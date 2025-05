Twee korte diy-projecten voor beginners

MagPi en Tweakers Tweakers is een pilot gestart met het tijdschrift MagPi, waarbij we builds die in het magazine verschijnen, op Tweakers doorplaatsen. Dit is het tweede artikel in deze reeks. Let wel, het taalgebruik en de manier van schrijven kunnen afwijken van wat je gewend bent op Tweakers. Dat komt doordat we de teksten een-op-een overnemen van het magazine. We hopen dat jullie dit soort content leuk vinden; laat vooral in de comments weten wat je van dit initiatief vindt.

Deze goedkope constructie is in één avond gemaakt en zal uren speelplezier opleveren. De Pico Light Arcade is ontworpen door Thomas Roth, een IT-beveiligingsonderzoeker die in Duitsland woont en video’s maakt over hardwarehacking en reverse-engineering.

De afgemonteerde Pico Light Arcade, gebouwd zonder solderen

Een uitstapje naar een speelhal aan zee is zelden compleet zonder dat je een zachte rubberen hamer hebt vastgepakt en je enorm hebt ingespannen voor een bevredigend spelletje Whac-A-Mole. Dit spel, dat in Japan, waar het oorspronkelijk vandaan komt, bekendstaat als Mogura Taiji, berust op snelle reacties om zoveel mogelijk kleine plastic mollen te raken ­en toen Thomas Roth het eens probeerde, besloot hij dat hij een versie voor zichzelf moest maken. “Het was een kleine speelhal en mijn vriend

en ik hadden zoveel plezier met het spel, dat ik gewoon wist dat ik er een wilde hebben voor op

onze feestjes”, zegt hij. In zijn geval waren de ‘mollen’ waar hij op sloeg een set ledlampjes en

Thomas dacht dat het relatief eenvoudig na te maken zou zijn. “Ik heb nul tijd besteed aan het plannen ervan”, vervolgt hij. “Ik kwam terug van de speelhal, bestelde de arcadeknoppen en toen die er waren, boorde ik 20 gaten in een plaat hout die ik nog had liggen.”

Om te bewijzen dat Duits voor alles een woord heeft, noemt Thomas de rommelige kluwen draden rond de Raspberry Pi Pico 'Kabelsalat'.

In het kort Het bouwen en programmeren duurde drie tot vier uur.

Het kostte ongeveer 40 euro om te maken.

Er zijn twee spelmodi.

Het scorebord gebruikt de Web Serial API.

Je kunt je eigen lay-out maken voor de knoppen.

De gaten werden zo gerangschikt dat elke speler een knop recht voor zich had, gevolgd door een rij van drie en dan nog eens vijf − dus negen voor elk. In het midden werden twee knoppen geplaatst: één om het spel te starten en de andere om een spelmodus te kiezen. “Ik heb de knoppen erin geschroefd en ze aangesloten in een 3×7-matrix”, zegt Thomas. “Er kwam geen soldeerwerk aan te pas.”

Scorebord

Toen Thomas klaar was, begon hij het spel te programmeren en hij dacht dat een Raspberry Pi Pico-microcontroller meer dan genoeg zou zijn om het spel te laten lopen. “Ik hou echt van de eenvoud van de Raspberry Pi Pico”, aldus Thomas. “Firmware-updates zijn drag-and-drop, hij is supergemakkelijk om voor te programmeren, erg goedkoop en hij start ook meteen op.”

In het begin gebruikte hij zijn kennis van C om te programmeren wat hij omschrijft als 'een turbo Whac-A-Mole', waarbij het doel is om zo snel mogelijk op de knoppen te drukken die oplichten. “Wie er in 45 seconden in slaagt de meeste knoppen in te drukken, wint”, lacht hij, en voegt eraan toe dat hij vervolgens een manier zocht om de score weer te geven. “Ik had geen geschikt scherm liggen, dus heb ik een website gebouwd op basis van Web Serial die ook een scorebord laat zien”, zegt hij. “Dit is echter volledig optioneel en het spel werkt ook zonder.”

Geheugenspel

Nadat de regels van Whac-A-Mole waren vastgesteld en gecodeerd, ging hij verder met het maken van een tweede modus: het nabootsen van een spelletje Simon. “Het bord toont een reeks en beide spelers moeten die onthouden en herhalen. De reeks wordt steeds langer, en wie het eerst op een verkeerde knop drukt, verliest.”

Maar daar wil hij het niet bij laten. “Ik zou graag meer spelvarianten hebben en ik zou ook graag zien dat iemand een zevensegmentendisplay aansluit om de score te tonen”, onthult hij. “Ik ben ook een printplaat aan het ontwerpen om de onderkant netter te maken – op het moment zijn er 20 knoppen met elk vier draden en dat ziet er rommelig uit.”

Ondanks dat ziet het er ook uit als een hoop lol. “Dat is het zeker, en het is voor iedereen een geweldig project om met kinderen te doen”, voegt Thomas eraan toe. “Twee vrienden van mij hebben al besloten om er zelf een te bouwen met hun kinderen, maar volwassenen zullen er ook veel plezier aan beleven.”

Er zijn in totaal 20 arcadeknoppen, maar volgens Thomas zijn ze elk 3,3V en minder helder dan hij zou willen. “Je zou de weerstand kunnen veranderen”, suggereert hij.