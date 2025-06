OBS Studio ondersteunt AV1-encoding op RTX 4000-kaarten

Open Broadcaster Studio, of OBS, heeft ondersteuning toegevoegd voor Nvenc AV1-encoding voor RTX 4000-kaarten van Nvidia. Dat werkt voorlopig alleen nog voor het opnemen van beeld en nog niet voor streamen, omdat diensten als YouTube en Twitch de codec nog niet ondersteunen.

De ondersteuning komt met versie 28.1 van de software. Die is op dinsdag officieel uitgebracht nadat eerder een bèta uit kwam. In de releasenotes is te zien hoe de Nvenc AV1-hardware-encoder wordt ondersteund op Windows. Daar zitten nog wel beperkingen in; zo zit er in de geavanceerde outputmodus nog geen rescaling en werkt de tool alleen maar in de kleurformaten NV12 en P010. De codec werkt alleen op GeForce RTX 4000-videokaarten van Nvidia. De RTX 4080 en 4090 hebben beide dubbele AV1-encoders aan boord.

Eerdere generaties van Nvidia-gpu's ondersteunden alleen het decoden van AV1, maar geen encoding. De AV1-encoder is zo'n veertig procent efficiënter dan de H.264-encoder in de RTX 3000-serie en dertig procent efficiënter dan H.265-encoding. Gebruikers kunnen er onder andere in 1440p mee streamen, maar in de praktijk zal de bruikbaarheid nog tegenvallen. De grote streamingplatformen zoals YouTube en Twitch ondersteunen de codec nog niet.