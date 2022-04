CentOS-vervanger Rocky Linux verschijnt

De Rocky Enterprise Software Foundation heeft de definitieve versie van Rocky Linux 8.4 vrijgegeven. Het is de eerste stabiele release van de Linux-distributie, die gestart is uit onvrede over Red Hats schrapping van CentOS.

De ontwikkelaars van Rocky Linux melden dat ze het OS genoeg getest hebben om zeker te zijn van de stabiliteit van de software voor productiesystemen. Rocky Linux 8.4 is verschenen voor x86_64 en ARM64. Gebruikers kunnen gratis ondersteuning krijgen via de Mattermost-chatomgeving, het IRC-kanaal en de forums van Rocky Linux. Betaalde ondersteuning is verkrijgbaar via CIQ, het bedrijf van Gregory Kurtzer. Hij is ook initiatiefnemer van Rocky Linux.

Kurtzer is ook verantwoordelijk voor CentOS, de Linux-distributie die hij in 2002 in gang zette als CAOS Linux. In 2014 werd Red Hat een belangrijke drijvende kracht achter het CentOS Project, maar dat bedrijf maakte eind 2020 bekend dat het zou stoppen met CentOS als rebuilds van Red Hat Enterprise Linux en zich ging richten op CentOS Stream, dat previews van RHEL betreft.

Uit onvrede over dat besluit startte Kurtzer Rocky Linux. Net als CentOS gaat het om een distro die de broncode van Red Hat Enterprise Linux gebruikt, zodat gebruikers de garantie hebben dat applicaties voor RHEL werken. Rocky Linux is niet de enige distributie die gestart is om CentOS te vervangen. In maart werd bekend dat CloudLinux met AlmaLinux OS hetzelfde doel heeft.