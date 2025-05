Samsung toont draadloze lader voor telefoons met ingebouwde smarthomebediening

Samsung heeft de SmartThings Station onthuld, een apparaatje dat gebruikers kunnen inzetten om smarthomeroutines te activeren. Het apparaatje kan bovendien dienen als draadloze lader voor telefoons.

De SmartThings Station kan telefoons opladen met maximaal 15W, zegt Samsung. Daarnaast heeft de behuizing een knop die gebruikers een keer, twee keer, dubbel of lang kunnen indrukken. Het dubbel indrukken van de knop leidt gebruikers naar SmartThings Find, waarmee ze apparaten in huis kunnen vinden door ze geluid te laten maken.

De rest van de acties is toe te wijzen via de app van SmartThings. Zo is het mogelijk om routines toe te wijzen aan de knop, zoals een routine om bijvoorbeeld de lichten uit te zetten en de thermostaat lager te zetten voordat iemand naar bed gaat. De Station werkt met Matter en kan dus met apparaten en software van veel leveranciers overweg, zegt Samsung. Het apparaatje komt uit in Zuid-Korea en de VS en gaat 60 dollar kosten, of 80 dollar met een USB-C-adapter erbij, zegt The Verge.