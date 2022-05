CentOS-projectleider stopt nu Red Hat nieuwe koers inslaat

CentOS-oudgediende en leider van het project Karanbir Singh stopt en verlaat zijn positie in het bestuur van CentOS. Singh stopt op het moment dat Red Hat een nieuwe koers met CentOS inslaat, met een focus op CentOS Stream.

Singh meldt bij zijn vertrek dat hij hoopt dat het CentOS Project met de nieuwe koers blijvend waarde biedt voor de mensen die er betrokken bij blijven. Het bestuur van het project bedankt hem voor zijn jarenlange bijdrage en wenst hem het beste bij zijn nieuwe uitdagingen in de komende jaren. Het bestuur roept op om een opvolger te nomineren en verstrekt binnenkort meer details over de procedure hiervoor.

Karanbir Singh is zeventien jaar betrokken geweest bij CentOS Project. Hij begon in november 2004 en heeft sindsdien onderdeel uitgemaakt van het CentOS Admin-team en het infrastructuurteam. Ook was hij verantwoordelijk voor de CentOS Build-services en was hij tot zijn vertrek projectleider van de communityversie van Red Hat Enterprise Linux.

Een jaar geleden maakte Red Hat bekend dat CentOS Linux 8, de rebuild van RHEL 8, eind 2021 stopt en dat het project daarna niet meer om rebuilds van Red Hat Enterprise Linux draait. In plaats daarvan wordt het een project rond CentOS Stream, oftewel previews van RHEL. Deze koerswijziging leidde tot onvrede bij de gemeenschap van ontwikkelaars voor het project en bij gebruikers.