebeurt niet lokaal op het apparaat, maar moet via bluetooth vanuit de smartphoneapp. De NSPanel gebruik je met de eWelink-app, die voor Android en iOS beschikbaar is. Zoals verwacht wil deze app het liefst dat je een account aanmaakt, maar je kunt dit eventueel overslaan met de ‘probeer nu’-knop, die je een anoniem account biedt dat zestig dagen actief blijft. Zo’n anoniem account heeft volgens de app minder mogelijkheden, maar biedt voldoende functionaliteit om de NSPanel te configureren.

Sonoff eWelink NSPanel koppelenSonoff eWelink NSPanel koppelenSonoff eWelink NSPanel koppelenSonoff eWelink NSPanel koppelenSonoff eWelink NSPanel koppelenSonoff eWelink NSPanel koppelen

NSPanel originele GUI

Vanuit het hoofdscherm in de app kunnen we via bluetooth de NSPanel instellen en verbinden met wifi. Nadat dit gebeurd is, komt de NSPanel op het startscherm terecht, waarop tijd, buiten- en binnentemperatuur worden weergegeven.

Swipen we vanuit dit venster naar rechts of links, dan komen er nog twee schermen tevoorschijn waarvan eentje een thermostaat kan weergeven en het andere gevuld kan worden met widgets.

Thermostaatfunctie

De NSPanel kan in combinatie met een externe schakelaar ook als thermostaat functioneren. Die functie moet je niet al te serieus nemen, want hierbij is enkel ondersteuning voor aansturing met behulp van aan-uitbediening. OpenTherm en het modulerend aansluiten van de ketel worden dus niet ondersteund.

Aan-uitbesturing van een verwarmingsketel werkt heel simpel. Als de twee draden uit de verwarmingsketel met elkaar worden verbonden, slaat de ketel aan en gaat hij warmte produceren. Daarbij zal de ketel direct op vol vermogen beginnen en aan de hand van de retourtemperatuur uit het systeem eventueel het vermogen verlagen. Het OpenTherm-protocol zorgt ervoor dat thermostaat en ketel uitgebreider kunnen communiceren. Daardoor kan de ketel bepalen op welk vermogen moet worden gestookt om op een zuinige wijze de aangegeven kamertemperatuur te bereiken zonder daar bijvoorbeeld ver overheen te schieten.

Voor zowel je portemonnee als het comfort is het dus niet aan te raden de Sonoff in te zetten als thermostaat voor je centraleverwarmingsketel. Voor het bedienen van elektrische vloerverwarming is de NSPanel wel goed geschikt en kun je de originele controller vervangen door de NSPanel. Hiermee kun je de kamertemperatuur meteen monitoren en bedienen vanuit je smarthome.

Alternatieve firmware

Sonoff heeft met de NSPanel een leuk apparaat bedacht, maar het eWelink-platform zal misschien niet de eerste keus zijn van veel tweakers. Zoals we al hebben gezien, is Sonoff echter zo vriendelijk geweest om de uart-aansluitingen van de microcontroller netjes gemarkeerd bereikbaar te maken op het moederbord, zodat we het apparaat van andere firmware kunnen voorzien. Je hebt dan wel een ttl-USB-adapter nodig om je computer met die aansluitingen te verbinden. Doordat het spelen met microcontrollers de laatste jaren enorm populair is geworden, zal zo’n apparaatje bij veel tweakers al in de la liggen en anders is het al vanaf een paar euro te vinden bij hobbyelektronicawebshops. Op dit moment zijn er twee varianten alternatieve firmware verkrijgbaar: Tasmota en ESPHome.

Dat er Tasmota-firmware verkrijgbaar is, mag geen verrassing zijn. Dit softwareplatform is ontstaan op een Sonoff-product: de Sonoff Basic, waarvan de seriële aansluiting eveneens goed bereikbaar is. De Tasmota-firmware was de eerste alternatieve firmware die beschikbaar kwam voor de NSPanel. Deze firmware ondersteunt mqtt, waardoor je de NSPanel aan heel veel smarthomeplatforms kunt koppelen. Inmiddels is er voor Home Assistant-gebruikers een makkelijke methode om het paneel te flashen en beheren, gebaseerd op ESPHome. Hierbij richt je de interface van de NSPanel in via een Blueprint. Deze oplossing is geschreven door Blackymas.

We geven in het voorbeeld onze NSPanel de naam ‘wandpaneel’. Je kunt een andere naam gebruiken, als die maar geen spaties, hoofdletters of koppeltekens bevat. Later kun je in Home Assistant het apparaat een mooie naam met bijvoorbeeld een hoofdletter geven, maar houd het voor nu even eenvoudig en identificeerbaar.

Hardware voorbereiden

Om bij het pcb te komen, moet je de NSPanel uit elkaar halen. Om te beginnen haal je de achterkant van de voorzijde. Het metalen paneel achter op het scherm zit met twee Phillips-schroefjes vast.

NSPanel demonterenNSPanel demonterenNSPanel demonteren

Na het verwijderen van dit paneel kun je het pcb bereiken dat van het scherm moet worden verwijderd, omdat het anders makkelijk is om kortsluiting te maken tussen de pinnen en de metalen achterzijde van de display. Verwijder de aansluitkabel van de displaycontroller door de voorzijde van de connector richting de displaycontroller te schuiven en til het pcb uit de behuizing. Pas hierbij goed op dat de temperatuursensor die boven het pcb zweeft niet verbogen wordt.

Aansluiten op de ttl-USB-adapter

De IO0-pin moet aangesloten worden op een ground-aansluiting, zodat de module in de juiste modus start om te kunnen worden geflasht. Hiervoor kun je de pinheader gebruiken die zich aan de overzijde bevindt. Hiervan zijn twee pinnen verbonden met ground. In de afbeelding zijn ze blauw gemarkeerd.

Pinout NSPanel -> ttl-adapter

IO0 → Ground
GND → Ground
ESP_RX → TX van je ttl-USB-adapter
ESP_TX → RX van je ttl-USB-adapter
3v3 → 3,3V-voeding van je ttl-USB-adapter.

NSPanel uart-pins

Flashen door te klemmenEr is geen header gesoldeerd op de aansluitingen van het pcb om direct de kabels vanuit je seriële adapter in te prikken. Dat laat twee aansluitmogelijkheden over: een header op het pcb solderen of klemmen. De eerste optie, een header solderen, is verreweg het veiligst, maar deze moet je wel weer verwijderen na het flashen, omdat anders het achterpaneel niet meer past. Durf je een beetje risico te nemen, dan kun je de kabels ook in de aansluitingen steken en met een stukje tape zekeren, zoals je kunt zien op de foto rechts. Ik raad absoluut aan om de headerroute te bewandelen, maar kan niet ontkennen dat ik zelf de klemmethode heb gebruikt.

Hoe dan ook: het is erg belangrijk dat de pinnen geen contact verliezen tijdens het flashproces. Controleer dus goed of alles stevig zit voordat je verdergaat. Laat de module en bekabeling tijdens het flashen met rust.

Met de seriële adapter aangesloten, kun je de ESPHome-firmware op het apparaat laden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kunt de ESPHome-integratie van Home Assistant gebruiken en je kunt ESPHome op je computer vanuit de console uitvoeren. We behandelen beide methodes in de volgende hoofstukken.

ESPHome flashen via Home Assistant

Installeer de ESPHome-applicatie in Home Assistant als je dat nog niet hebt gedaan. Heb je Home Assistant-core in een venv of docker draaien, dan zul je moeten uitwijken naar de lokale optie in de volgende paragraaf. Als ESPHome is geïnstalleerd, open je deze vanuit de zijbalk, maak je een nieuw apparaat aan en volg je de stappen in de wizard.

ESPHome GUI flashenESPHome GUI flashenESPHome GUI flashenESPHome GUI flashen

In de stappen die volgen, is de inhoud niet zo van belang; dit passen we later aan. Het is wel belangrijk dat je aangeeft dat het type microcontroller dat ESPHome moet gebruiken, de ESP32 is. Kies bij de laatste stap 'Skip' in plaats van 'Install', want voordat je de NSPanel kunt flashen, moet je nog wat aanpassingen aan de configuratie verrichten.

Nadat deze stappen voltooid zijn, zie je het nieuwe device in de lijst staan. Het is voorzien van een standaardconfiguratie die de deur uit kan, want we gaan deze vervangen door een eigen configuratie. Klik op 'Edit' en vervang alle tekst in het geopende venster door de volgende tekst.



substitutions:
###### DIT GEDEELTE AANPASSEN ######
  device_name: wandpaneel
  wifi_ssid: je-wifi-ssid
  wifi_password: je-wifi-wachtwoord
##### EIND AANPASBARE SECTIE #####

  nextion_update_url: "https://raw.githubusercontent.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/main/nspanel_eu.tft"
packages:
  remote_package:
    url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
    ref: main
    files: [nspanel_esphome.yaml]
    refresh: 300s

In het aangegeven gedeelte vul je de naam van je wandpaneel en je wifigegevens in. Klik daarna rechtsboven op 'Save' en sluit de NSPanel en seriële-USB-adapter aan op de computer om deze configuratie te gaan flashen.

Als je klaar bent om te beginnen, kies je voor 'Install'. ESPHome zal dan de installatiemethode vragen, waar we kiezen voor 'Seriële poort'. De browser zal een keuzevenster tonen waarin alle seriële poorten van je systeem staan. Hier kies je de seriële-USB-adapter.

ESPHome Flashen vanuit GUI 2ESPHome Flashen vanuit GUI 2ESPHome Flashen vanuit GUI 2ESPHome Flashen vanuit GUI 2

ESPHome gaat nu de software voor de NSPanel compileren en daarna flashen. Afhankelijk van het systeem waarop Home Assistant draait, kan dit enige tijd in beslag nemen, zeker als dat bijvoorbeeld een Raspberry Pi is.

Na het voltooien van het proces kun je doorlezen in het hoofdstuk waar we de schermcontroller gaan updaten.

ESPHome flashen vanuit de console

Om installatie van ESPHome mogelijk te maken, moet je besturingssysteem over Python beschikken. Als dit nog niet geïnstalleerd is, zul je dat eerst moeten regelen. Hiervoor kun je de installatiebestanden en -instructies voor Python gebruiken. Met Python geïnstalleerd, kun je vanuit de terminal van je OS pip install esphome uitvoeren. Hierna start je de ESPHome-wizard door esphome wizard wandpaneel.yaml uit te voeren. Gebruik ESP32 als microcontroller en esp32dev als boardtype.

ESPHome configuratie aanmakenESPHome configuratie aanmaken

Als de wizard klaar is, vind je het yaml-bestand dat is aangemaakt in de map waarin je ESPHome hebt uitgevoerd. In het bovenstaande geval heet dit wandpaneel.yaml. Dit bestand moet worden bewerkt, wat je kunt doen met je favoriete (platte) tekstverwerker. De inhoud van het yaml-bestand maak je leeg en vervang je door de volgende code.



substitutions:
###### DIT GEDEELTE AANPASSEN ######
  device_name: wandpaneel
  wifi_ssid: je-wifi-ssid
  wifi_password: je-wifi-wachtwoord
##### EIND AANPASBARE SECTIE #####

  nextion_update_url: "https://raw.githubusercontent.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint/main/nspanel_eu.tft"
packages:
  remote_package:
    url: https://github.com/Blackymas/NSPanel_HA_Blueprint
    ref: main
    files: [nspanel_esphome.yaml]
    refresh: 300s

In het bovenste gedeelte vervang je 'wandpaneel', 'je-wifi-ssid' en 'je-wifi-wachtwoord' door de juiste waarden. Sla het bestand op en voer vervolgens het commando uit om deze configuratie op de NSPanel te flashen:

esphome run wandpaneel.yaml

ESPHome zal nu de software voor de NSPanel compileren en flashen. Hiervoor geef je halverwege aan welke com-poort je seriële-USB-adapter heeft.

ESPHome compileren en flashen

Als dit proces voltooid is, zal de NSPanel opnieuw starten en kunnen we verder met de volgende stap: het updaten van de displaycontroller.

Schermcontroller updaten

Als het flashproces voltooid is, kun je de seriële-USB-adapter loskoppelen van de computer en de NSPanel, en het apparaat weer in elkaar zetten. Vanaf nu moet je het apparaat voeden met netspanning, wat je eventueel tijdelijk kunt doen met een afgeknipte stekker. Vanaf dit moment werk je met netspanning, dus houd de veiligheid in acht, schakel de spanning af tijdens de montage en zorg ervoor dat alle connecties netjes geïsoleerd worden, ook in een tijdelijke opstelling.ESPHome Sonoff-GUI zonder input

Nadat de NSPanel opnieuw is gestart, zal er weinig veranderd lijken. De lay-out van het hoofdscherm is nog exact hetzelfde en de inhoud van alle waardes staat op nul. Geen paniek: zoals we in het hoofdstuk over de hardware hebben vermeld, zijn de inhoud en het uiterlijk van de grafische interface de verantwoordelijkheid van de Nextion-controller. Die moeten we nog van nieuwe inhoud voorzien.

Met een beetje geluk heeft Home Assistant de NSPanel gevonden na het opnieuw starten. Mocht dat niet zo zijn, voeg dan het ESPHome-apparaat handmatig toe in het 'Integraties'-menu. Als host kun je hierbij de naam van je paneel (wandpaneel) invullen.

Home Assistant NSPanel met ESPHomeHome Assistant NSPanel met ESPHomeUpdate Nextion controller

Nu het wandpaneel herkend wordt, kun je in Home Assistant het apparaat aanklikken en de entiteiten zien. Zoek de Update TFT Display-entiteit op en activeer de schakelaar. De NSPanel zal nu opnieuw starten en de displaycontroller updaten. Wees geduldig, want dit duurt zeker tien minuten. Terwijl dit loopt, kun je verder met de stappen in het volgende hoofdstuk.

NSPanel configureren in Home Assistant

Terwijl de displaycontroller wordt geüpdatet, kunnen we aan Home Assistant de blueprint toevoegen waarmee we de NSPanel voortaan kunnen instellen. Dit kan heel eenvoudig door deze link aan te klikken en de URL van je Home Assistant-configuratie in te voeren. Nadat de blueprint is toegevoegd (deze kun je vinden onder instellingen → automatiseringen → tab blueprints), klik je naast de blueprint op automatisering maken.

Het invullen van de blueprint is de laatste stap en de enige die in de toekomst nog nodig is om wijzigingen aan te brengen in de indeling van de NSPanel. De meeste invulvelden van de blueprint zijn optioneel. De belangrijkste twee zijn de device name en de weerentiteit. De naam geef je exact op als eerder ingesteld (wandpaneel). Als je de blueprint hebt ingevuld, sla je hem op met een goede naam. Vanaf nu kun je hem verder aanpassen via de automatiseringenpagina in Home Assistant.

Als de NSPanel klaar is met het updaten van de displaycontroller, zal na een reboot de interface weer werken en is er een aantal extra schermen beschikbaar gekomen waarin je met behulp van de blueprint je apparaten kunt plaatsen om ze te bedienen.

Wat meer Tweakers aan de wand
Wat meer tweakers aan de wand

Is dat het eind van het tweaken? Dat kan, maar als je nog verder wilt gaan, wordt je geen duimbreed in de weg gelegd. Je kunt de ESPHome-firmware die op de controller staat, volledig aanpassen, bijvoorbeeld om zonder tussenkomst van Home Assistant direct apparatuur te schakelen vanaf de hardwareknoppen. Ook kun je helemaal losgaan op de standaardlay-out en je eigen touch toevoegen. Om dit voor elkaar te krijgen, kun je gebruikmaken van de Nextion editor.

Conclusie

De Sonoff NSPanel is waarschijnlijk de uitgebreidste wandschakelaar die op dit moment verkrijgbaar is, en zoiets moet natuurlijk ‘je ding’ zijn. Houd je van knutselen, zoek je een informatiepaneeltje voor aan de wand en is een tablet net een stap te ver, dan kun je je aan de NSPanel geen buil vallen. Er is dan wel nog wat werk te verrichten als je het apparaat wilt laten samenwerken met je bestaande smarthomeplatform.

EWelink, de software waarmee het paneel standaard samenwerkt, hebben we kort bekeken. De initiële set-up van de NSPanel werkt hiermee prima en is intuïtief. Toch gokken we dat een groot deel van de kopers van dit apparaat dit pakket links laat liggen en het apparaat zal willen koppelen aan een (eerder) zelfgekozen smarthomeplatform. In onze community bevinden zich veel gebruikers van Home Assistant, waardoor we ons voornamelijk gericht hebben op een eenvoudige manier om dit apparaat hiervoor geschikt te maken. We hebben een relatief eenvoudige route bewandeld met ESPHome, Home Assistant en de blueprint van Blackymas, maar naast deze firmware zijn er genoeg alternatieven. Zo heb je Tasmota, waarmee het paneel met Domoticz of OpenHAB ook prima te gebruiken is.

Het apparaat zelf is goed ontworpen, al laat de display en dan vooral de kijkhoek nog wel wat te wensen over. Dit is opgelost met de Sonoff NSPanel Pro, maar deze is nog wel stevig aan de prijs en niet zo makkelijk aan te passen.

Een groot deel van de lol van de NSPanel zit misschien wel in het knutselen met aangepaste firmware en eigen ontwerpen voor de Nextion-displaycontroller. Als je daarmee aan de slag gaat, heb je voor rond 60 euro een wandpaneel op basis van bekende, ruim ondersteunde hardware, dat je uiteindelijk met wat oefening en ervaring compleet naar je eigen hand kunt zetten.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Sonoff NSPanel Zwart

Prijs bij publicatie: € 58,10

Vergelijk prijzen Vanaf € 47,99

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Sonoff NSPanel

vanaf € 47,99

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Bediening Smarthome Schakelaars Smarthome-accessoires Sonoff

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Gizz 7 maart 2023 07:54
Goed artikel, wat mij betreft komen er (weer) meer van dit soort 'zelf knutselen' artikelen op de site :)

Voor tweakers die niet willen rommelen met kabeltjes om te flashen is de NSPanel Pro een goed alternatief, daar draait Android op.

Zelf heb ik regelmatig naar de NSPanel gekeken, maar tot nu toe nooit aangeschaft. Hoofdreden daarvoor is de hoogte van de schakelaars in mijn huis: die zijn allemaal op uh.. kruishoogte. Terwijl je een scherm het liefst op ooghoogte hebt, of in ieder geval niet heel veel lager dan dat. Ik heb ook geen schakelaars waar ik toevallig naast zit op een stoel of op de bank.

@OlafWeijers heb je dat toevallig getest in de praktijk? Hoe gebruiksvriendelijk een scherm is op 105cm (standaard) hoogte, terwijl je zelf staat, is dat nog een beetje te lezen? Zowel qua kijkhoek als afstand tot het kleine scherm.

Voor het tonen van informatie uit HA ben ik voor de e-ink route gegaan. Twee Lilygo T5's op een geprint standaardje, zodat ik ze neer kan zetten op een makkelijke plek: mijn bureau en de koffietafel. Daarmee voorkom ik schermen op onhandige plekken, omdat ik nu niet afhankelijk ben van de plaatsing van mijn schakelmateriaal. Nadeel is wel dat je geen kleurtjes hebt en dat de informatie niet realtime is vanwege de voeding met een batterij. Ding is wel zuinig, ik refresh elke 20 minuten het scherm en ben nu al ruim 2 maanden met de eerste 18650-batterij bezig :)

Dit is ook nog een leuke alternatief voor de plaatsing van schermen: e-ink in fotolijstjes

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @Gizz7 maart 2023 08:55
Het nadeel van Android op dit soort apparaten is meestal dat het vrij beperkt is en niet of nauwelijks updates krijgt. Dat is voor mij ook de reden om de non-Pro te prefereren - die is echt volledig naar de hand te zetten, zonder rekening te moeten houden met bepaalde limieten. We zijn toch Tweakers? :+

Ik heb mijn NSPanel op ooghoogte gemonteerd (waar eerder een lichtschakelaar zat), maar na het lezen van je vraag was ik wel benieuwd en ben ik letterlijk op de grond gaan liggen om het uit te zoeken. De kijkhoek is beperkter horizontaal dan verticaal, ik kon het nog prima aflezen vanaf een meter eronder.

De twee fysieke knoppen van een NSPanel zijn standaard om de twee schakelaars ervan te bedienen. Maar deze zijn programmeerbaar! Je kunt deze toewijzen aan scenes, waardoor je het touch gedeelte niet of minder nodig hebt. Want dat is in mijn ogen wel een beetje het zwakke punt - het touch paneel is niet van een kwaliteit als bijvoorbeeld je smartphone. Dat merk je zeker als je kleine knopjes hebt op het scherm.

Last but not least is er eventueel een losse desktop stand aan te schaffen: klik.
FdG @Gizz7 maart 2023 09:50
Ik kan je uit ervaring meedelen dat de standaard inbouwhoogte van een schakelaar eigenlijk wel prima is te gebruiken. Met name de kijkhoek van boven is gewoon goed, van opzij wat minder.

Waar je wel echt rekening mee moet houden is dat het paneel eigenlijk alleen geplaatst kan worden op een enkele inbouwdoos; heb je een dubbele (of nog meer) dan passen fysiek die andere er niet meer goed naast. Dat maakt het in mijn huis beperkt tot maar een aantal plekken, en doen moet je specifiek denken aan waar nu alleen een lichtschakelaar zit.

Wat ik echt een groot pluspunt vind (en met name voor de WAF), zijn de twee fysieke knoppen. Zij kan hiermee heel makkelijk het licht in/uit schakelen en ik kan het scherm gebruiken om het halve huis te bedienen, in die zin echt een mooie combinatie.

Én wat heel handig is is dat er twee relais in zitten, en die kan je dus als twee schakelaar bedienen in HA. En dat is wel leuk; ze zijn eigenlijk "los" van de fysieke knoppen.
Maar stel je hebt een plafondspot met 3 GU10 lampen er in, dan kun je 3 slimme GU10's kopen, of gewoon schakelen met het relais. En dat in tweevoud, dus heb je een dubbele schakelaar aan de muur kun je die beide nu via een relais schakelen (denk bijvoorbeeld aan een plafondventilator).

Al met al ben ik prima tevreden met dit paneeltje!
Rouwette @FdG7 maart 2023 10:15
Wat ik me wel afvraag zijn de knoppen ook geschikt voor 2x hotelschakeling in de hal?
laurxp @Rouwette7 maart 2023 11:01
In theorie zou je de twee uitgangen kunnen gebruiken voor één hotelschakeling: stel het zo in dat uitgang 2 altijd de omgekeerde waarde heeft van uitgang 1. Dit is natuurlijk alleen te combineren met een traditionele "analoge" hotelschakelaar aan de andere kant.
Rouwette @laurxp7 maart 2023 11:08
Ja dat is wel mijn idee, echter is het een standaard trap schakeling.
Situatie nu:
Onder: Dubbele schakelaar voor 1 lamp onder en de ander voor boven
Boven: Dubbele schakelaar voor 1 lamp boven en de ander voor onder

De schakelaar onder wil ik vervangen voor de NSpanel.
Deze moet dan beide lampen kunnen schakelen , maar de schakelaar boven blijft behouden voor ook beide lampen.

Wellicht moet er dan nog een anders wifi/zigbee switch erbij voor de 2de hotelschakening.

[Reactie gewijzigd door Rouwette op 22 juli 2024 14:16]

bastiaansmit199 @Rouwette7 maart 2023 12:25
Ik heb dit opgelost door in mijn huis verschillende relais modules van Sonoff in te bouwen voor de verlichting. Zie: https://sonoff.tech/products/ --> DIY Smart Switches

Bij mij zitten deze in de centraaldozen in de plafonds. Dit omdat ik bij de centraaldozen de huidige hotel schakling in stand kan laten, denk er wel om dat je de ruimte heb in de centraaldoos (of bij de verlichting)!
Hiervoor gebruik ik de ZBMINI maar je kunt ook voor een module gaan die geen nul vereist zoals de ZBMINI-L of ZBMINI-L2, deze laten een klein stoompje lopen over de verlichting. Dit merk je niet maar heeft niet mijn voorkeur en aangezien ik in de centraaldozen een nul draad heb is dat niet nodig.
De modules zonder nul zijn wel zeer geschikt voor achter een schakelaar omdat je daar vaak geen nul draad beschikbaar hebt. Nadeel van plaatsen achter een schakelaar is dat het niet mogelijk is voor een hotelschakeling, alleen voor een enkele schakelaar dus.

Deze NSPanel vereist overigens ook een nul draad dus houd hier rekening mee!
NSPanel heeft 2 relais schakelingen, je kunt dus softwarematig ook deze altijd tegenovergesteld instellen en daarmee een hotel schakeling simuleren. Het moet dan wel de hoofdschakelaar worden aangezien deze gevoed moet worden met een fase draad. Het kan dus niet (zomaar) de schakelaar worden waar nu 3 zwarte (schakel) draden zitten!

Ander optie is (wat jij ook al noemt) is door een module te plaatsen bij de tweede schakelaar en het draadloos op te lossen. Ook hiervoor moet je de draden aanpassen zodat er een vaste spanning beschikbaar is. Voor mij is dat altijd een no-go omdat ik niet afhankelijk wil zijn van de werking van mijn domotica systeem of een schakelaar werkt.

[Reactie gewijzigd door bastiaansmit199 op 22 juli 2024 14:16]

pentode @Gizz7 maart 2023 08:42
Dacht exact hetzelfde. ~ 1m kijkt en bedient niet zo prettig. Het frontje van de Lanbon kun je eraf schuiven.
Dan is het maar zo'n 10mm dik. Het metalen plaatje wordt op de wand bevestigd en dan schuif je het frontje er zo op.
Voeding is dan ook iets om rekening mee te houden. Anders loopt er bijvoorbeeld een usb kabel naar toe. Bij plaatsen in een wanddoos is dat geen issue.
Er zijn kleine printplaatjes waar de usb connector in gaat. En van daar kunnen twee dunne draadjes naar het display.

Met E-inkt ook bezig geweest. Maar dan met touch helaas ging de batterij hierdoor niet zo lang mee.
En de E-inkt weather station ook een aanrader om mee te knutselen.

[Reactie gewijzigd door pentode op 22 juli 2024 14:16]

AuteurOlafWeijers Redacteur @Gizz7 maart 2023 09:34
Ik heb 'm niet daadwerkelijk in de muur gehad, want ook bij mij ontbreekt een neutraaldraad in de wand. Natuurlijk wel even gekeken en het apparaat is goed af te lezen als de NSPanel op schakelaarhoogte zit. De kijkhoek van het scherm is verticaal groter dan horizontaal, er is dus rekening mee gehouden in het ontwerp dat de NSPanel zich over het algemeen wat laag bevindt t.o.v. de gebruiker.
Freezhost 7 maart 2023 09:18
Bij mij hangt er één in de woonkamer maar ik heb gekozen voor Tasmota met Lovelace UI https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui

Werkt prima, heel soms wat vertraging maar tot nu toe voor mij de beste oplossing.

Aanvulling: Shelly komt binnenkort ook met een smart wall switch, dus mocht je op zoek zijn misschien even kijken of dat beter past in je setup

[Reactie gewijzigd door Freezhost op 22 juli 2024 14:16]

TimDJ @Freezhost7 maart 2023 10:10
je github url klopt niet of is private
AuteurOlafWeijers Redacteur @TimDJ7 maart 2023 10:17
Bekende link, dus ik fix 'm: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui

Deze oplossing is op basis van Tasmota, ik heb 'm zelf niet geprobeerd maar ook deze oplossing heeft een aardige schare gebruikers. Voor eenheid in je smarthome-interface, al je interfaces in lovelace-stijl, is deze oplossing ook erg tof.
wuppie007 @OlafWeijers7 maart 2023 13:27
Voor mensen die liever ESPHome gebruiken, dit is ook mogelijk: https://github.com/sairon/esphome-nspanel-lovelace-ui :)
Prosperot @OlafWeijers7 maart 2023 18:31
Interessant, die lovelace ui. thanks

[Reactie gewijzigd door Prosperot op 22 juli 2024 14:16]

Prosperot @Prosperot9 maart 2023 22:39
Na 2 dagen prutsen eindelijk de powercard aan de praat.
De combi met docker based apps voor zowel HA als MQTT en Appdeamon maakte het bar ingewikkeld. Maar ik heb nu een mooie power consumption display waar ik al.lang naar op zoek was.
bkor @Freezhost7 maart 2023 10:15
ik heb gekozen voor Tasmota met Lovelace UI https://github.com/joBr99/nspanel-love
Leuke suggestie, gelijk proberen te kijken. Lijkt erop dat je de link verkeerd had ge-copy/paste. Voor anderen, dit is de link: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui
draadloos @Freezhost7 maart 2023 12:39
Idd, deze integratie gebruik ik ook. Inmiddels elke lichtschakelaar vervangen door een NSpanel, zodat in elk vertrek een paneeltje hangt waarmee ik de verlichting, rolluiken, alarm etc etc kan bedienen.
johanm3 @Freezhost8 maart 2023 19:40
Hey, die shelly update, heb je daar meer info of een linkje van?
Freezhost @johanm39 maart 2023 09:45
Hier kun je dat terugvinden: https://www.youtube.com/l...evwo?feature=share&t=2224
Simkin 7 maart 2023 07:32
De pro variant spreekt mij meer aan qua design (enkel een groot scherm), ga me hier zeker in verdiepen. Kan deze ook een alternatiever firmware krijgen? Ben liever geheel ontkoppeld van vendor clouds.

Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=cfHHZyiVdZc
Sideloaden APKs: https://blakadder.com/nspanel-pro-sideload/

[Reactie gewijzigd door Simkin op 22 juli 2024 14:16]

RHoots @Simkin7 maart 2023 08:23
Toevallig mijne net een paar weken in huis. Android draait erop en met een handige tutorial (zoals je zelf aan gaf Blakadder.com) stond er zo een andere launcher op en kan ik mijn eigen home assistant gebaseerd dashboard tonen. Alle vendor muk is uitgeschakeld of verwijderd.
Onno ! @RHoots7 maart 2023 08:56
Is het mogelijk de thermostaat te bedieden via de Pro versie? (Middels Opentherm?) Want die zou dan perfect zijn als Home Assistant front als vervanging van onze thermostaat (welke ook netjes op kijkhoogte hangt).
greg @Onno !7 maart 2023 19:08
Yup, werkt. Ik heb de Pro. Aangesloten op HA. Werkt met DIYLess op mijn OpenTherm CV. Ik zocht een vervanger voor mijn gecrashte Nest en had geen zin om weer 250 piek uit te geven voor die Nest. Is mij te duur na 3 jaar.

NSPanel is nu middels de HA Companion App gewoon een HA User met alle leuke dingen die je wilt. Is natuurlijk gewoon een (touch)scherm. Ik heb enkele views er op draaien waaronder thermostaat (Better Thermostat - icm DIYLess Thermostat - gekocht 35 eu of zo), lampen-scenes, verkeer, etc. Eenmalig ff hobbyen maar werkt erg leuk. Als je Node Red kent voor HA automations is er ook een Nest like card voor HA.

Deze stappen heb ik gevolgd : https://youtu.be/c1Dqdz8yHDc

[Reactie gewijzigd door greg op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @Onno !7 maart 2023 09:19
Ik weet niet of dit voor jou wenselijk is: je kunt het ook anders aanvliegen. Als je een ander device hebt wat de thermostaat kan aansturen met OpenTherm (kan zelfs via DIY) en deze in Home Assistant invoegt kun je de NSPanel gebruiken om de thermostaat te bedienen, ongeacht de plek in huis.

Of de NSPanel Pro wel voorziet in OpenTherm durf ik helaas niet te zeggen. Wellicht is er een andere Tweaker die daarop een antwoord heeft.
RHoots @Onno !7 maart 2023 09:39
Wat ik had gezien voordat ik me Home Assistent dashboard installeerde is dat het heel erg afgesloten, lees beperkt, is qua ondersteuning van 'derde' partij spullen. Er zou een Home Assistant sync in zitten maar vanwege een specifieke look ben ik daar niet in gedoken.
Simkin @RHoots7 maart 2023 08:44
Lees zojuist dat ADB over TCP weer is ingeschakeld in latere FW, dus dat wordt appeltje/eitje. Besteld :-)
RHoots @Simkin7 maart 2023 09:37
Ja was echt binnen paar minuten geregeld nadat de update erop stond. Had het vinkje voor developer access in de app al aangezet en toen kwam de update direct binnen en kon ik aan de slag.
arjandijk162 @Simkin7 maart 2023 07:46
Dat is Android en dus een heel andere manier van aanpassen
Gizz @Simkin7 maart 2023 07:57
Daar draait Android op. Een alternatieve firmware om de gehele Android-installatie te vervangen door een eigen Android-versie is mij niet bekend. Maar je zou wel de Pro toegang tot internet kunnen ontzeggen en dan alleen verbinding laten maken met Home Assistant. Dat is sowieso een handige route voor wifi-domotica waarvan de firmware niet aan te passen is, al die dingen in een eigen VLAN.
gertjanwijst 8 maart 2023 11:50
Mooi artikel. Nog een tip betreft het flashen. Solderen en tapen van de kabeltjes is inderdaad niet ideaal. Er zijn klemmetjes op de markt met test punten die je op de pint kunt klemmen. dit zorgt voor een degelijke verbinding die zo is aangebracht en weer los. bijv. https://www.tinytronics.n...de-met-klem-pogo-pin-1x4p
GrooV 7 maart 2023 07:19
Leuk artikel maar is het nou zo moeilijk om even een foto te plaatsen hoe hij er aan de muur uit ziet?
jurroen @GrooV7 maart 2023 07:45
Here you go: https://tweakers.net/foto...N5oAKhRu5I91NVqmlkXtF.jpg
AuteurOlafWeijers Redacteur @GrooV7 maart 2023 09:36
Ja, want ook ik heb geen neutraaldraad, maar dankzij @jurroen hebben we toch beeld :)
jurroen @OlafWeijers7 maart 2023 09:40
Had ik ook niet :+ Maar gelukkig zat de schakelaar in de woonkamer dicht genoeg bij de meterkast, dus heb ik gewoon even een extra kabel door de buizen getrokken. Was niet eens heel veel werk gelukkig.

Voel je trouwens vrij om mijn foto te gebruiken - bronvermelding is optioneel. Bij deze geef ik de foto vrij "public domain".
AuteurOlafWeijers Redacteur @jurroen7 maart 2023 09:52
Dankjewel, ik zet 'm er bij.
Mijn plan met de NSPanel was om deze aan de muur te hangen op de plek van mijn thermostaat en er dan ook een foto van te maken voor in het artikel. Helaas heeft mijn thuisknutselen de deadline niet gehaald omdat de bult achterop te groot is om in het 'gat' van de thermostaat te passen.

De oplossing die ik heb bedacht maar nog moet afmaken is om het apparaat in twee delen te scheiden. De achterzijde gaat boven bij de cv-ketel leven en ik gebruik de bestaande CV bedrading om de GND en 5V naar beneden te krijgen om de scherm-helft mee te voeden. Die komt voor het 'thermostaatgat'.

Het scherm heeft aan de achterzijde alleen te weinig 'vlees' om goed te plakken en ligt niet lekker tegen de wand aan, dus daar heb ik een spacer voor geprint.

De spacer en de (vrij brakke, vooral niet gebruiken) tweakers -customized interface vinden geïnteresseerden hier: https://github.com/oweijers/twk_NSPanel_hmi

(full discosure, om 'het' voor te zijn: ik heb de NSPanel uit eigen beweging aangeschafd voor aan de muur, en er ook een review gemaakt. Er is dus geen sprake van sponsoring, kadootjes of whatever.)
jurroen @OlafWeijers7 maart 2023 10:05
Nice! De thermostaat is iets wat ik zelf nog wil doen. Ik wil daar echter geen NSPanel voor gebruiken; degene in de woonkamer hangt nu op de ideale plek (wat voorheen een inbouw lichtschakelaar was) en ook vanwege het moduleren. Bovendien is de huidige thermostaat een opbouw.

Ik ga waarschijnlijk de thermostaat verwijderen, een DIY-oplossing bouwen en deze buiten het zicht wegwerken. De thermostaatbediening zet k daarmee in Home Assistant en kan worden aangepast via een mobiel, computer of NSPanel.

Daar wil ik in een later stadium de individuele radiatoren ook aan toevoegen. Nu gebeurd het mij net iets te vaak dat ik de verwarming aanzet, even vergetende dat ik ook in een andere kamer aan het stoken ben waar ik op dat moment geen gebruik van maak. Dat is zonde, zowel van de kosten als van het verstookte gas.

Met home automation merk ik wel dat het echt een proces is, iets wat je vooraf wel kunt uitdenken maar in de praktijk toch net wat anders implementeert. Of gaandeweg aanpast. Dat heeft mij ook doen inzien dat je dit niet overhaast moet doen binnen een week - maar de reis gewoon moet aangaan.
AuteurOlafWeijers Redacteur @jurroen7 maart 2023 10:09
Ha, even voor de duidelijkheid, ik heb een Remeha iSense RF draadloze thermostaat die fantastisch mooi en zuinig kan stoken, die krijgt dus een ander plekje maar blijft verantwoordelijk voor de verwarming.

De NSPanel inzetten als thermostaat is geen geweldig idee zoals ik al in het artikel had vermeld. Het apparaat heeft een behoorlijke afwijking op de temperatuursensor uit de doos. Daar kan je met een offset gelukkig korte metten mee maken, maar ik vermoed (zoals ik ook al iemand anders hoorde zeggen in de reacties) dat het scherm de temperatuursensor opwarmt. Daarmee heeft de Sonoff overigens hetzelfde probleem als die hele dure mooie Nest-Thermostaten, dus wat dat betreft verkeert ie nog in prima sjiek gezelschap ;)

[Reactie gewijzigd door OlafWeijers op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @OlafWeijers7 maart 2023 11:19
Ah, super! Het vervangen van de ketel is ook iets wat ik dit jaar wil doen. Het is een oud beestje, nieuwere ketels stoken zoveel efficienter. Mede daarom heb ik nog niets met de thermostaat gedaan.

In mijn ervaring is de afwijking van NSPanel's temperatuursensor iets te variabel om dat goed weg te werken met een offset. Het display speelt daar zeker een rol in; ik heb m op 50% helderheid staan bij de screensaver, overdag. 's nachts op 10% en bij actief gebruik op 100%. Die verschillen in helderheid hebben ook weer een impact op de interne temperatuur.

Ik wil dat oplossen door middel van een sensor. Heb ergens een link slingeren die het uitlegt hoe je zo'n ding zelf bouwt en de componenten ook al liggen. Alleen het doen ervan is een tweede :+
AuteurOlafWeijers Redacteur @jurroen7 maart 2023 11:33
Dan nog even lekker offtopic door over thermostaten: kijk goed welke slimme thermostaat je haalt, en overweeg een OpenTherm gateway. Ik heb zelf een aantal slimme thermostaten versleten, en bij anderen geïnstalleerd en eigenlijk werd ik van geen van allen helemaal blij. De eerdergenoemde Nest zwabberde in temperatuur naar gelang de activiteit van het display, het bijhouden van de interne accu, firmware-updates etc. De Anna klapte er na een jaar uit met een rood scherm: flash-opslag in de bridge aan gort en geen enkele coulance vanuit plugwise..

Sindsdien teruggegaan naar een domme thermostaat met een opentherm gateway. De iSense die ik nu gebruik pik je voor een paar tientjes op en qua stookgedrag en instellingen excelleert dat ding de pan uit met mijn merkvreemde intergas ketel. Het modulatiegedrag is heel uitgebreid in te stellen. Maar: niets komt zonder fratsen in smarthome want het veranderen van de temperatuur-setpoint wil wel eens lang duren bij deze RF versie (mijn non-RF uitvoering werkt wel direct). Nu zit ik een kwartier te wachten tot de ketel een seintje krijgt om te stoken als ik het setpoint verhoog via home-assistant. Ga ik ook wel weer een oplossing voor vinden.. dat houdt het leuk :9

[Reactie gewijzigd door OlafWeijers op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @OlafWeijers7 maart 2023 14:59
Ah, dank - die kennis helpt wel. Hoewel ik die Nest leuk vind om te zien, komt 'ie er bij mij sowieso niet in (want Google). Het liefste maak ik gebruik van open sourcr firmware/software waar mogelijk; zo'n OpenTherm gateway sluit daar mooi bij aan.

Ik was zelf al tegen deze DIY gateway opgelopen en dit bordje wat daarop gebaseerd is. Daar dan een mooie behuizing voor ontwerpen en 3D printen. Kabel doortrekken naar ofwel de meterkast ofwel het serverhok en gaan met die banaan :D
AuteurOlafWeijers Redacteur @jurroen7 maart 2023 15:02
Dat is inderdaad exact degene die ik gebruik. Prima ding, wel even goed de tabel bestuderen om de compatibiliteit met je ketel en thermostaat te checken.
Wolveres @OlafWeijers7 maart 2023 11:32
Als ik het goed lees dan staat de achterzijde en voorzijde niet in direct contact met elkaar? Wij hebben hier ook geen nuldraad bij de wandschakelaar, dus zou het ideaal zijn als de achterzijde bij een bestaande nuldraad (bij de plafondlamp zelf bijvoorbeeld) kan worden geplaatst en het scherm in de wandschakelaar doos/gat.

Is dit zo mogelijk?
AuteurOlafWeijers Redacteur @Wolveres7 maart 2023 11:49
Je zult dan vanuit de achterkant (die denk ik niet past in een centraaldoos) twee draadjes naar de voorzijde in de wand moeten aanleggen om daar de 5V en GND naartoe te transporteren.

Makkelijker is het wellicht om een extra blauwe neutraaldraad vanuit de centraaldoos naar de wandschakelaar te trekken, dat is een stuk minder hackwerk. In mijn toepassing komt het toevallig goed uit dat er al een tweepolige draad ligt bij de thermostaat en de afstand naar de ketel een meter of twee is (weinig verlies onderweg).
fritsp @OlafWeijers7 maart 2023 13:45
De voorkant zit met 8 pinnetjes aan de "bult". Naast een GND en +5V worden ook 2x relais signaal via die weg doorgegeven. Zo te zien kun je ok met 6 aders uit. maar het blijft denk ik nog steeds simpeler om in plaats daarvan een blauwe draad te trekken.

Wat wel kan, als je de 2x relais niet nodig hebt, is de GND en 5V aanlsuiten op een andere voeding... De bult gebruik je dan niet: dan heb je alleen een display met 2 knoppen.
AuteurOlafWeijers Redacteur @fritsp7 maart 2023 13:48
whoeps, ik had mijn reactie halverwege herschreven en die nuance was inderdaad weggevallen. De relais kunnen inderdaad nooit werken als je maar twee pinnen aansluit om het schermpje mee te voeden.

Mijn hele 'oplossing' is dan ook wel bedacht zonder de relais daarbij in acht te nemen omdat ik die functionaliteit helemaal niet ga gebruiken.
Koffie @GrooV7 maart 2023 11:07
https://tweakers.net/i/7s...6nl.jpg?f=fotoalbum_large

(hij hangt daar nog wat scheef :P )
Luchtbakker @GrooV7 maart 2023 07:36
*in, want het is inbouw. En dat is net het probleem. In Nederland gebruiken we eigenlijk, op schakelaars na, alleen maar opbouw. En dit device kan natuurlijk schakelen, maar heeft eigenlijk een andere functie en hoort dus opbouw te zijn vind ik.
n4m3l355 @Luchtbakker7 maart 2023 07:43
Schakel materiaal is gestandaardiseerd en ook de inbouwdozen. Het is ook in nieuwe woningen niet ongewoon om een thermostaat per kamer te hebben wanneer je vloer verwarming hebt met individuele groepen. Dit is dan ook wellicht een interessant product voor nieuwere woningen echter.. dan zou ik nog steeds graag een foto zien hoe dit zich verhoud met andere schakelaars. Normaal worden schakelaars in een rij geplaatst en als dit qua vormgeving een vreemde eend in de bijt is, dan kan dit wel eens heel raar uitzien naast andere schakelaars.

Overigens ook een beetje typerend dat een schakelaar wordt gemaakt met een thermostaat maar dat ze niet de moeite hebben genomen dit voldoende te testen dat deze temperatuur afwijking niet is opgemerkt?
MrMonkE @n4m3l3557 maart 2023 08:49
Schakel materiaal is gestandaardiseerd en ook de inbouwdozen.
Ligt beetje aan wanneer je huis is opgeleverd welke 'standaard' je hebt.
Jaren 60 hier. Dolle boel met maten.
Oon @MrMonkE7 maart 2023 09:03
Eigenlijk alle huizen die voor 1990 gebouwd zijn waar tussentijds nog wat aan is veranderd kom je wel rare afwijkende dingen tegen, en laat dat net hier in Europa nogal eens het geval zijn :+
arjandijk162 @Luchtbakker7 maart 2023 07:44
Hier is alles inbouw. Opbouw heb je alleen als de kabels niet in de muur zijn weggewerkt, dus een oud huis. Zat zou hier betekenen dat het apparaat 3 cm los van de muur komt. Dat is lelijk
Gody @arjandijk1627 maart 2023 08:09
Nee hoor je hebt ook opbouw schakelmateriaal wanneer de draad wel in buizen door de muur loopt. Daarom hebben veel opbouwschakelaars en wandcontactdozen een achter-invoer.

Verder heb je nog half-opbouw. Dat werkt ook met inbouwdozen maar zit qua opbouwhoogte tussen inbouw en opbouw in.
arjandijk162 @Gody7 maart 2023 11:33
Waarom zou je opbouw nemen als het weg kan werken in de muur? Half inbouw is een lelijke optie als er niet gewoon twee dozen zijn geboord zodat je een dubbel stopcontact kan plaatsen.
Benedykt @arjandijk1627 maart 2023 13:36
"Lelijk" is natuurlijk een hele subjectieve mening; ik heb in mijn huis uit 1938 de complete stroomvoorziening onder handen genomen en heb iets van 14 nieuwe stroompunten aangebracht op de benedenverdieping. Dat zijn echter allemaal enkele 50mm inbouwdoosjes; ik had absoluut geen zin om meerdere dozen uit mijn baksteen muren te bikken (zie dat als hobbybob maar eens kaarsrecht te doen).

Zodoende heb ik overal half opbouw Busch Jaeger stopcontacten geplaatst. Toch twee stopcontacten, zonder dubbel het werk. En naar mijn mening net zo mooi als 2 volledig inbouw stopcontacten naast elkaar. :)
arjandijk162 @Benedykt7 maart 2023 16:08
Het is opstakel op de muur en onhandig als je iets tegen de muur wil zetten. Zoals je zelf aangeeft is het een tradeoff tussen meer werk en verzonden afweging en daar heb ik alle begrip voor. Maar er is geen architect die die afweging zou maken bij een verbouwing waar toch de elektra opnieuw wordt aangelegd.
Gody @arjandijk1628 maart 2023 08:57
Dat is persoonlijke smaak en was het punt niet :). Jij gaf aan dat opbouw enkel voorkomt bij zichtbare leidingen.
Opbouw heb je alleen als de kabels niet in de muur zijn weggewerkt, dus een oud huis.
Voor de leken onder ons heb ik enkel uitgelegd dat er meer mogelijkheden zijn. Inbouw heeft ook mijn voorkeur tenzij inbouwdiepte niet toereikend is (zoals bijvoorbeeld bij daken het geval kan zijn wanneer er bespaard is op rachels).
arjandijk162 @Gody9 maart 2023 08:22
Ik reageerde op het omgekeerde "In Nederland gebruiken we eigenlijk, op schakelaars na, alleen maar opbouw. " Dat lijkt me sowieso onwaar
theduke1989 @arjandijk1627 maart 2023 09:13
klopt niet, toen ik nog in Nederland woonde bij mijn ouders. Hadden we gewoon alles opbbouw ondanks dat de apartement gewoon van de jaren 1945 was, en de buizen gewoon in de muur zaten.

Hier in Duitsland is het de normaalste zaak om inbouwdozen te gebruiken. Ook sowieso gebruiken ze hier in Duitsland geen buizen om kabel doorheen te laten gaan. Maar gebruiken ze al kant-en-klare NYM-J kabel.
quazar @arjandijk1627 maart 2023 09:31
Goede kans dat je redelijk makkelijk een gat in de muur kunt boren en daar een inbouwdoos in kunt stoppen. Als je toch bezig bent kun je dan met een multitool een sleuf door de muur maken voor de electrabuis. Als het geen harde steensoort is lukt dat wel. Beetje werk, maar we zitten op Tweakers :)
DonJunior @GrooV7 maart 2023 10:48
Moeilijk he.. met gepast respect een vraag stellen? Als mijn kinderen zo tegen mij praten krijgen ze echt wel even les in fatsoensnormen. Je had ook kunnen vragen/opmerken:
"Leuk artikel, zou het mogelijk zijn om een foto te plaatsen hoe deze schakelaar er aan de muur uit ziet, dan hebben we een iets beter beeld"
Jaro Nesvadba @DonJunior7 maart 2023 12:11
Helemaal mee eens!
Moeilijk he.. met gepast respect een vraag stellen? Als mijn kinderen zo tegen mij praten krijgen ze echt wel even les in fatsoensnormen. Je had ook kunnen vragen/opmerken:
"Leuk artikel, zou het mogelijk zijn om een foto te plaatsen hoe deze schakelaar er aan de muur uit ziet, dan hebben we een iets beter beeld"
Nightscope 7 maart 2023 08:25
Zijn sonoff apparaten privacy gevoelig? Ik ben er niet mee bekend.
Gizz @Nightscope7 maart 2023 08:30
Sonoff heeft veel apparaten met zigbee, die zijn per definitie lokaal.

De NSPanel werkt met wifi en verbindt standaard met de cloud. Sonoff heeft geen slechte reputatie op het gebied van privacy, maar eigenlijk wil je nooit dat iets via de cloud gaat als het niet hoeft: Je spullen werken via de cloud niet meer als de fabrikant de servers uitschakelt of als je eigen internet even niet lekker werkt. En je hebt veel minder controle over je data.

Daarom zet je er firmware op waarmee de boel geheel lokaal werkt, dan ben je van al die nadelen af. En je kunt veel meer aanpassen :)
Nightscope @Gizz7 maart 2023 08:39
Bedankt voor je uitleg! Geldt dit ook voor de kleine solid state relais die je achter je stopcontact kan plaatsen? (Dat je die ook moet flashen om lokaal te laten werken en privacy sterk)
Gizz @Nightscope7 maart 2023 08:42
Ja, bij wifi-relais ben je in de eerste instantie ook afhankelijk van de cloud, met bijbehorende nadelen (er zijn uitzondering, zoals Shelly, waarbij de wifi-producten ook direct lokaal te benaderen zijn en je de cloud niet nodig hebt en kunt uitschakelen).

Qua privacy en onafhankelijkheid van externe servers is het handigst om voor zigbee te gaan als je een product zowel in de zigbee- als wifi-smaak kunt krijgen.
GoBieN-Be @Gizz7 maart 2023 11:53
De Shelly integratie voor HomeAsdsistant werkt perfect met lokale aansturing en gebruikt geen cloudservers.
Dus als je kant-en-klare WiFi apparaten zoekt die je via HomeAssistant wil aansturen dan is Shelly een goede keuze.
Je hebt ook geen app of account nodig om in gebruik te nemen.
jurroen @Nightscope7 maart 2023 09:11
Dat is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het type device, het gebruikte protocol en jouw definitie van privacy. Om een voorbeeld te geven, een Sonoff Basic is niet meer dan een domme schakelaar. De WiFi variant ervan linkt standaard met de cloud, maar ik zou niet zeggen dat de status aan/uit privacygevoelige data is.

Natuurlijk doet (of beter gezegd: kan) de NSPanel veel meer dan alleen maar schakelen. Afhankelijk van hoe je het gebruikt kan het ook data omvatten zoals aanwezigheid, status van de apparaten die het aanstuurt, temperatuur, etc. Of dat privacygevoelig is, is een persoonlijk iets.

Als ik brutaal je vraag aanpas: "zijn sonoff apparaten security gevoelig", dan is het antwoord daarop een volmondige ja. De NSPanel en andere WiFi devices van Sonoff hebben toegang nodig tot je WiFi netwerk. Als je hier geen segmentatie/isolatie op hebt (VLAN, firewall, etc) dan hebben ze in feite toegang tot je gehele thuisnetwerk. Combineer dat met de Chinese cloud en je krijgt een behoorlijk grauw beeld.

Maar... daarom is Tasmota zo ongelooflijk fijn. Daarmee vervang je die Chinese firmware voor iets wat volledig open source is, zonder link naar de cloud. Daarmee maakt het niet uit waar de hardware vandaan komt - Xi Jinping of Kim Jong Un kunnen dan niet meer meekijken.

Overigens ... staar je niet blind op een specifiek merk of implementatie. De Hue Bridge van Philips doet waanzinnig veel queries naar internet toe.
MightyFool 7 maart 2023 11:31
Werkt dit ook met Homey?
AuteurOlafWeijers Redacteur @MightyFool7 maart 2023 11:58
Yep, zo te zien kun je Tasmota koppelen aan Homey, al heb je daarvoor wel een Homey Pro nodig en moet je daarop ook een
MQTT-broker draaien. De firmware in dit artikel is gebaseerd op ESPHome, een Tasmota-alternatief is bijvoorbeeld: NSPanel-Lovelace-UI.
Luchtbakker 7 maart 2023 06:10
Ik kende dit merk nog niet. Maar nu ik zie dat het imbouw is lijkt het sprekend op tal van AliExpress displays die ook inbouw zijn en zijn te customizen naar smaak. Die zijn beschikbaar in veel grotere displays, zelfs 15 inch heb ik al eens gezien.

Ze werken overigens dan niet alleen met Tuya, maak hebben soms ook integratie met home assistent.
theduke1989 @Luchtbakker7 maart 2023 06:23
Ik zat er ook naar te kijken voor de AliExpress variant te kopen. Deze van sonoff heb geen ervaring met circuit boards. Waardoor het dus voor mij niet relevant is.

Echter is de vraag. Hoe kan ik tuya eruit krijgen? Want heb gezien wat het allemaal doet, wordt je niet vrolijk van.

Via raspberry pi (pi-hole) of iets anders? En werkt home assistant ook vaak op die tuya machines?

Heb er in totaal 14 nodig voor onze vloerverwarming

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 22 juli 2024 14:16]

FreshMaker @theduke19897 maart 2023 06:52
Sinds een jaar kan je via een de account tuya integreren via de API.
Zelfs de camera's worden weergegeven op het homescreen.
Al onze tuya/Smartlink devices worden direct door HA gebruikt (evt na een refresh on entities)
Intergalactic @FreshMaker7 maart 2023 09:42
Dit werkt trouwens matig, ik moest eens per maand opnieuw melden voor een licentie. toen 1 aangevraagd voor 6 maanden en die niet gekregen.
mjl @FreshMaker7 maart 2023 07:32
Neemt niet weg dat alles nog steeds via tuya servers loopt. Als je internet uitvalt werkt het niet en die Chinezen kunnen alles meekijken :)

Maar wel lekker goedkoop, ik heb diverse schakelaars van tuya, werkt op zich best hoewel er ook al er aantal defect zijn, na er tijdje merk je toch dat het goedkope zut bevat, en ze zitten in een gescheiden LAN.
arjandijk162 @mjl7 maart 2023 07:46
Local tuya heeft geen servers nodig, maar wel een hoop hackerij. Heb het twee keer geprobeerd, met videomateriaal, maar bleef vastlopen. Dus homey werkt nu helaas via de tuya servers voor deze devices
Intergalactic @arjandijk1627 maart 2023 08:39
Ik merk dat localtuya zeer goed voor lampen en dat soort fratsen werkt, de rest not so much.
zelfs een bewegings sensor van "tuya" werkt voor geen reet met de localtuya optie :(
theduke1989 @Intergalactic7 maart 2023 09:14
ik wou eigenlijk dit voor onze vloerverwarming doen. Betekend beter niet doen?
ik heb ook geen zin dat alles naar TUYA servers gaat zodat CHINA nog meer daten heeft van mij en mijn huis nu. Pi-hole kan die dit blokkeren?
Intergalactic @theduke19897 maart 2023 09:28
Je kan het altijd proberen, localtuya geeft het netjes aan als hij tuya devices ziet in je netwerk(waar die intergratie iets mee kan).
Je zou kunnen kijken of je ze nog handmatig kan toevoegen maar mega YMMV. Heb dat geprobeerd met de sensor, maar die kon/deed niks.

Zover ik weet heeft tuya wel echt alles nodig van de data om goed te werken, voor mij een reden om verder niks meer van tuya te kopen, al kan ik fout zitten.
Bliksem B @Intergalactic7 maart 2023 11:12
Je kan het altijd proberen, localtuya geeft het netjes aan als hij tuya devices ziet in je netwerk(waar die intergratie iets mee kan).
Je zou kunnen kijken of je ze nog handmatig kan toevoegen maar mega YMMV. Heb dat geprobeerd met de sensor, maar die kon/deed niks.

Zover ik weet heeft tuya wel echt alles nodig van de data om goed te werken, voor mij een reden om verder niks meer van tuya te kopen, al kan ik fout zitten.
Ze hebben nu ook hun bluetooth mesh apparaten. Dat kan volledig offline werken. Je kan ze dan via een afstandsbediening/schakelaar offline bedienen. Of via een bluetooth hub of telefoon.
Ook gaat Tuya matter ondersteunen. Daarnaast hebben ze ook Zigbee spul.

Ik heb momenteel alles van Tuya qua smart in huis. Ik localtuya moet ik nog een kans geven. Al merk ik dat alles via WiFi laten lopen, er voor zorgt dat je netwerk dicht stroopt.
Intergalactic @Bliksem B7 maart 2023 12:22
Ik had het hier specifiek over de wifi producten, ik heb daar zelf netjes een apparte router voor staan zodat ik niet mijn eigen netwerk ga lopen nekken. maar merk wel dat ik geen fan ben van tuya. het is het allemaal net niet, zeker de knopjes en de bouwkwaliteit van een random rebrand tuya product. plus het feit dat de echte tuya intergratie op HA echt bal is door het beleid van tuya.

Voor de lampen die ik nog heb is tuyalocal prima, maar verder...
chaoscontrol @arjandijk1627 maart 2023 11:00
LocalTuya werkt matig en de cameras halen hun tijd op via een NTP server in China en weigeren te booten als ze die niet kunnen bereiken. Werkt dus gewoon niet zonder internet.
Bliksem B @chaoscontrol7 maart 2023 11:13
En voor lampen?
Intergalactic @Bliksem B7 maart 2023 12:18
prima zoals ik ook al zei
Hobbit13 @Luchtbakker7 maart 2023 09:19
Ding hangt wel 24/7 aan 230V ac, ik vind het wel prettig dat een gerenommeerd bedrijf z'n naam eraan wilt koppelen. Wat grotere kans dat het aan de veiligheidseisen voldoet.

Ook al is het een gelijk ontwerp, slechtere kwaliteitscontrole en goedkopere materialen (bv geen brandvertragend kunststof) kunnen echt een enorm verschil maken in veiligheid.
Hobbit13 @DealExtreme27 maart 2023 11:05
En het bedrijf 'Sonoff' is natuurlijk geen Sonos. Want volgens mij is dit het 'kantoor' van de BV die de handelsnaam Sonoff voert: https://www.oozo.nl/bedri...eulen/2238563/tm-home-b-v
Sonoff is al vele jaren een speler op de Europese markt, verwacht dat het netjes aan de Europese regels voldoet. Voor dit product staan hier netjes alle declarations:
https://sonoff.tech/product-document/central-control-panel-doc/nspanel-doc/
(iets naar beneden scrollen).

Ik weet uit ervaring dat Siemens e.d. dit soort info niet zo makkelijk beschikbaar hebben.
DealExtreme2 @Hobbit137 maart 2023 12:02
Oeh, dat ziet er goed uit! Thanks! Mijn comment aangepast, want op basis van jouw info sla ik de plank goed mis :)
jurroen @DealExtreme27 maart 2023 11:22
En het bedrijf 'Sonoff' is natuurlijk geen Sonos. Want volgens mij is dit het 'kantoor' van de BV die de handelsnaam Sonoff voert: https://www.oozo.nl/bedri...eulen/2238563/tm-home-b-v
Dat is een retailer/wederverkoper. Sonoff is van itead.
DealExtreme2 @jurroen7 maart 2023 12:03
Thanks! Comment aangepast, want dat is inderdaad niet een simpele Ali importeur! Thanks!
TechSupreme 7 maart 2023 08:31
De volwaardige naam van Sonoff is Shenzen Sonoff Technologies Co., Ltd. Een Chinees bedrijf dus.

Nou wil dit op zich niks zeggen, maar persoonlijk ben ik zeer voorzichtig met dit soort smart producten die buiten Europe zijn gemaakt. Alleen als je al kijkt naar wetten in andere werelddelen dan is het reden genoeg. Vanwege Europese wetgeving zijn Europese producten over het algemeen toch net wat anders.
Gizz @TechSupreme7 maart 2023 08:39
Nou wil dit op zich niks zeggen, maar persoonlijk ben ik zeer voorzichtig met dit soort smart producten die buiten Europe zijn gemaakt.
Er blijft weinig over al je alleen voor producten gaat die in Europa gemaakt zijn :)

Sonoff is geen vaag merk dat je alleen via Aliexpress kunt kopen, er zijn gewoon Nederlandse webshops en grote jongens als Amazon die dit merk verkopen. Ook is het een merk dat al jaren op de markt is. Wat mij betreft kun Sonoff veilig kopen en voldoet het aan dezelfde normen als andere elektronica die gewoon in Nederland te koop is.

Dit bericht heb ik trouwens getypt op een toetsenbord dat in China is gemaakt, terwijl ik kijk naar een scherm dat in China is gemaakt, dat is aangesloten op een pc die vol zit met producten die in... nou ja mijn punt is duidelijk :P Gemaakt in China is niet altijd hetzelfde als 'mag alleen in China verkocht worden en is te onveilig voor Europa' .
TechSupreme @Gizz7 maart 2023 08:43
Dit bericht heb ik trouwens getypt op een toetsenbord dat in China is gemaakt, terwijl ik kijk naar een scherm dat in China is gemaakt, dat is aangesloten op een pc die vol zit met producten die in... nou ja mijn punt is duidelijk :P Gemaakt in China is niet altijd hetzelfde als 'mag alleen in China verkocht worden en is te onveilig voor Europa' .
Dat tech in China wordt gefabriceerd heeft vrij weinig te maken met wat ik zeg. Ik ga er even vanuit dat jouw toetsenbord en scherm niet met een cloudserver zijn verbonden. De NSpanel is dat wel. Er zijn genoeg Europese alternatieven.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

Gizz @TechSupreme7 maart 2023 08:46
Je gaf geen specifieke reden aan dat je het niet vertrouwt, je noemde alleen Europese wetgeving in algemene zin en die is er vooral op het gebied van schadelijke grondstoffen en elektronische veiligheid. En nog erg weinig op het gebied van cloudservers en privacy. Ik was er daarom vanuit gegaan dat je doelde op de mogelijke elektronische onveiligheid van de NSPanel. Mijn aanname was dus onjuist, je doelde op het cloudgedeelte :)

Punt blijft dat de NSPanel officieel verkocht wordt in Europa en dus aan alle bestaande regelgeving zou moeten voldoen. Ook qua software. Of dat ook zo is kan ik natuurlijk niet bewijzen :)

Hele punt van dit artikel is dat je juist niks meer met die cloud te maken hebt. Dus qua software hoef je je geen zorgen te maken.
Er zijn genoeg Europese alternatieven.
Kun je een paar Europese voorbeelden geven van smart inbouwschakelaars met beeldscherm, die kunnen samenwerken met bijvoorbeeld HA?

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @Gizz7 maart 2023 09:36
Of dat ook zo is kan ik natuurlijk niet bewijzen
Zullen we het aan Anker (Uefy) of Tiktok vragen? Misschien moeten we het aan de Chinese overheid vragen wat hun plannen zijn qua toekomstige wetgeving?

Ga eens kijken bij Niko, Siemens, Legrand, ABB, Busch Jeager (is ABB maar dan eigen software) of Gira. Die hebben al decennia smart producten.

https://www.home-assistan...ations/niko_home_control/
https://www.home-assistan...ations/home_plus_control/


Zoek de rest zelf maar ff,

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

Gizz @TechSupreme7 maart 2023 09:45
Dank! Die van Legrand lijkt via de cloud te lopen, dus die valt wat mij betref direct af. Die van Niko is wel lokaal, dus dat is interessant. Maar als ik de handleiding goed begrijp werkt hij in de eerste instantie alleen samen met andere Niko-producten én heb je hun eigen controller nodig?
Je kan de Digital black, 230 V gebruiken voor het aansturen van acties en routines die geprogrammeerd zijn in je Niko Home Control installatie, zowel op bus- als traditionele bekabelingssystemen.
Maar dat is weer een vendor lock-in die je niet wilt. Ik begrijp niet helemaal hoe je dit apparaat los kunt kopen, en kunt customizen zodat hij met alles vanuit HA werkt en je je eigen dashboards kunt bouwen. Het lijkt erop dat de dashboards alleen via de Niko-app te bouwen zijn, dus dan kom je niet echt ver als je dingen vanuit HA wilt laten zien, op het eerste gezicht. Bij de integration staat verder weinig uitleg, het valt me vooral op dat hij er maar 6 actieve gebruikers bekend zijn wereldwijd. Dat verklaart wellicht ook de beperkte informatie :)

[Reactie gewijzigd door Gizz op 22 juli 2024 14:16]

ktorfs @Gizz7 maart 2023 11:08
Niko is een gans assortiment aan Zigbee modules aan het uitbrengen, heb er hier al enkele in gebruik en bevalt mij het beste van alles wat ik tot nu toe getest heb.

Ik heb ze momenteel rechtstreeks aan HA gekoppeld maar ga waarschijnlijk in de toekomst wel die Home Control hub kopen, enkel en alleen omdat firmware-updates anders niet mogelijk zijn.

Edit: ik zie net dat je het vooral over het scherm had van Niko, en daar heb ik helaas geen ervaring mee.

[Reactie gewijzigd door ktorfs op 22 juli 2024 14:16]

TechSupreme @ktorfs7 maart 2023 12:10
https://guide.niko.eu/

Die kan je zelf programmeren met de apps van Niko. Is alleen om modules van hun zelf aan te sturen maar met die modules kan je weer interfacen met andere apparaten.

Mooie is dat Nik 20 jaar geleden al DALI producten had er zijn ook modules die met de oude modules kunnen interfacen. Zo blijft je oude installatie nog relevant. Ik geloof ook wel dat 20 jaar in de toekomst de huidige modules op een of andere manier ondersteund blijven iig dat vertrouwen heb ik wel als het gaat om de gevestigde orde. Dat moet met de nieuwkomers nog blijken.

En als je erover nadenkt, een huisinstallatie moet toch snel minimaal 15 a 30 jaar meegaan.

En dan moet je ook niet vergeten dat je bij Niko, Busch Jeager en Gira toegang hebt tot een hele lijn aan design opties waardoor het niet lelijk hoeft te zijn.

Busch Jeager kan ik trouwens niet aanraden als het gaat om hun smart oplossingen, ze hebben het wel vaker geprobeerd in het verleden (hun KNX lijn is wel populair in de industrie en grote gebouwen) maar omdat de populariteit uitblijft zijn ze soms snel met stoppen met lijnen wat weer heel irritant is. Vooral als het gaat om rookmelders of dat soort dingen, die moet je toch eens in de 7 jaar vervagen en als ze dan niet meer te verkrijgen zijn heb je een probleem.

[Reactie gewijzigd door TechSupreme op 22 juli 2024 14:16]

Koffie 7 maart 2023 09:31
De reactie waarvan je wist dat die komen ging ... Waarom hebben jullie je beperkt tot alleen de oplossing met een HA blueprint?

Hoewel die idd veel gebruikersgemak bied, sluit ik mij aan bij @jurroen voor het gebruik van de Lovelace UI oplossing ipv de blueprint oplossing.

De Lovelace UI bied functionaliteit die de blueprint oplossing simpelweg niet heeft. Denk aan een volledig functionerend alarm paneel, die samenwerkt met een HA alarm integration.
Of een mediaplayer, of zelfs een powercard waar je in 1 oogopslag realtime het verbruik en opwekken in je huishouden kunt zien.
De eis van mqtt is voor sommige wellicht een dingetje, maar bij mijn weten was dit de eerste firmware welke realtime een aanpassing kon doen zonder dat je opnieuw firmware moest flashen.
En het mooie van dit alles: gewoon simpel een yaml editten en klaar ben je. Zodra je op save klikt in je editor word de nieuwe config al gepushed.

Ik heb de NSpanel op ooghoogte ingebouwd in een holle wand, dat scheelt nogal.
Waar ik het vooral voor gebruikt?
- Als klok tijdens het langslopen :+
- Om te zien wat de woonkamer temperatuur is bij het langslopen
- Om diverse verlichting in de woonkamer te schakelen
- Om te zien wat mijn stroomverbruik en opwek is
- Om met 1 druk op de knop de woning in de "we gaan slapen" modus te zetten

Kan dit allemaal met een telefoon? Zeker wel! Maar ten eerste: ik ben een blijf een tweaker ;) Ten tweede: een centrale hub in je huis is gewoon makkelijker dan een telefoon moeten pakken, unlocken, app starten, juistte tabblad pakken en dan op een switch klikken.

[Reactie gewijzigd door Koffie op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @Koffie7 maart 2023 09:54
Geweldig om te lezen, dankjewel!

AppDaemon kent inderdaad 'live reloading', zodra je de configuratie aanpast wordt deze gelijk herladen en actief gezet. Dat werkt enorm fijn. Met het bewerken van YAML is het wel iets meer Tweakers-stuff en niet iets wat iedereen kan. Als grote uitzondering heb ik mijn schoonvader wel zover dat hij het snapt en met enige regelmaat met YAML wijzigingen in de weer is.

Ik ben inmiddels bezig met een tweede NSPanel, op de gastkamer. Deze zodat ze de verlichting kunnen bedienen (aan/uit, lichtsterkte) - en daarnaast toont het een QR code voor de gasten WiFi :+

Wat ik in de woonkamer heb:
  • "Screensaver" met de klok (handig in de voorbijgang inderdaad), de huidige temperatuur buiten (volgens een weerdienst) en de voorspelling voor de dag erop.
  • Het eerste toont het huidige stroomverbruik, twee knoppen voor de meestgebruikte lichtscenes en de bediening van de gordijnen.
  • Het tweede scherm geeft controle over de individuele verlichting.
  • En ten slotte het vierde scherm geeft bijzonderheden weer (onverwachte beweging op enkele camera's, de status van externe infrastructuur, etc).
Op mijn todo heb ik ook staan om te gaan spelen met die privacyvriendelijke voice assistant, ben daar wel benieuwd naar.
pbvdven @jurroen7 maart 2023 10:09
Dit is gewoon de beste oplossing voor de nspanel kan blackymas niet aan tippen.
Deze bestaat ook nog eens veel langer jammer dat ze deze niet genoemd hebben.

Ik gebruik ze als smart home controller heb er van de nspanel 3stuks . heb menus gemaakt voor lampen, kamers, media spelers, climaat beheersing en energie monitoring. heb ook de nspanel pro maar ik vindt deze persoonlijk veel functioneler.

nspro heb ik in de hal met HA dashboard en ezviz app voor 2 weg audio met de deurbel super leuk speeltje maar niet echt functioneel gebruik ding nooit.

zie net dat bij de laatste update er wat gewijzigd is sommige dingen staan niet meer goed maar geeft wel een beeld wat je met deze firmware kunt en hoe het in de muur zit pro zit in standaart.

nspanel:
https://ha.pbvdven.nl/local/nspanel.mp4

nspanelpro: ik gebruik wallpanel om dit resultaat te krijgen op nspanel pro icm android tv integratie in HA om adb commands te sturen vanuit HA.
https://ha.pbvdven.nl/local/nspanelpr.mp4

firmware nspanel
https://github.com/joBr99...irmware-to-nextion-screen

wallpanel voor nspro:
https://wallpanel.app/

[Reactie gewijzigd door pbvdven op 22 juli 2024 14:16]

jurroen @pbvdven7 maart 2023 10:17
Wat tof! Wat doe je met de NSPanel voor media spelers? Is dat puur voor het aanzetten van de TV (en eventuele STB) of ook meer?

Qua slimme deurbel gebruik ik een UniFi Protect Doorbell. Die heb ik ook gelinkt aan Home Assistant, maar niet in actief gebruik met NSPanel. Ik merkte toch dat de deurbel op NSPanel iets te weinig meerwaarde gaf; ben lang niet altijd in de woonkamer. Wel heb ik de automatisering dat als ik thuis ben en er wordt aangebeld, dat alleen de bel gaat. Als ik niet thuis ben dan krijg ik een notificatie op mobiel. Dat vond ik wel een fijne, want anders gaat zowel de bel als een mobiele notificatie, wat compleet nutteloos is.
pbvdven @jurroen7 maart 2023 11:16
Voornamelijk muziek/radio in huis afspelen op verschillende speakers of speaker groepen.
AuteurOlafWeijers Redacteur @Koffie7 maart 2023 10:38
Ik heb inderdaad een keuze moeten maken welke firmware-oplossing ik ging presenteren in dit artikel. Daarbij ben ik uiteindelijk gegaan voor het beschrijven van deze oplossing omdat het stabiel draait, overzichtelijk te configureren is en de installatie niet al teveel voeten in de aarde heeft.

Het achterliggende idee is dat niet iedereen die dit artikel leest even beslagen ten ijs komt met het flashen van apparatuur en alle randzaken die je daar bij tegenkomt. Het installatieproces van Tasmota met de NSPanel-Lovelace-UI levert uiteindelijk (ook in mijn ogen) een toffer resultaat maar de hele weg ernaartoe is een stuk minder gepolijst.

Om dat in een artikel op te nemen en een beetje fool-proof instructies te krijgen zonder dat het een 1 op 1 vertaalde kopie wordt van de instructies op de NSPanel-Lovelace-UI-wiki, is voor deze firmware simpelweg pittiger en leidt daardoor misschien ook sneller tot verwarde lezers die hun eerste flash-projectje gefrustreerd in de hoek smijten en nooit meer willen hacken :D

Daarbij komt dat ik vermoed dat de mensen die de weg al een beetje weten met flashen, ook de weg naar het vinden van de tofste firmwares wel vinden. En zoals altijd geldt: welk alternatief je ook pakt, er zijn altijd fans van 'de overkant' ;) Ik ging er bijna blind vanuit dat alle alternatieven hoe-dan-ook wel in de reactiepanelen zouden opduiken voor de liefhebbers.

edit: toevoeging: Lees je dit nu na het flashen van de ESPHome-gebaseerde oplossing en wil je naar een Tasmota-gebaseerde firmware? Dan vind je hier hoe je een Tasmota firmware op je ESPHome gebaseerde apparaat flasht. Daarvoor hoeft het paneel niet nogmaals open.

[Reactie gewijzigd door OlafWeijers op 22 juli 2024 14:16]


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