Linus Torvalds geeft Linux 6.0-kernel met nieuwe AMD- en Intel-drivers vrij

Linus Torvalds heeft versie 6.0 van de Linux-kernel gepubliceerd. Deze update voegt onder meer ondersteuning voor nieuwe hardware toe, naast prestatieverbeteringen en bugfixes. De nieuwe kernelversie brengt geen grote veranderingen met zich mee.

Linus Torvalds schrijft in de Linux-mailinglijst dat Linux-kernel 6.0 vanaf nu beschikbaar is. Het is voor het eerst in jaren dat er een nieuwe grote 'nummerrelease' van de Linux-kernel verschijnt; Linux 5.0 verscheen in maart 2019. Tegelijkertijd schrijft Torvalds dat Linux 6.0 geen grote release is; er zitten weinig grote veranderingen in de kernelversie.

"Zoals hopelijk voor iedereen duidelijk is, is de grote versienummerwijziging meer een gevolg van het feit dat ik geen vingers en tenen meer heb dan van grote, fundamentele veranderingen." Torvalds benadrukt wel dat er ruim 15.000 non-merge commits in Linux 6.0 zitten. Daarmee is het volgens de Linux-maker een van de grotere releases op het gebied van commits.

In Linux 6.0 zitten, naast verschillende bugfixes, nieuwe drivers van hardwarefabrikanten. Zo voegt Intel ondersteuning voor zijn komende Sapphire Rapids-serverchips en Raptor Lake-processors toe. AMD levert bepaalde fixes voor zijn komende RDNA 3-gpu's. Een workaround voor oude AMD-chipsets, die de prestaties van moderne AMD-systemen kon schaden, is verwijderd. Daarnaast is de H.265-api naar de stable branch geplaatst.

Met de release van Linux 6.0 wordt de merge window van Linux-versie 6.1 binnenkort geopend. Naar verwachting krijgt die release grote veranderingen, waaronder officiële ondersteuning voor de Rust-programmeertaal, schrijft ook Phoronix.