Red Hat doneert 10.000 dollar aan livestreamingsoftware Open Broadcaster Studio

Red Hat heeft 10.000 dollar gedoneerd aan de makers van livestreamingsoftware Open Broadcaster Software. Het is een van de grootste donaties aan het project tot nu toe. Wat OBS Studios met het geld gaat doen is nog niet bekend.

De donatie van 10.000 dollar, omgerekend zo'n 8800 euro, werd gegeven via het Open Collective-project dat OBS gebruikt om geld op te halen. Het gaat om een eenmalige donatie. OBS noemt het een 'royale donatie'. Het is op vier na hoogste donatie die tot nu toe aan het project is gegeven.

Open Broadcaster Studios maakt de Open Broadcaster Software. Dat is software waarmee zowel Windows- en macOS- als Linux-gebruikers hun games kunnen livestreamen of opnemen. Met name voor dat laatste platform wordt OBS als een van de populairste softwarepakketten gezien. Het is een opensourceprogramma. De makers zeggen dat de volgende release voor Linux afstappen van een PPA-archive. In versie 27.2 wordt de download beschikbaar als een flatpak-file.