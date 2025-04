OBS Studio 29.1 laat gebruikers naar YouTube livestreamen met AV1-codec

OBS Studio krijgt binnenkort de mogelijkheid om naar YouTube te livestreamen met AV1. De software kreeg eerder al ondersteuning voor die codec voor het opnemen van video's, maar liet gebruikers daar nog niet mee livestreamen.

De optie voor AV1-livestreams wordt toegevoegd met OBS Studio-versie 29.1, merkte VideoCardz op. De feature kan gebruikt worden door gebruikers die een gpu met AV1-encoder hebben, zoals een Nvidia GeForce RTX 40- of Intel Arc-gpu. YouTube zelf transcodeert AV1-livestreams momenteel nog wel naar een andere codec, meldt OBS Studio in zijn patchnotes. Daarmee worden livestreams nog niet in native AV1-formaat uitgeserveerd naar kijkers. Met AV1 moeten livestreamers desondanks een hogere kwaliteit kunnen bieden, met minder compression artifacts, ook op lagere bitrates.

Discord kreeg eerder al ondersteuning voor AV1-livestreams, hoewel dat momenteel alleen nog werkt op GeForce RTX 40-gpu's. De AV1-livestreamingfunctie van OBS Studio werkt ook op Intel Arc Alchemist-gpu's. De changelog van OBS Studio vermeldt echter niet of YouTube-AV1-livestreams ook ondersteund worden op AMD Radeon RX 7000-gpu's. OBS Studio kreeg eerder al wel ondersteuning voor het opnemen van video's met de AV1-codec, ook op de RX 7000-serie.