Red Hat brengt RHEL 9-bèta uit als eerste CentOS-downstreamrelease

Red Hat heeft RHEL 9 als bèta uitgebracht, de eerste versie van Red Hat Enterprise Linux die gebaseerd is op CentOS Stream. Die draait op Linux-kernel 5.14 en bevat veel nieuwe securityfeatures.

Red Hat Enterprise Linux 9 Beta is nu voor iedereen te downloaden. Gebruikers hoeven zich voor het eerst niet meer specifiek op te geven om een bètabuild te downloaden. RHEL9 is de eerste volledige release van de distro die is gebaseerd op CentOS Stream. De ontwikkelaars van CentOS gaven vorig jaar het OS niet meer als een rebuild van RHEL uit te brengen, maar als als een upstream-branch van Red Hat Enterprise Linux. CentOS 8 was de laatste rebuild van RHEL, specifiek RHEL 8. De nieuwe bètabuild is de eerste release die is voortgekomen uit CentOS Stream.

De bèta van RHEL 9 draait op Linux-kernel 5.14 op x86_64- en aarch64-systemen. Ook zou het mogelijk moeten zijn de distro op Apples M1-processor te draaien. In het OS zitten onder andere nieuwe versies van compilers zoals Go en Rust, Python 3.9 en GNU C-library glibc 2.3.4. De GCC-compiler is bijgewerkt naar versie 11 waardoor programmeurs C++ 17 als standaardtaal kunnen gebruiken.

Er zitten verschillende securityfuncties in, zoals Smart Card-ondersteuning en de integratie van OpenSSL 3. Ook is Link Time Optimization toegevoegd, waarmee packages kleiner worden en sneller compileren.

Veel gebruikers van CentOS waren niet blij met de wijzigingen die Red Hat doorvoerde. Daarop werden verschillende CentOS-alternatieven gebouwd, waaronder AlmaLinux en Rocky Linux.