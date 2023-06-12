Door Olaf Weijers

Redacteur

Feedback • 12-06-2023 06:00 101

Seeed Studio reRouter Review

Een router waar je op kunt bouwen

12-06-2023 • 06:00

101

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Introductie

Samengevat

De Seeed Studio reRouter is een veelzijdige router. Door de modulaire opbouw en uitgebreide documentatie kun je met voldoende kennis elk onderdeel naar je eigen hand zetten. De basis bestaat uit een Raspberry Pi Compute Module die je later kunt upgraden naar een nieuwe variant. De Raspberry Pi is uitgebreid met een extra 1Gbit/s-ethernetadapter waardoor het totaal op twee komt. Deze zijn, samen met veel andere aansluitingen, samengebracht op een pcb waarvan uitgebreide documentatie beschikbaar is. Dit maakt het mogelijk om de reRouter op te nemen in een groter project, of juist aan te laten sturen. De opensourcestandaardsoftware, OpenWrt, biedt enorm veel mogelijkheden op routergebied, maar maakt het je niet makkelijk in de configuratie. Sla je je daar doorheen, dan kan je de reRouter veel servertaken laten verrichten. Dat alles komt wel met een pittige prijs en vooralsnog niet zo'n goede beschikbaarheid. Dit heeft alles te maken met de leverbaarheid van de Raspberry Pi Compute Modules.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Seeed Studio reRouter CM4 1432

Prijs bij publicatie: € 190,-

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Ongeveer twintig jaar geleden was internet in de Nederlandse huishoudens nog volop in opmars. Ondanks wat stuiptrekkingen van ‘gratis’ providers, waaronder Zonnet, stierf inbellen met een modem al snel een stille dood. Kabelinternet en ADSL werd steeds meer de standaard. De centrale computer in het huishouden kreeg al vaak gezelschap van een laptop of tweede computer voor de kinderen. Hiermee deden routers hun intreden in het huishouden om het internet te verdelen tussen die computers, want de providers leverden toen enkel een modem, en in sommige gevallen werd vanuit de provider zelfs fronsend gekeken naar thuisnetwerkjes.

Customfirmware

Een van de bekendere routers uit die periode is de Linksys WRT54G. De voornaamste eigenschap van dit apparaat was dat je er customfirmware op kon laden. Hiermee kon je de uitzendkracht van het wifinetwerk, tot voorbij legale grenzen, oprekken. Dit zorgde voor meer ‘streepjes’ ontvangst en iets meer bereik, maar dat was vooral te danken aan het feit dat de 2,4GHz-frequentieband toen een stuk minder druk was dan tegenwoordig.

Linksys WRT54GL Wireless-G Linux Broadband RouterDe eerste customfirmware die in 2005 uitkwam voor de WRT54G was DD-WRT. Die firmware werd door de populariteit al snel uitgebreid met alternatieven als Tomato en OpenWrt. Al deze distributies kennen tot op de dag van vandaag actieve community's.

De populariteit van deze alternatieven is niet alleen te wijten aan het opvoeren van je wifinetwerk, een andere belangrijke reden is dat ze veelal netwerkfuncties en -utilities ontgrendelen die je niet vindt in de standaardsoftware van je router, zoals ondersteuning van vlans, uitgebreidere poorttoewijzingen en bijvoorbeeld meer firewall- en nat-functies

Met een customfirmware heb je wel de mogelijkheid je router op zijn knieën te dwingen, zeker als je aan de slag gaat met intensieve taken als pakketinspectie of de router allerlei servertaken op zich laat nemen. Niet elke router is even stevig uitgevoerd en dat heb je wel nodig om zulke taken vloeiend af te handelen. De afgelopen paar jaar doemt hier een klein probleem op.

De chipsets van de nieuwste generatie consumentenrouters worden nauwelijks ondersteund door customfirmwares, doordat de fabrikanten van deze chipsets de toegang tot de benodigde drivers beperken tot routerproducenten. Wil je wat meer uit zo’n wifirouter halen dan de fabriek je biedt, dan kun je op wat uitzonderingen na alleen maar bij ASUS terecht. Voor een selectie modellen heeft de Canadese ontwikkelaar Eric Sauvageau de Merlin-firmwarevariant ontwikkeld op basis van de originele ASUS-software.

Het kan zijn dat ASUS je smaak niet is, of dat je sowieso ver weg wilt blijven van closed source of commercieel ontwikkelde firmwares. Het geijkte alternatief is dan om je wifi over te laten aan losse (mesh)accesspoints en daarnaast firewallsoftware zoals OPNsense of pfSense te draaien op een thuisserver of een speciaal hiervoor gebouwd microsysteem: vaak een singleboardcomputer met twee of meer netwerkaansluitingen.

Een voorbeeld van zo'n microsysteem is de Seeed Studio reRouter. Dit apparaatje heeft twee bijzondere eigenschappen. De basis wordt gevormd door een Raspberry Pi Compute Module en is daardoor te upgraden in de toekomst. Daarnaast ondersteunt dit apparaatje OpenWrt dat met 16 jaar ontwikkeling onder de motorkap een serieus routerplaform is geworden en kant-en-klaar geïnstalleerd wordt meegeleverd.

Is OpenWrt zo toegankelijk geworden dat iedereen ermee aan de slag kan en welke voordelen bieden dit soort alternatieve routerplatforms?

Seeedstudio reRouter

Seeed Studio reThings

Sommige lezers zullen de naam Seeed Studio misschien al herkennen. Het Chinese bedrijf is al langer op de markt met open hardware, apparatuur die wordt geleverd met een uitgebreide beschrijving van de opbouw en schema’s. Een bekende productlijn is het Grove-ecosysteem. Dit zijn sensormodules en microcontrollermodules die onderling eenvoudig aan en met elkaar te koppelen zijn zonder soldeerbout, doordat de lay-out en connectors dezelfde standaard aanhouden.

De naam van het apparaat waar we vandaag naar kijken, is niet helemaal duidelijk. In webshops en op de doos wordt de naam 'Mini Router' gebruikt, maar op de eigen website wordt het apparaat ook aangeduid als reRouter. Die naam geeft aan dat het apparaat uit de reThings-productlijn komt. Andere producten in deze lijn zijn onder andere de reSpeaker, reServer, reTerminal en reComputer; allemaal veelzijdige apparaten die ontworpen zijn met de openhardwarefilosofie, zodat je er als tweaker verder mee kunt bouwen.

reThings productlijn
reThings productlijnreThings productlijnreThings productlijn

De reSpeaker is een serie componenten waarmee je een spraakassistent kunt bouwen door een microfoonarray, een speaker en een Raspberry Pi te combineren. De reTerminal is een touchscreen waar een Raspberry Pi op ‘geplakt’ is waarmee een minicomputertje ontstaat. De reServer is een singleboardcomputer met enorm veel connectiviteitsopties zoals LoRa, 5G, wifi en bluetooth.

De hardware van de reRouter biedt heel wat knutselmogelijkheden door de open opzet, maar daar heb je natuurlijk niets aan zonder software die je naar je eigen hand kunt zetten. De reRouter is standaard uitgevoerd met OpenWrt, maar op de website zijn instructies te vinden om Raspberry Pi OS te installeren en zo te configureren dat je de externe hardware zoals de USB-netwerkcontroller en statusleds kunt aanspreken.

Hierbovenop zou je bijvoorbeeld een smarthomeplatform kunnen installeren en de reRouter op de scheidslijn van je iot- en gewone thuisnetwerk kunnen plaatsen, om zo je smarthomeapparatuur netjes gescheiden te houden. De twee netwerkpoorten zijn hier ideaal voor.

De hardware

De Seeed Studio reRouter komt verpakt in een kartonnen doosje, dat dichtgeplakt zit met het productlabel. De bijgeleverde adapter met een vermogen van 20W is uitgerust met een USB-C-voedingsconnector en is dus in de toekomst eventueel makkelijk te vervangen door een ander exemplaar. De adapter functioneert zowel op 110 als 240V en heeft verschillende meegeleverde opzetstukjes, zodat je hem in elke lokale variant wandcontactdoos kwijt kunt.

Seeedstudios reRouterSeeedstudios reRouter

Aan de voorzijde bevinden zich achter de behuizing drie leds: een blauwe om aan te geven dat de router aan staat, een witte om aan te geven wat de status is van de router en een groene die aangeeft of er aanspraak wordt gemaakt op de opslagruimte.

Aan de achterzijde (of is dit de voorzijde?) van de behuizing vinden we aardig wat aansluitingen voor iets dat zich ook wel een minirouter noemt. Uiteraard heeft de router twee 1Gbit/s-aansluitingen, maar daarnaast ook twee USB 3.0-aansluitingen, een micro-HDMI-aansluiting, een sleuf voor microSD-geheugenkaartjes en een USB 2.0-aansluiting met USB-C-formfactor voor de stroomvoorziening en firmwareupdates.

Bij het aansluiten valt meteen de eerste misser op: er ontbreekt een opschrift bij de ethernetpoorten voor de functie. Mijn gok dat de rechterpoort standaard is ingesteld als lanaansluiting, bleek de juiste, maar het was handiger geweest als dit in een oogopslag duidelijk was. De beide zijkanten van de behuizing hebben een gaatje, afgesloten met een rubberen dopje. De maatvoering doet denken dat hier eventueel in de toekomst een sma-antenneconnector geplaatst kan worden om een draadloze variant van dit apparaatje uit te brengen.

Binnenzijde

Aan de binnenzijde van de reRouter zit een pcb-sandwich van drie lagen. De onderste is niet voorzien van contactpunten, maar fungeert als basisplaat voor de bovenliggende lagen en heeft ronde uitsparingen reRouter basisbordom grip te bieden als je de reRouter uit zijn behuizing wilt nemen. De tweede verdieping is de pcb waarop de hardware van de router gemonteerd is. Op deze print bevinden zich de RJ45-netwerkaansluitingen en overige connectors, en is de Raspberry Pi Compute Module 4 gemonteerd die het hart vormt van de router. Deze beschikt over een BCM2711-chipset die een Arm-processor bevat met vier kernen op een kloksnelheid van 1,5GHz. De module komt met 4GB werkgeheugen en 32GB flashopslag. De computemodule beschikt over een Broadcom BCM54210PE-ethernetcontroller die aan de linker ethernetpoort is aangesloten.

Break-outboard

Onder de computemodule zijn twee controllerchips verstopt die de andere netwerkaansluiting verzorgen. Dit zijn de Microchip Technology LAN7800, een USB 3-netwerkcontroller met een snelheid van 1Gbit/s. Die is op zijn beurt weer verbonden met de VIA Labs VLI805-Q6, een PCI-naar-USB-controller.

Seeedstudios reRouter breakout-board

Voor de knutselaars zijn er ook connectors en headers beschikbaar voor USB 3.0, een ventilator, een i/o-connector voor I²C en SPI. Verder zijn de MIPI DSI- en CSI-connectors ook aangesloten en voorzien van een connector. Hiermee kan video in- en uitgevoerd worden vanaf de computemodule. Uiteraard ontbreken de uart-aansluitingen niet en vinden we ook nog een paar pinnen om de opstartmodus aan te passen voor bijvoorbeeld firmwareupgrades of andere recoveryprocedures. Als laatst vinden we een resetknop die, vreemd genoeg, enkel bereikbaar is als de router niet in de behuizing zit.

De bovenzijde van de behuizing is uitgevoerd in aluminium. Aan de binnenzijde maakt deze contact met de processor op de Raspberry Pi en dient zo een dubbelrol als koellichaam. Openingen aan de zijkant van de behuizing zorgen voor verdere verkoeling van het geheel.

Uitbreidbaarheid

Met al die extra aansluitingen op het break-outboard biedt de reRouter aardig wat mogelijkheden om dingen boven op deze router te knutselen. Je kunt de router uitbreiden met extra hardware, zoals een camera, externe opslag of display, of het een onderdeel maken van een groter geheel, zoals een robot. Om je daarbij van dienst te zijn, levert Seeed Studio alle schema’s en pin-outs. Ik heb het al eerder genoemd, maar ook de Raspberry Pi kun je in de toekomst natuurlijk vervangen om de router up-to-date te houden.

Seeedstudio reRouter Exploded View

De software, installatie en updaten

Omdat dit een vrij modulair geheel is, heb je meerdere keuzes voor de software. Omdat de basis een Raspberry Pi-computemodule is, kun je kiezen om Raspberry Pi OS te installeren op de router. De extra hardware zal dan nog niet direct functioneren, zoals de USB- en ethernetaansluitingen, maar met watOpenWRT 134 extra configureren, is dat werkend te krijgen. In principe heb je dan een minicomputer met dubbele gigabitethernetaansluiting, maar dat is uiteraard nog geen router, die functionaliteit zul je verder helemaal zelf moeten bouwen. Als je de reRouter onderdeel maakt van een robot, elektrische fiets of doe-het-zelfkettingzaag is dat fijn, maar de kans bestaat dat je liever iets meer kant-en-klare software wilt gebruiken. OpenWrt is dan een prima keuze; de reRouter wordt dan ook standaard met deze software geleverd.

Firmware-update

De reRouter die wij bekeken, is een tijdje onderweg geweest en we willen de router met de nieuwste firmware bekijken. De reRouter van een update voorzien, bleek wat meer moeite te kosten dan we gewend zijn van ‘normale’ routers.

De nieuwe versie van de firmware is te vinden via de website van Seeed Studio. Deze wordt gehost op het OneDrive-platform van Microsoft, maar gelukkig heb je geen account nodig om de bestanden te benaderen. De firmware is verkrijgbaar in twee smaken: minimal en entertainment. We hebben gekozen voor de laatste variant. Het verschil wordt nergens duidelijk vermeld, maar dat zit voornamelijk in het aantal vooraf geïnstalleerde pakketten en wat meer eyecandy in de interface in de vorm van icoontjes en Aanmeldvenster OpenWRTeen mooier vormgegeven aanmeldvenster.

Ons exemplaar werd geleverd met OpenWrt 21, wat een versie achter de huidige OpenWrt 22 ligt. Dit is vermoedelijk de reden dat een update via de webinterface strandde met een onduidelijke foutmelding. Gelukkig is er een alternatieve methode om de router van nieuwe firmware te voorzien, maar daarvoor moet de reRouter uit de behuizing worden gehaald om de bootmodus te wijzigen. Dit doe je door twee pinnen door te verbinden met een jumper, die niet wordt meegeleverd. De router moet vervolgens op een computer worden aangesloten met de Raspberry Pi-USB-boottool, die de reRouter in upgrademodus start. Vervolgens kan met een flashtool zoals Balena Etcher een nieuwe imagefile worden weggeschreven naar het flashgeheugen van de computemodule.

Nadat de upgrade voltooid is, heb ik getest of de laatste nightly versie van OpenWrt 21 via de webinterface kon worden geüpdatet en geheel vanuit de webinterface kon worden voltooid. Daarbij bleven de instellingen van de router behouden. Een normale update kost niet zoveel moeite, maar je moet er dus rekening mee houden dat je de reRouter na een grotere softwareupdate opnieuw moet instellen, omdat de instellingen niet altijd klakkeloos overgenomen kunnen worden van de ene naar de andere softwareversie.

reRouter Updateproces en landingspaginareRouter Updateproces en landingspaginareRouter Updateproces en landingspaginareRouter Updateproces en landingspagina

Nadat alles geïnstalleerd is en we inloggen, worden we begroet met een hoofdmenu waar een tweakershart sneller van gaat kloppen. Het is duidelijk dat deze firmware niet voor beginners is gebouwd, maar het aan de eigenaar overlaat om naar hartenlust te kunnen verdwalen in het woud van mogelijkheden.

De werking

OpenWrt beheer je grotendeels via de webinterface, maar consoletoegang via ssh of ttyd is ook een optie en standaard geactiveerd op het lannetwerksegment. Het openingsscherm geeft wat globale informatie over de status van de soft- en hardware, zoals het processor en geheugenverbruik, het aantal actieve verbindingen en clients, de bandbreedtedoorvoer op de netwerkaansluitingen. OpenWrt komt prettig enOpenWRT Bootstrap light thema opgeruimd over. Er is duidelijk nagedacht over de indeling, want je wordt niet direct gebombardeerd met alle mogelijkheden die de omgeving biedt. Die geavanceerde opties komen pas boven als je wat ‘dieper doorklikt’ in functies waardoor het overzicht goed behouden blijft. Het uiterlijk van de webinterface is aan te passen voor een lichter of minimaler thema als je dat fijner vindt.

Je zult voldoende kennis moeten hebben op netwerkgebied of bereid moeten zijn om te googelen en bij te leren, want met onbeperkte mogelijkheden komt verantwoordelijkheid kijken. OpenWrt doet alles wat je wilt, maar dat kan ook zomaar iets zijn wat je misschien niet bedoelt en niet hoort te doen. Het is fijn dat er meerdere opties veranderd en opgeslagen kunnen worden, voordat je die ook daadwerkelijk doorvoert met de save-and-applyknop. Zo hoef je niet voor elke instelling te wachten tot deze is doorgevoerd voordat je door kunt gaan met instellen, wat zeker bij de eerste grote configuratieslag lekker soepel werkt.

OpenWRT interface-instellingenOpenWRT interface-instellingenOpenWRT interface-instellingenOpenWRT interface-instellingenOpenWRT interface-instellingenbevestigingsdialoogInstellingen toepassen

Als je kiest voor de ‘entertainment’-versie van OpenWrt zoals ik heb gedaan, krijg je een uitgebreide set gereedschap meegeleverd om de reRouter direct te kunnen inzetten voor allerlei taken. Zo zijn er al diverse servers startklaar zoals NFS en SMB, met Windows-bestandsdeling inclusief clientsupport, mediastreaming met behulp van DLNA en AirPlay, een downloadutility die HTTP(S), (S)FTP en torrents voor zijn rekening kan nemen en een v2ray-server, een netwerktechniek die ‘gefilterde’ internetverbindingen kan omzeilen. De opsomming gaat nog wel even door met onder meer een USB-printerserver, ondersteuning voor rsync en, vreemd genoeg, een PlayStation 3-ISO-server.

OpenWRT utilitiesOpenWRT utilitiesOpenWRT utilitiesOpenWRT utilities

Een kalere versie van OpenWrt is ook beschikbaar, die bevat enkel basisfunctionaliteit die je mag verwachten van een router die je in dat geval zelf kunt uitbreiden door het installeren van pakketten. De installatie van die pakketten verloopt voor simpele pakketten grotendeels automatisch en met een druk op de knop. Voor de wat uitgebreidere pakketten zijn nog wel eens wat handmatige stappen nodig. Zo kon de adblocker die ik wilde installeren, AdGuard, niet direct gebruikmaken van de DNS-poort, omdat daar de standaard DNS-tool die OpenWrt aanbiedt, nog actief was. In zo’n geval moet je zo’n conflict zelf herkennen en oplossen.

In dit geval kon dit allemaal via de webinterface, maar er zijn genoeg pakketten die je enkel kunt instellen door de config-files te wijzigen vanuit de terminal. Hier liep ik tegenaan bij het installeren van het pakket Snort. Snort is een van de pakketten die deze router interessanter maakt dan de consumentenrouters die we normaal bekijken. Het is een opensource-ids, ofwel een intrusion detection system, en ips, ofwel een intrusion prevention system, dat je vanuit de pakketmanager installeert, maar geheel via de terminal moet configureren. Hier liepen we continu tegen configuratie-errors aan die gegarandeerd op te lossen zouden zijn met wat meer tijd en inspanning dan voor deze review aanwezig was, maar geeft nogmaals goed weer dat je van OpenWrt niet moet verwachten dat alles met een druk op de knop geregeld is.

OpenWRT TerminalOpenWRT Terminal

De terminaltoegang is standaard bereikbaar vanaf alle interfaces, zelfs vanaf wan. Dat laatste is een goede aanleiding om het te hebben over netwerkbeveiliging. Standaard biedt OpenWrt zijn managementopties zowel aan de lan- als wanzijde. Dat betekent dat iedereen op internet ‘aan de poort kan rammelen’, zowel bij de webinterface als de SSH-toegang. In het geval van die laatste, kun je dit beperken via de OpenWrt-instellingen, maar de webserver zul je via een teksteditor in de terminal moeten beperken door de binding van uHTTPd aan te passen in de betreffende config-file in /etc/config/uhttpd, zodat deze niet meer aan de wanzijde luistert.

Standaard is OpenWrt dus niet tot het uiterste beveiligd; dat zul je zelf moeten doen. Een groot deel van de Tweakers-community zal daar niet zo van terugschrikken en gelukkig is de documentatie en community rondom OpenWrt uitgebreid; nagenoeg elke probleemsituatie is al een keer besproken en terug te vinden op internet.

Meetresultaten

Nog wat specificaties die ik heb kunnen testen: de doorvoer tussen de wan- en lanzijde is 1Gbit/s; beide poorten halen dus (gelijktijdig) hun volledige doorvoer. Een stevige firewall als het eerdergenoemde SnortBestandsoverdracht SMB OpenWRT kan hier een bottleneck vormen, maar dat ligt in dat geval meer aan de kracht van de Raspberry Pi, die je kunt upgraden. Ook de USB-doorvoer is snel genoeg; met pieken van 117MB/s bij SMB-bestandsoverdracht zien we dat de 1Gbit/s-interface de limiet vormt.

De reRouter verbruikt niet veel energie; de teller blijft in rust hangen op 3,8W. Bij stevig gebruik loopt dit op naar zo'n 5W. Op jaarbasis kost de router je met het tarief van het prijsplafond, 40 eurocent per kWh, iets meer dan 13 euro. Dit is aan de lage kant voor een router, maar je moet je bedenken dat ten opzichte van de routers die we normaal bekijken, deze geen wireless chipset en radio's heeft, wat natuurlijk iets scheelt in het verbruik.

Conclusie

De Seeed Studio reRouter / Mini Router is zeker niet de goedkoopste router, maar hij is erg interessant als je op zoek bent naar een pure opensourcerouter. Niet alleen de software is dat in dit geval, maar de hardware ook. Dat maakt de reRouter een kameleon die je in allerlei projecten kunt toepassen, waarbij de functie niet enkel beperkt hoeft te zijn tot netwerkverkeer routen. Je kunt het apparaat allerlei serverfuncties laten vervullen, maar ook hardware laten bedienen die je normaal gesproken niet op een router zou aansluiten.

Een groot voordeel van dit soort routers is dat ze nooit ongevraagd verbinding maken met een cloudservice van de fabrikant en mogelijk privacygevoelige informatie doorspelen, iets wat we steeds vaker zien bij consumentenrouters. Naast dat voordeel is de router nagenoeg onbeperkt uit te voeren met gratis extra softwarefuncties waarvoor fabrikanten al snel een abonnement vereisen, en in sommige gevallen weer data vergaren.

Voor de privacyminnende en knutselende tweakers zou je zeggen dat deze router dus een no-brainer is als je de prijs even wegdenkt. De veelzijdigheid komt echter met een keerzijde, want het maakt het apparaat wat ingewikkelder dan een ‘normale’ router. Zeker als je buiten de gebaande paden treedt, ben je aan jouw kennis en doorzettingsvermogen overgeleverd, want je zult beslagen ten ijs moeten komen om dit apparaat naar je eigen hand te zetten. De basisfuncties zijn vrij makkelijk te configureren, maar je moet daarbij goed opletten dat je de configuratie veilig houdt; een foutje is makkelijk gemaakt en OpenWrt accepteert zonder waarschuwing onveilige configuraties waarbij services extern bereikbaar kunnen zijn waarvan je dat absoluut niet wilt.

Heb je de kennis, of in elk geval het doorzettingsvermogen om met deze router aan de slag te gaan, dan gooit enkel de prijs nog wat roet in het eten, want met 190 euro is dit geen goedkope router. Dat zal ongetwijfeld ook liggen aan de Raspberry Pi Compute Module die de basis vormt van deze hardware, die zijn al tijden lang slechts mondjesmaat beschikbaar en zorgt er ook voor dat de reRouter niet overal op voorraad is. Het voordeel van die module is dat de reRouter hiermee waarschijnlijk een langer leven beschoren is dan de gemiddelde router, omdat je het hart van de router later kunt upgraden voor een krachtiger exemplaar.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Seeed Studio reRouter CM4 1432

Prijs bij publicatie: € 190,-

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Seeed Studio reRouter CM4 1432

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Modems en routers Seeed Studio

Reacties (101)

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Videopac 12 juni 2023 07:02
Ik vind dit wel behoorlijk duur ten opzichte van een Banana R3 bijvoorbeeld.
Tom Paris @Videopac12 juni 2023 13:17
Als je naar een snelle ARM-based OpenWrt router zoekt zijn er inderdaad veel interessantere boards... Voor hetzelfde geld als deze Seeed ReRouter koop je inderdaad een Banana Pi R3, en voor de helft een NanoPi R4S. Nadeel van de Raspberry Pi-oplossing is dat één van je netwerkpoorten altijd via USB gaat, dat hebben de R3 en R4S niet.

Jammer dat het artikel niet wat alternatieven in het vergelijk meeneemt.
zaadstra @Tom Paris12 juni 2023 15:40
Die NanoPi R4S draait ook OpenWRT en metingen laten zien dat hij gigabet snelheid haalt.
Chris.nl @zaadstra12 juni 2023 17:55
Die R4S verbruikt hier idle 2,35watt idle. Ben er mee in m'n nopjes.
winos @zaadstra13 juni 2023 06:07
NanoPi r2s hier en deze haalt 390Mbit/s met bufferbloat (SQM) aan via OpenWrt De NIC over USB netwerkkaart is absoluut geen belemmering en presteert ver boven verwachting.

Voor een 400mbit glas verbinding is dit een ideaal apparaat. Bij alle verbindingen boven 400Mbit wil je inderdaad een R4S
mdcoo @Tom Paris12 juni 2023 20:06
Jammer dat het artikel niet wat alternatieven in het vergelijk meeneemt.
Idd, zelf doe ik heel veel met pfSense. Ontzettend veel instellingsmogelijkheden.
Ter vergelijking:
https://shop.netgate.com/...se?variant=32157480026227

Deze heeft iets degelijkere NICs. Vaak zijn er zoals de tweede NIC in dit artikel Realtek NICs aanwezig. Daar ben ik niet zo'n fan van. Prima voor thuis gebruik, maar zeker niet voor de gevorderde Tweakers of Small business.

[Reactie gewijzigd door mdcoo op 22 juli 2024 16:33]

Joydashy @mdcoo13 juni 2023 09:11
Of natuurlijk gewoon het (Nederlandse) Opnsense, stuk minder controversieel, enorm gebruiksvriendelijk en krachtig.
the_stickie @mdcoo13 juni 2023 16:53
Imo is dit juist leuk voor de tweaker. Voor jan-met-de-pet raad ik aan te gebruiken wat de ISP levert (veel handiger als er ondersteuning nodig is). Voor een bedrijf(je) zou ik toch een 'echte' firewall aanbevalen. ten eerste weerom omwille van support, ten tweede omdat je wellicht meer wil doen dan poortjes forwarden.
Zodra je wat gaat vlan'en, wat application filtering/content filtering/NGFW wil, vpns wil aanbieden en/of tientallen/honderden gebruikers wil ondersteunen, voldoet een SOHO oplossing niet meer.
djwice @Videopac12 juni 2023 07:30
Of de Banana Pi BPI-R4: https://www.androidpimp.c...a-pi-bpi-r4-router-board/
:9~

Wifi 7
2x 10Gbps
4x 2.5Gbps

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 16:33]

Jerie @djwice12 juni 2023 09:58
the board SoC will be based on MediaTek’s latest Filogic 880 solution designed mostly for AP/Router/Gateway applications.
Geen goed idee, MediaTek. Het mooie van deze CM4 is vrijwel basemainline kernel, en wordt onderhouden. AllWinner en MediaTek draaien oude kernels, met bekende kwetsbaarheden.

edit:
Typo, bedankt @graey

[Reactie gewijzigd door Jerie op 22 juli 2024 16:33]

graey @Jerie12 juni 2023 10:28
AllWinner hou ik al een tijdje niet meer actief bij, maar Chinese fabrikanten beginnen langzamerhand de waarde van mainline (niet baseline) Linux-support door te hebben. Zeker sinds de chromebooks is een groeiend aantal SoC's van MediaTek wel degelijk mainline supported. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat voor de Filogic 880 ook zo is, maar het is ook te vroeg om te zeggen dat dat niet zo is.
djwice @graey12 juni 2023 11:25
Wordt kernal voor de mt7986 / Filogic 830 van de R3 wel goed geupdate? Die is met 4 Ethernet poorten en 8 antennes ongeveer €160,- incl. verzending en belasting.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 16:33]

Videopac @djwice12 juni 2023 12:27
De Banana R3 heeft OpenWrt ondersteuning, Bij OpenWrt updates wordt de kernel ook opgewaardeerd.
terradrone @Jerie12 juni 2023 14:15
Geen goed idee?? Mediatek wordt juist door de openwrt devs aangeraden, oa vanwege de goede support en samenwerking van mediatek, het gebrek aan binary blobs en de medewerking aan openwrt developers:

https://www.youtube.com/watch?v=hiUosbhR0Wo
Videopac @djwice12 juni 2023 07:49
Die is nog niet leverbaar.
terradrone @djwice12 juni 2023 14:21
De R3 is ook al heel erg mooi, en relatief ook niet al te duur: https://nl.aliexpress.com/item/1005004886608696.html
OxWax @Videopac12 juni 2023 14:29
Dat bord alleen kost 189€ , hoezo duur?
https://www.conrad.be/nl/...2798410.html?refresh=true
Videopac @OxWax12 juni 2023 15:03
179 euro inclusief behuizing, voeding, antennes (Amazon). De cpu is een stuk krachtiger, plus 2x 2,5Gb SFP, 4x1GB lan, 4x4 Mu-Mimo 2,4 ax-wifi en 4x4 Mu-Mimo 5GHz ax-wifi. Nogal wat meer functionaliteit dus en OpenWrt draait perfect.

[Reactie gewijzigd door Videopac op 22 juli 2024 16:33]

OxWax @Videopac12 juni 2023 15:53
Ik zie daar geen behuizing of voeding bij (linkje aub?)
Videopac @OxWax12 juni 2023 17:05
https://www.amazon.nl/dp/...1&linkCode=ogi&th=1&psc=1
wolver1ne 12 juni 2023 07:11
Als je bereid bent om 190 euro voor een router uit te geven, dan lijkt mij de MikroTik RB5009, voor 40 euro meer, een beter optie.
Cergorach @wolver1ne12 juni 2023 08:33
Hou er rekening mee dat die MicroTik 'minder' kan met 1GB RAM en 1GB storage (vs 4GB RAM en 32GB storage). Daarnaast slurpt die 2x zoveel stroom... Dat scheelt voor iets dat 24/7 aan staat nog eens €12,50-€18 per jaar (afhankelijk of dat stroom verbruik is boven of onder de 2900 grens).

Het is dus maar wat je 'beter' vind.

Bron:
https://www.servethehome....ini-review-marvell-arm/2/

Edit: berekening aangepast.

[Reactie gewijzigd door Cergorach op 22 juli 2024 16:33]

icecreamfarmer @Cergorach12 juni 2023 08:51
Daar heb je PV panelen voor. Maar mee eens. Niettemin vind ik het een dure optie ook tov bv een tweedehand HP t630.
Verwijderd @icecreamfarmer12 juni 2023 11:19
Daar heb je PV panelen voor. Maar mee eens. Niettemin vind ik het een dure optie ook tov bv een tweedehand HP t630.
Tegenwoordig hoor/zie/lees ik steeds meer over het kopen en inzetten van MiniPC's zoals besproken worden in deze video en moet zeggen, met 4x 2,5Gbit poorten, geheugen dat je tot maximaal 32Gb kunt uitbreiden en een NVME/M.2 kan je aardig wat leuks doen. Pleur er Proxmox op, installeer PfSense of OpnSense en je hebt je eigen router.
icecreamfarmer @Verwijderd12 juni 2023 12:02
Ja dat doe ik nu dus al met ene tweedehands T630 daar draait proxmox op met meerdere VM's en containers. Veel stabieler dan de Pi oplossing die ik eerst had.

Nu heb ik nog een alles in 1 router/ap van TP-link maar straks wil ik overgaan op losse AP's en zoek daar nog een oplossing voor.
Epiecs @Verwijderd12 juni 2023 14:19
IMHO is dit ook de way to go. Hier in de datarack draaien 2 intel nucs (NUC8I7BEH en NUC10I7FNK).

- Beide zijn voorzien van 64GB ram
- Beide draaien proxmox
- Beide hebben NVME storage (zeer belangrijk als je veel vms wil draaien)

De nodige optimalistaties zijn gedaan voor het stroomverbruik:
- Wifi en bluetooth zijn uitgeschakeld, dingen draaien toch op kabel
- SD card controller is uitgeschakeld
- Audio is uitgeschakeld
- Turbo boost is uitgeschakeld (draaien ze alleen warmer van en trotthlen ze)
- power setting staat op balanced
- de gele, voorste usb poort die normaal altijd stroom zou moeten geven is disabled
- In proxmox hebben alle vms de tablet pointer setting op 'no' staan. Dit scheel een hoop cpu%

Huidige workload:
- Nuc8 (persoonlijk gebruik): 15 linux servers (home assistant, pihole, plex, fileserver, wireguard, moodle, ipam,...)
- Nuc10 (labos van mijn cursisten): 29 GNS3 labs (sommige zijn wel idle) en 12 debian machines.

https://i.imgur.com/hcIKFEi.png Ik weet dat powertop niet 100% betrouwbaar is, maar als ik meet aan het stopcontact scheelt het niet veel.

Momenteel verbruiken deze samen ~17Watt. 5-6 Watt voor de Nuc8 en 11-12 Watt voor de Nuc10. De nuc10 duft wel eens pieken naar 18 Watt gezien de workload.
Horatius @icecreamfarmer12 juni 2023 15:12
Daar heb je PV panelen voor.
Dit is een ruk insteek, kan je vergelijken met de oude energielabels voor huizen. Daar kregen huizen met zonnepanelen opeens veel betere labels maar energiezuiniger/duurzamer is het niet.
Meer energie gebruiken omdat het toch goedkoop is om op te wekken is gewoon idioot, dan kom je in de prachtige vicieuze cirkel waar we nu last van hebben.

(Energie is toch goedkoop, dus gebruiken maar)
Energie opwekken is niet duurzaam, minder energie verbruiken wel.
icecreamfarmer @Horatius12 juni 2023 18:59
Dit is nog steeds onderdeel van de norm. En ergens ook logisch. Wanneer energie geen of amper negative bijeffecten heeft maakt het verbruik ook minder belangrijk.
Horatius @icecreamfarmer13 juni 2023 08:56
De productie en recyclen van zonnepanelen is alles behalve duurzaam daarnaast hebben we ook nog het elektriciteitsnet dus geen of amper negatieve bijeffecten ben ik het zeker niet mee eens.
icecreamfarmer @Horatius13 juni 2023 09:52
Dat kan duurzamer idd maar maakt momenteel weinig uit. En we hebben idd een elektriciteitsnet :?.
geen idee wat ik met die info moet maar feitelijk klopt dat.
Horatius @icecreamfarmer13 juni 2023 10:16
Dat kan duurzamer idd maar maakt momenteel weinig uit. En we hebben idd een elektriciteitsnet :?.
geen idee wat ik met die info moet maar feitelijk klopt dat.
Maakt momenteel weinig uit? Lekker problemen vooruitschuiven, of gewoon op je energieverbruik letten en deze verminderen ipv meer panelen plaatsen.

Ja dat energienet, welke overvol zit door onder andere zonnepanelen? Waardoor in best veel wijken je transformer wordt uitgeschakeld omdat het net overbelast is.

Duurzaam energie opwekken werkt niet zonder minder te gebruiken, dat is stap 1.
icecreamfarmer @Horatius13 juni 2023 13:15
Dat werkt dus wel jij wil het niet (en het is niet verstandig) maar dat is iets anders.

Dus omdat er teveel stroom is is het erg dat er stroomverbruikt wordt?
Houtenklaas @Cergorach12 juni 2023 08:48
Niet overdrijven he, de (non POE) van de RB5009 versie doet iets van 7W staat in jouw link, dat is vandaag de dag 23 euro op jaarbasis, gerekend met mijn huidige stroomprijs van 38 cent. Mijn Raspberry 4 met wat toeters en bellen doet zo'n 4W. Als ik dan kijk wat voor hardware je erbij krijgt EN wat je met Mikrotik kan, dan is mijn keuze vlot gemaakt. Ik heb overigens nu een RB2011 in gebruik, ik heb nog niets kunnen ontdekken dat ik er NIET mee kan. En natuurlijk, als je gaat zoeken zal je vast wat vinden, maar het is een heel veel krachtiger hardware dan een Raspberry.
Jerie @Houtenklaas12 juni 2023 10:00
Het is een CM4, geen RPi4. Daarnaast MicroTik is proprietary zooi. Het heeft geen drol met modulariteit of FOSS te maken; dat is wel het mooie van dit project. Bovendien is het duurste van dit alles de CM4, terwijl je waarschijnlijk met een mindere CM4 ook prima uit de voeten kunt.
Houtenklaas @Jerie12 juni 2023 10:27
Prima, gaat hij naar 3W. Maar voor hetgeen geboden wordt voor dat geld ga je een niche markt bedienen. De meeste gebruikers willen een werkende router en geven er geen drol om of dat ding modulair is of niet, of dat het 100% open source is. Die willen gewoon een werkend ding. Als ik wil "spelen" met een zelfbouwrouter neem ik een linux bordje waar er 1000 in een dozijn zitten en bouw het zelf op. Ik vermoed dan ook dat de doelgroep waar dit bordje voor bedacht is, dat grotendeels zelf kan doen met eigen hardware.

Voor het stroomverbruik hoef je het echt niet te doen, je koopt dit omdat het "leuk" is en kennis wil opdoen. En dat is meer dan prima overigens, enorm goed om te willen snappen hoe dingen werken. Maar niet omdat hij 10 euro minder stroom verbruikt per jaar. Een oude PC met twee ethernetkaarten en Debian er op is voor het leerproces dan ook al genoeg.

Waar ik het wel mee eens ben, Mikrotik lijkt zich niet zo goed aan de GPL te houden en dat is gewoon "not done" als ik het uiterst netjes zeg, maar dat is een heel andere discussie.
Jerie @Houtenklaas12 juni 2023 12:59
Als je een router wilt 'die gewoon werkt' dan zou ik lekker die van je ISP gebruiken. Dus dan zijn we wel klaar met de discussie.

Het gaat hier om techneuten of power users, dat is al een minderheid, en de use-case is dat je er zelf mee kunt rommelen, of dingetjes die je dus niet met je ISP router kunt of mag doen.
Als ik wil "spelen" met een zelfbouwrouter neem ik een linux bordje waar er 1000 in een dozijn zitten en bouw het zelf op.
En als ik wil spelen neem ik een CM4 die heb ik toch al liggen (6, waarvan 4 in gebruik), maar wel met een FOSS basis en niet een proprietary fork van FreeBSD.
Voor het stroomverbruik hoef je het echt niet te doen, je koopt dit omdat het "leuk" is en kennis wil opdoen.
Of omdat je een veilige router wilt die up-to-date is. Want dat is vaak om te huilen. Ik ga er van uit dat de kosten van elektriciteit weer redelijk normaal gaan zijn de komende jaren. Maar met zo'n project als dit kun je met een goedkope CM4 plus dit bordje denk ik wel na een paar jaar het eruit halen tov een oude PC.
Waar ik het wel mee eens ben, Mikrotik lijkt zich niet zo goed aan de GPL te houden en dat is gewoon "not done" als ik het uiterst netjes zeg, maar dat is een heel andere discussie.
Of ze zich wel of niet aan de GPL houden weet ik niet; hun OS is op FreeBSD gebaseerd.

Zelf ben ik redelijk tevreden over de EdgeRouter-Lite, behalve dan het goedkope flash geheugen dat ze er in dumpen. Na #3 ben ik maar voor industrial grade flashgeheugen gegaan. Sindsdien geen problemen meer.

Ik zou het leuk vinden om OPNsense oid te draaien op hardware maar mijn probleem met deze projecten is specifiek het volgende:

Ik heb nog geen router kunnen vinden die 1 gbit saturate, met een FOSS OS (en dus ook mainline kernel hoewel het best een *BSD mag zijn van mij), en waar men ook een case bij beschikbaar heeft. Zoals ik al zei: de CM4 heb ik gewoon liggen. En ze zijn ook redelijk eenvoudig te verkrijgen mits je niet de 8 GB RAM versie wilt.
D0phoofd @Jerie12 juni 2023 16:24
> Daarnaast MicroTik is proprietary zooi
Tja... Als je switch-chips van fabrikanten afneemt ala broadcom, dan heb je geen keus.
Met dat argument kan je dus heel je PC in de prullenbak knikkeren. Het is natuurlijk ter bescherming van hun intellectueel eigendom.

Een CM4 is dan misschien wel mooi 'open'. Dat ding heeft een hele andere doelgroep terwijl die van Mikrotik heel duidelijk is. Dit router-ding, gebaseerd op een CM4 is leuk. Maar het argument was geld. En voor dat geld kan je iets beters kopen wat wel gericht op routing
Indy81 @Houtenklaas12 juni 2023 08:54
Precies, tel er dan nog eens het stroomverbruik van de switch op, die je ook nog eens nodig hebt (want wat heb je aan 1 netwerk poortje?). Tel daar bij het verbruik van de media converter bij om van glas naar koper te gaan.
Yarisken @Cergorach12 juni 2023 11:37
Ik gebruik al jaren deze
uitvoering: MikroTik Routerboard RB2011UiAS-2HnD-IN
Heeft met 120 euro gekost. Zo stabiel als maar kan zijn.
Dient als router, switch en wifi access point. Slurpt idle rond de 5-6 watt.
Wel een hoge leercurve maar eens ingesteld, buiten af en toe updates, geen omkijken naar.
Verwijderd @Yarisken12 juni 2023 15:40
Hier Ubee 1318 van Ziggo in bridge met een Mikrotik RB960 in oc @1200mhz met daarachter Ruckus R550.
De RB960 gaat niet harder dan 910mbit daar zal jij ook last van hebben.
Blijf voor nu nog even hangen de RB5009 heeft me aandacht.
Een eigen router opzetten is leuk maar is nooit klaar mijn voorkeur is het moet gewoon werken het enige is 1x per 2-3 weken een reboot met af en toe een update als die beschikbaar is.
Yarisken @Verwijderd12 juni 2023 15:54
Klopt, ik haal tussen de 800 - 850mbit/s en niet de volle 1GB/s snelheid. Aanvaardbaar voor mij wel.
Op termijn ga ik wel overschakelen naar een nieuwer toestel maar nu voldoet het meer dan genoeg.
D0phoofd @Cergorach12 juni 2023 13:13
De mikrotik is simpelweg beter omdat het een eigen switch-chip heeft. Daarnaast is de vergelijking van RAM/Opslag verwaarloosbaar. Want je gebruikt de mikrotik enkel voor routing/firewalling en niet om een webserver op te draaien bijvoorbeeld.

Alles bij elkaar zorgt er gewoon voor dat de Mikrotik veel beter is dan een Rbpi + USB-to-Ethernet adapters. Ook niet heel gek dat het iets meer stroom verbruikt. Want het apparaat kan simpelweg meer/sneller pakketten verwerken dan een rbpi ooit zou kunnen.

Je zou het eerder kunnen vergelijken met een hex-lite. Die je 60 euro kost...
FatalError @wolver1ne12 juni 2023 07:21
Vind ik ook.. je krijgt dan 9 poorten (ook een 2.5g en 10g poort) en heel veel hogere prestaties. Qua features weet ik het niet, maar dat zal voor beide wat kleine plusje en minnetjes zijn.
.Kaas 12 juni 2023 08:36
Leuke review, maar ik denk dat er voor dit geld interessantere alternatieven zijn met open-source software. Je hebt al een Intel N5105 mini pc met 4x 2,5Gbps Intel I-226v NICs voor ~200 euro. Ik heb er eentje gekocht met 16GB RAM en 256GB NVME voor ~200 euro. Daar draait nu proxmox op en daarop OPNSense virtueel met PCI passthrough voor de nics. Naast router kun je hier ook nog wat kleine services op draaien zoals Pihole, download meuk en wat dev containers. Wat mij betreft meer waar voor je geld dan deze gepimpte raspberry pi.
K0L3N @.Kaas12 juni 2023 11:20
De reden voor mij om toch een pi variant te kopen voor de router was uiteindelijk het stroomverbruik, dat kan serieus schelen ten opzichte van een intel chip, zeker voor iets dat 24/7 aan staat is 5 watt extra al te veel.
RobertMe
@K0L3N12 juni 2023 12:40
Op het forum is in het zuinige server topic en het zelfbouw firewall topic al voorbij gekomen dat een Odroid H3 (met Intel N5105 en 2x 2,5Gbit/s NIC) maar 2, 3W verbruikt (< 2W met Debian idle). En dit bordje kost ~125 euro. Komt dan wel nog RAM, SSD en een case bij. Maar dan zul je ook niet ruim over de €200 heen gaan.
Daarnaast komen er in het zuinige server topic ook systemen langs met een i7 en what not die idlrn rond de 3W.
Nu zal een RPi wellicht wat zuiniger zijn (valt met dit systeem ook af te wachten, gezien de extea hardware voor tweede NIC etc). Maar een N5105 is wel echt vele, vele, vele malen krachtiger. En je kunt dus meteen veel meer software op zo'n systeem virtualiseren / draaien.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @RobertMe12 juni 2023 13:09
Die idle verbruikscijfers zijn niet zo interessant omdat een router doorgaans niet echt idle is in de meeste gevallen.
RobertMe
@Bor12 juni 2023 13:27
@GioStyle had hem IIRC ook al met OpenWRT getest, en kwam daarbij dus op 2-3W uit. Met een Debian systeem (zelfde bordje) haalde hij 1,9W.

En heb zelf een TopTon systeem met N5105 en 4x 2,5Gbit/s. En die verbruikt zowel echt idle (niet als router / in testopstelling) als daadwerkelijk "in productie" tussen de 8 á 9 Watt. Dus het verbruik schiet niet substantieel omhoog. En ik had ook niet het idee dat ik verschil zag in dagen / momenten dat flink gedownload werd vs "idle".
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @RobertMe12 juni 2023 13:31
Van 2W naar 8W is een toename van 400% en wel degelijk een substantiële toename ;)
RobertMe
@Bor12 juni 2023 13:37
Of je leest de post ;) Ik heb een TopTon systeem, dat 8W verbruikt, met of zonder veel verkeer.
De Odroid H3 (die ik dus niet heb ;)) verbruikt 1,9W met een (kale?) Debian install idle. En ergens tussen de 2W en 3W als router / met OpenWRT. Dus ja, mogelijk een 50% toename. Maar een RPi met alle toeters en bellen zal ook al snel meer dan 1,5W verbruiken. Vervolgens ga je hem in productie nemen en zit je waarschijnlijk dus ook op 2W+. Dus dan bespaar je wellicht 1W maar heb je wel een duurder systeem dat echt veel en veel minder power heeft en (ook daardoor) veel minder mogelijkheden heeft (maar ook door ARM vs x86-64).
joker1977 @K0L3N12 juni 2023 15:14
5 Watt teveel is een kWh per 200 uur (8,3 dagen). Dat is dus net geen 5 ct. per dag.

Ik denk dat we rustig kunnen stellen dat zodra we praten over dat soort bedragen we ons gemiddeld niet druk (moeten) maken om 5 Watt meer of minder (idle).

Hobby mag wat kosten, toch.
K0L3N @joker197712 juni 2023 18:05
5 cent per dag is 18.25 euro per jaar.

Als je daadwerkelijk gebruik maakt van de extra functionaliteit is dat natuurlijk geen enkel bezwaar, maar als je net als ik je router gebruikt als router, dan is het nog helemaal zo'n gek idee niet om te besparen waar je kunt.
Verwijderd @K0L3N13 juni 2023 07:16
Mijn tijd is ook geld waard en privé bijna onbetaalbaar ik niet een paar watt ga besparen waar uren tijd in gestoken moet worden ik beter aan me 17 jaar jongere vrouw kan besteden :D
scoobs @.Kaas12 juni 2023 10:30
Sinds een maand ofwat heb je de N100 gebaseerde bordjes hiervoor. Iets sneller, iets zuiniger dan die N5105. Ook met 4x de I226v. Kost je zo'n 175 euro.
c.titan @scoobs12 juni 2023 15:59
Zou je mij een link kunnen bezorgen aub?
Zoek al een tijdje naar een nuc/sbc met minimum 2 x 2,5Gbps (liefst 4) netwerkpoorten voor niet te hoge prijs. Mijn doel is om er Proxmox op te zetten, met pfSense als firewall en enkele diensten zelf hosten.
tvtech @c.titan12 juni 2023 18:22
Hier nog één ja!
Videopac @tvtech13 juni 2023 08:19
https://m.de.aliexpress.c...33748352255%21rec%21NL%21
jandirks @c.titan12 juni 2023 21:08
Ik heb ook interesse in een linkje. Voor dat geld kan je ze misschien wel vinden maar zonder geheugen en schijf denk ik.
Videopac @scoobs12 juni 2023 12:28
exclusief geheugen en SSD opslag.
retep69 12 juni 2023 07:11
Als alternatief kan ik een APU aanraden met OPNSense. Open source, laag stroomverbruik en erg veelzijdig. Uitgebreide firewall mogelijkheden, IDS/IPS, ondersteuning routing protocollen zoals BGP, reverse proxy met HA proxy en zelfs next gen firewall support met ZenArmor.
Zeker niet laagdrempelig en makkelijk op te zetten, echter vele malen uitgebreider en betere performance voor dezelfde prijs.
pmeter @retep6912 juni 2023 09:24
Kan het product uit de review niet OPNsense draaien?
canonball @pmeter12 juni 2023 09:44
nee, OPNsense (en pfsense) draait niet op een RasberryPI. Er is wel ooit een project voor geweest, maar is gestopt. Het basis probleem is dat freeBSD niet op een RPI wordt ge-support.
Overigens zijn er wel goedkope en energiezuinige mogelijkheden om OPNsense te draaien.
Jerie @canonball12 juni 2023 10:07
OPNsense draait officieel niet op ARM(64). Inofficieel kan wel, ze zijn het ook aan het porten.
BvdW1978 @canonball12 juni 2023 16:31
FreeBSD op 64-bit ARM is volledig tier-1 supported platform dus op de Pi4 kun je gewoon vooruit. Voor elke Pi vanaf de allereerste zijn speciaal images vanuit het project zelf uitgebracht. Ik gebruik ze zelf al jaren, sinds mijn eerste PI1B.
s.vanrossem @retep6912 juni 2023 08:48
Helaas zijn deze bordjes EOL, bron; https://www.pcengines.ch/eol.htm.

Wel zoals je aangeeft echt geweldige bordjes!
asaki 12 juni 2023 07:32
Raspberry Pi projecten zijn te duur geworden, de bordjes zijn simpelweg niet te krijgen.
jordy5 @asaki12 juni 2023 07:49
Als het goed is zullen ze binnekort stuk beter leverbaar zijn. Tot die tijd kan je een poging doen via: https://rpilocator.com/
Hobbit13 @jordy512 juni 2023 10:54
Dat hoor ik al jaren, "binnenkort" is een vaag begrip.

Conceptueel zijn die Compute Modules heel erg sterk, maar door de belabberde beschikbaarheid ga je ze alsnog niet integreren in een commercieel product, veels te risicovol.

Er zijn wel zeer vergelijkbare alternatieven, maar die missen weer de brede ondersteuning die Raspberry Pi inmiddels heeft vergaard.
Verwijderd @Hobbit1312 juni 2023 11:30
Dat hoor ik al jaren, "binnenkort" is een vaag begrip.
Jeff Geerling is niet heel lang geleden op bezoek geweest bij de Raspberry Pi factory en daar werd aangegeven dat de productie weer flink omhoog gegaan is. Dus ga er maar vanuit dat ze er hard mee bezig zijn.

Dat het zolang duurt is niet erg vreemd, de enorme toename in vraag ernaar, Covid, hoge prijzen van grondstoffen, enorme achterstanden in de productie van chips etc. Het kan echter nog wel even duren eer de prijzen weer terug op niveau waren van voor Covid.
las3r 12 juni 2023 06:55
Gaaf om te zien dat de Raspberry Pi gebruikt wordt voor dit soort zaken.
Dit doe je door twee pinnen door te verbinden met een jumper, die niet wordt meegeleverd.
Dit soort zaken zijn dan wel weer echt wat ik _niet_ zou verwachten. Als men een soort van DIY-kit levert voor een router, lever dan wel gewoon alles mee. Zeker als (blijkbaar) dit soort zaken nodig zijn om basale zaken als een firmware upgrade uit te voeren.

Overigens ben ik benieuwd naar de stabiliteit. Ik ben zelf geen linux-wonder, maar in de tijd dat ik de PI gebruikte als mediacentertje met daaraan een USB-schijfje, liep ik veelal tegen issues aan. High loads, hoge temperatuur, trage / uitvallende verbindingen richting externe storage. Nooit echt stabiel gekregen, dus om dit als "router" te gaan gebruiken hoop ik dat men dit ondertussen opgelost heeft.
DrPoncho @las3r12 juni 2023 09:37
Je kunt ook gewoon kortsluiting maken met een draadje of geleidende schroevendraaier. Meestal is het contact alleen relevant tijdens het opstarten, daarna blijft hij in Flash modus.

De pi is de afgelopen iteraties wel echt stukken beter en stabieler geworden - mits je voeding krachtig genoeg is, en je de koeling op orde hebt.
ernstoud
@las3r12 juni 2023 21:50
Elke Tweaker heeft toch wel zo’n 2.54 mm. jumpertje?
Madshark 12 juni 2023 09:38
Leuk ding, maar eigenlijk €100 te duur. In de prijsrange van ~€200 kun je ook een Odroid H3 krijgen, heel veel meer performance, 2x 2.5Gbe (aan PCIe bus, dus niet via USB), uitbreidbaar met 4 extra poorten, en wat meer flexibeler met wat voor firewall/routing software je erop wilt draaien.
Raspberries zijn eigenlijk gewoon te duur geworden.
JBVisual @Madshark12 juni 2023 11:59
Ik dacht precies hetzelfde over de prijsrange.
Er komt steeds meer betaalbare apparatuur met 2,5 tot 10gbps poorten.
Nu hebben weinig mensen iets aan meer dan 1gbps, maar het is een kwestie van tijd dat meer mensen een verbinding gaan krijgen boven de 1gbps.

Juist de doelgroep die interesse zou hebben in zo’n verbinding is de doelgroep die ook interesse heeft een goede een goede modem.

Daarnaast zijn er tegenwoordig ook chips die aanzienlijk betere netwerkperformance bieden dan een RB.
atthias 12 juni 2023 06:13
dank voor deze review ik vond het erg interessant
djwice 12 juni 2023 07:12
Benieuwd hoe deze zich vergelijkt tot o.a. de
Raspberry Pi CM4 Router, Banana Pi BPI-R4, of zelfs een Risk-V based computer zoals VisionFive 2.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 16:33]

Konstantinus 12 juni 2023 08:01
Leuk artikel. Voor wie geïnteresseerd is, er zijn meer van dit soort router bordjes voor de cm4. Ik gebruik zelf de variant van DFRobot ($45). Jeff Geerling heeft een goed artikel en video waar hij beide vergelijkt: https://www.jeffgeerling....-raspberry-pi-cm4-routers . Het verschil tussen beide varianten zit in de gigabit poorten die gebruikt zijn.
  • For the Seeed board, there is a USB 3.0 chip on the PCI Express bus, and a Microchip LAN7800 USB to Gigabit Ethernet NIC on that bus.
  • For the DFRobot board, there is a Realtek 8111h Gigabit NIC directly attached to the PCIe lane
.
TLDR: in de meeting van Jeff behaalt de Seed versie en snelheid van 679 Mbps en de DFrobot versie een van 935 Mbps.

[Reactie gewijzigd door Konstantinus op 22 juli 2024 16:33]


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