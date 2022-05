Eerste stabiele bèta van RHEL-alternatief Rocky Linux komt uit

De Rocky Enterprise Software Foundation heeft de eerste versie van Rocky Linux 8.3 uitgebracht. Die distro moet een alternatief worden voor Red Hat Enterprise Linux, nadat Red Hat vorig jaar stopte met de ontwikkeling van CentOS.

De ontwikkelaars laten weten dat de eerste stabiele bèta van Rocky Linux 8.3 uit is. Het gaat om Release Candidate 1 die geschikt is voor x86_64- en voor aarch64-architecturen. De makers waarschuwen dat de bèta nog niet geschikt is voor productie. Eerder al zeiden de makers ergens tussen maart en mei hun eerste release te willen uitbrengen. Het BaseOS van Rocky Linux kan inmiddels worden gedownload.

Rocky Linux is een alternatief voor CentOS. Ontwikkelaar Red Hat stopte in december met rebuilds van RHEL toen het team zich alleen nog op CentOS Stream wilde richten. Inmiddels is RHEL wel beschikbaar voor verschillende klanten, maar dat is voor veel ontwikkelaars niet genoeg. Rocky Linux moet dat gat vullen; de makers noemen het een besturingssysteem dat 'honderd procent bug-voor-bug compatibel is' met CentOS.

De distro gaat daarom releases uitbrengen op dezelfde manier als CentOS dat deed. Dat is als een 'downstream build', waarbij patches en updates pas worden uitgerold nadat een distributeur dat heeft gedaan. Dat is anders dan CentOS Stream, de nieuwe werkwijze waarbij het werkt als upstream ontwikkelplatform van RHEL en dus al experimenteert met updates voordat die in RHEL's stabiele releases komen. Rocky is niet het enige alternatief voor RHEL: eerder kwam al AlmaLinux OS van Cloudlinux uit die datzelfde deed.

Een van de hoofdontwikkelaars van het besturingssysteem is Gregory Kurtzer, de oprichter van CentOS. Het project wordt verder gesteund door onder andere Amazon Web Services en GitLab.