AMD brengt in februari drie Ryzen 7000X3D-desktopprocessors met 3D V-Cache uit

AMD kondigt tijdens de CES in Las Vegas nieuwe Ryzen 7000X3D-desktopprocessors aan. Deze cpu's zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur en beschikken over extra 3D V-Cache. De processors komen in februari beschikbaar. Het bedrijf deelt geen adviesprijzen.

AMD introduceert drie Ryzen 7000X3D-modellen tijdens zijn CES-keynote. Het bedrijf komt deze generatie met een Ryzen 9 7950X3D met 16 cores, een Ryzen 9 7900X3D met 12 cores en een Ryzen 7 7800X3D met 8 cores. Bij de voorgaande Ryzen 5000-generatie kwam het bedrijf alleen met een X3D-cpu met acht cores.

De fabrikant voorziet zijn X3D-processors van gestapeld 3D V-Cache boven op een cpu-chiplet, als aanvulling op de cache die al in de Ryzen 7000-cpu's geïntegreerd zit. De nieuwe cpu's beschikken hierdoor ieder over 64MB extra L3-cache. De Ryzen 9 7950X3D en Ryzen 9 7900X3D krijgen daarmee allebei 128MB L3-cache, terwijl de Ryzen 7 7800X3D 96MB krijgt. In 2021 schreef Tweakers al een achtergrondartikel over AMD's 3D V-Cache, waarvoor de chipontwerper een packagingtechniek van TSMC inzet.

De drie nieuwe X3D-cpu's krijgen allemaal een tdp van 120W. Voor de twee Ryzen 9-modellen is dat een verlaging ten opzichte van hun non-X3D-tegenhangers, die tdp's van 170W hebben. De huidige Ryzen 7 7700X-octacore heeft juist een tdp van 105W. Net als met de gewone Ryzen 7000-cpu's, heeft AMD daarnaast de boostsnelheden aanzienlijk verhoogd ten opzichte van de voorgaande Ryzen 7 5800X3D, die snelheden tot 4,5GHz haalde. De nieuwe Ryzen 9 7950X3D heeft bijvoorbeeld een turbofrequentie van 5,7GHz.

AMD laat gebruikers deze generatie ook Precision Boost Overdrive gebruiken om hun X3D-cpu's automatisch te overklokken. Het is ook mogelijk om de Curve Optimizer te gebruiken. Bij de voorgaande X3D-cpu's was het alleen mogelijk om het geheugen en de Infinity Fabric-snelheden te overklokken. AMD houdt de multipliers gesloten, dus het is niet mogelijk om een handmatige overklok door te voeren. Dat is omdat de cpu's een spanningslimiet van 1,4V hebben vanwege de 3D V-Cache-die.

In zijn eerste benchmarks claimt AMD dat de Ryzen 7000X3D-processors 13 tot 24 procent sneller zijn dan de Core i9-13900K van Intel. De Ryzen 7800X3D zou op zijn beurt 21 tot 30 procent sneller zijn dan de Ryzen 7 5800X3D in vier door AMD geteste games. AMD zegt dat de processors ook beter presteren in creatieve workloads, waar de voorgaande Ryzen 7 5800X3D minder goed kon meekomen. De processors komen in februari uit. AMD noemt nog geen concrete releasedatum en deelt ook geen adviesprijzen.