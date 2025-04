AMD-document noemt Phoenix-apu's met Performance- en Efficiency-cores

AMD werkt mogelijk aan Phoenix-apu's met een hybride architectuur. Dat blijkt uit documenten van het bedrijf. De chips zouden beschikken over prestatiecores en kernen die gericht zijn op efficiëntie. Intel hanteert al een soortgelijke opbouw in zijn processors.

Verwijzingen naar een AMD-apu met prestatie- en efficiëntiecores staan in AMD's Processor Programming Reference voor de komende Phoenix-apu's, merkte Twitter-gebruiker InstLatX64 op. Dit document noemt een serie AMD Family 19h Model 70h-cpu's. Deze zouden twee verschillende soorten cores ondersteunen: Performance en Efficiency. De twee soorten cores krijgen ieder een andere featureset. Het document 'definieert verschillen tussen architecturale kenmerken per core, die kunnen leiden tot andere prestaties, boostclocks en stroomkenmerken'.

Met de komst van een eventuele hybride architectuur zou AMD concurrent Intel volgen. Intel introduceerde in 2021 zijn Alder Lake-processors, die ook beschikken over prestatie- en efficiëntiecores. Intels zuinigere E-cores nemen minder chipoppervlakte in beslag en hebben een lager stroomverbruik dan de krachtigere P-cores. Ook ontbreekt ondersteuning voor hyperthreading in Intels efficiëntiecores.

Hoe de efficiëntere cores van AMD presteren, is niet bekend. AMD toonde eerder Zen 4c-cores, een variant op Zen 4 met een hogere coredichtheid en een lager stroomverbruik. Zen 4c zou echter vooral bedoeld zijn voor gebruik in cloudtoepassingen. AMD zou EPYC-cpu's met maximaal 128 Zen 4c-kernen gaan leveren. AMD levert maximaal 96 'gewone' Zen 4-cores, die het in zijn huidige serverprocessors opneemt. AMD meldde bij introductie niet of het ook processors gaat maken die Zen 4 en Zen 4c combineren op een enkele chip.

AMD deelde eerder al details over zijn Phoenix-apu's. Deze worden gebaseerd op de Zen 4-architectuur en zijn bedoeld voor laptops. AMD voorziet de chips van een geïntegreerde RDNA 3-gpu en een eigen AI Engine. De chipontwerper sprak bij de introductie niet over efficiëntiecores. Mogelijk volgen varianten met dergelijke E-cores op een later moment. VideoCardz spreekt over de mogelijke komst van Phoenix 2-chips met twee prestatiecores en vier efficiëntiekernen. Wanneer dergelijke processors moeten verschijnen, is niet bekend.