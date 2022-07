Rocky Linux 9 met nieuw build-systeem is verschenen

The Rocky Linux Project heeft versie 9 van de distro uitgebracht. De versie genaamd Blue Onyx is de eerste volledige versie van een stabiele RHEL-distro, die als vervanger geldt van CentOS. De makers raden aan een verse installatie uit te voeren.

De nieuwe distro is gebaseerd op Red Hat Enterprise Linux 9, dat in mei werd aangekondigd. Rocky Linux 9 is een alternatief voor CentOS. Het kostte volgens de makers langer dan verwacht om de distributie uit te brengen omdat er een compleet nieuw build-systeem werd gebruikt. De makers gebruiken daarvoor Peridot. Dat is een build-systeem dat door The Rocky Linux Project is ontwikkeld. Peridot is open source beschikbaar en werkt op x86_64-, aarch64-, s390x- en ppc64le-architecturen. De makers zeggen dat ze van Koji zijn afgestapt dat in Rocky Linux 8.4 nog werd gebruikt. Voor RL 9 zouden de makers liever een architectuur kiezen die meer cloudgericht is.

Het project voor Rocky Linux werd vorig jaar opgezet uit onvrede over de koers van Red Hat. Dat stopte eind 2020 met rebuilds van Red Hat Enterprise Linux en ging zich alleen nog op CentOS Stream richten. Rocky Linux is daar een alternatief voor. Een eerste stabiele bèta kwam vorig jaar in mei uit en een maand later volgde de eerste stabiele definitieve versie, Rocky Linux 8.4. Nu is Rocky Linux 9 de eerste grote nieuwe versie van het besturingssysteem.