Foto toont mogelijke engineeringsample AMD EPYC Genoa-X-cpu met 3D V-Cache

Er is een engineeringsample van een AMD EPYC Genoa-X-cpu opgedoken op een Chinese website. Deze server-cpu is gebaseerd op Zen 4 en beschikt over 3D V-Cache. AMD bevestigde het bestaan van Genoa-X eerder, maar er is nog geen releasedatum bekend.

De onuitgebrachte processor verscheen onlangs in de verkoop op Chinees platform Goofish, merkte Twitter-gebruiker Olrak29_ op. Op dat platform voor tweedehands producten duiken vaker onuitgebrachte hardware en engineeringsamples op, schrijft ook VideoCardz. Het betreft een sample van de EPYC 9684X-cpu, waarover eerder al details rondgingen. De chip zou beschikken over 96 cores en meer dan 1GB aan L3-cache. De cpu lijkt wat ontwerp betreft op de huidige Genoa-processors in de EPYC 9004-serie.

AMD Genoa-X wordt de opvolger van Milan-X en krijgt 3D V-Cache. Daarmee wordt 64MB extra L3-cache boven op iedere ccd gestapeld. Genoa beschikt over maximaal twaalf van dergelijke ccd's en zou daarmee maximaal 768MB extra cache krijgen. Dit komt beschikbaar naast de 384MB L3-cache waar Genoa standaard over beschikt, voor een totaal van 1152MB L3-cache.

De komst van AMD's EPYC Genoa-X-serverprocessors met 3D V-Cache werd eerder al bevestigd. De cpu's verschijnen naar verwachting later dit jaar, hoewel AMD nog geen specifieke releasedatum heeft bekendgemaakt. Het bedrijf deelde ook geen specificaties van specifieke modellen.