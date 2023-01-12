AMD: Ryzen 7000X3D-releasedatum op AMD-website was fout

AMD's Ryzen 7000X3D-desktopprocessors met 3D V-Cache komen toch niet uit op 14 februari. Het bedrijf zette die releasedatum woensdag op zijn website, maar zegt nu dat dat een fout was. AMD noemt nog geen nieuwe releasedatum. Ook de adviesprijzen zijn nog niet bekend.

AMD bevestigt tegenover onder meer PCWorld dat AMD's nieuwe desktopprocessors niet op Valentijnsdag uitkomen. "Zoals u weet, publiceerde AMD.com kort een releasedatum voor de Ryzen 7000X3D-serie desktopprocessors. Die datum is echter onjuist", meldt een woordvoerder van de chipontwerper. Het bedrijf geeft geen andere releasedatum, maar zegt later 'updates over de verwachte beschikbaarheid' te geven.

AMD kondigde drie Ryzen 7000X3D-processors voor gamers vorige week aan op de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf zei toen alleen dat de processors 'in februari' uitkwamen, maar noemde daar nog geen datum bij. Voor zover bekend komen de cpu's nog steeds in februari uit, maar dus niet op de veertiende.

De Ryzen 7000X3D-serie bestaat uit drie cpu's die zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De processors hebben extra gestapeld L3-cache ten opzichte van eerdere Ryzen 7000-cpu's. AMD heeft, naast concrete releasedata, ook nog geen adviesprijzen bekendgemaakt.

AMD Ryzen 7000X3D

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

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PerAspera 12 januari 2023 10:39
The gaming performance of the Ryzen 9 7950X3D is something to behold. Per official first-party benchmarks, it outperforms the Intel Core i9-13900K by up to 24%. The deltas will vary from title to title, but overall, we can expect a lead of 15-20% over the 13900K.
bron

Lijkt dus een mooie gaming CPU. Zit al een tijdje te kijken voor een upgrade voor de 9700k. Zou dit hem zijn of wachten op 14xxx serie van intel? Iemand een idee?
youridv1
@PerAspera12 januari 2023 10:45
wachten op 14xxx serie van intel?
Ik zou wachten op de 8000 serie van AMD! Als je toch bezig bent.

Even zonder dollen, zo kun je blijven wachten. Er is altijd een nieuwe release. Zo gaat het iedere 1-2 jaar. Tenzij je binnen 2-3 maanden van een nieuw product zit én je op dit moment niets hebt om tot die tijd te gebruiken, is wachten imho onzin.
LurkZ @youridv112 januari 2023 12:01
Uiteraard je kunt blijven wachten; maar tussen sommige generaties verwacht je minimale verschillen (waar ik niet op zou wachten) en andere generaties maken een klapper (als de verwachting uitkomt).
Daikirai @LurkZ12 januari 2023 12:42
Die klappers heb ik al tijden niet meer gezien.

Logisch ook, we zitten op een punt waar de gemiddelde gebruiker de verschillen tussen generaties niet gaat merken bij normaal gebruik.
Countess
@Daikirai12 januari 2023 15:43
Voor het juiste type games was de 5800X3D toch zeker wel zo'n een klapper.
Hij is bijvoorbeeld 50% sneller als de 5800X in factorio, en de framerates in Icarus zijn beduidend hoger en stabieler, zeker als host. Dus als je van CPU zware, en/of minder geoptimaliseerde (indie) games houdt dan is een X3D CPU absoluut het wachten waard.

[Reactie gewijzigd door Countess op 29 juli 2024 05:01]

Daikirai @Countess12 januari 2023 16:24
"Factorio & Icarus"
Gemiddelde gebruiker ;)
Neem nu gemiddelde games als Red Dead, daar mag je blij zijn met 20% improvement.

En dan ben je al vaak op het niveau van 120+fps. Waar dit dus al lang geen toegevoegde waarde meer heeft (again, gemiddelde gebruiker).

Het is zeker een mooie cpu. En een uitzondering op de regel, laten we wel wezen.
Daarnaast bijna 2 jaar later (leverbaar) op de markt gekomen met een straffe prijsverhoging.
Nou niet echt iets om je hart voor vast te houden.

[Reactie gewijzigd door Daikirai op 29 juli 2024 05:01]

Countess
@Daikirai12 januari 2023 16:34
Simulatie games en indie games zijn tegenwoordig toch niet meer bepaald niche genres te noemen naar mijn mening.

En zelfs voor de meer gemiddelde FPS game zijn de gemiddelde frames misschien maar iets hoger, maar de minimum frames kunnen er flink op vooruit gaan, juist in die games die wat meer last hebben van stutters.
Ik vind het dus echt wel een game-changer (pun intended)
Fornoo @Countess12 januari 2023 16:39
Factorio is een, zo niet de beste game, waar deze chip een enorme klapper voor is.

Bij andere spellen wellicht minder, maar heb je beduidend minder last van microstutter. Aan jezelf de keuze of dat een dure upgrade als deze waard is. Je hebt voor deze cpu ook een nieuw moederbord nodig en geheugen.
jaaoie17 @Countess12 januari 2023 16:55
Ga je dat ook echt zien in 1440p?
Countess
@jaaoie1712 januari 2023 17:08
Wel voor Icarus. 1080 of 1440p maakt voor die game niet uit wat FPS betreft op mijn systeem (5700xt), en ook bij stutters is de GPU niet de bottleneck. Maar dat is wel een behoorlijk slecht geoptimaliseerde game, dus dit ga je niet zo terug zien in bijvoorbeeld Apex of Valorant ofzo.

En bij een game als Factorio maakt resolutie al helemaal niks uit natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door Countess op 29 juli 2024 05:01]

Roenie1 @Countess16 januari 2023 04:35
Ik vind 5800X vs 5800X3D niet de juiste vergelijking, want die verschillen nogal in prijs. De vergelijking is eerder 5800X3D vs 5900X, want toen de 5800X3D kwam was de 5900X al langer op de markt en in prijs gedaald. De prijs was ongeveer hetzelfde. Dan pak ik persoonlijk liever de extra cores. Een 12-core gaat langer mee dan een 8-core met meer cache. Nog afgezien van non gaming taken: als de volgende console generatie van 8 naar 12 cores gaat ben je blij als je 12 cores hebt zodat multiplatform / naar PC geportte console games zich normaal gedragen. 8 jaar geleden betaalde ik ff méér om i.p.v. een i5 een i7 (4790k) te krijgen met HT: 8 threads i.p.v. 4. Toen was het aantal threads zwaar overkill. Toch ontzettend blij geweest met die keuze, want daarom hoef ik nu pas weer mijn hele systeem te upgraden.

Vandeweek heb ik voor €449 een 7900X gekocht voor mijn nieuwe build. Waarom wacht ik niet op X3D? Zelfde verhaal als bij de vorige generatie Ryzen: de vergelijking qua prijs is ook nu weer de X3D chip één stapje lager vs de non X3D chip van een stapje hoger: niet 7700X vs 7800X3D maar 7800X3D vs 7900X. De 7800X3D kan waarschijnlijk qua bang for buck niet concurreren met een 7900X voor €450 want flink lagere kloksnehleid en lagere core count. Als ik gewacht zou hebben zou ik uiteindelijk toch de 7900X gekozen hebben. De 7800X3D zal fors duurder zijn dan een nu al, en tegen die tijd nog meer in prijs gedaalde 7700X.

Ik vertrouw ook de scheduling nachtmerrie niet die AMD creëert met de 7900X3D en 7950X3D dus geef mij dan maar de betaalbaardere chip waarbij elke core hetzelfde is. Tenzij prijs geen factor voor je is, moet je in feite kiezen tussen meer cache of meer cores. Het is jammer maar ik pak dan de cores. In 4k gaming doet die cache minder voor me dan de cores doen voor non gaming taken. Uiteindelijk worden games meer multithreaded en worden die extra cores ook voor games juist erg belangrijk, belangrijker dan cache. Game engines zullen efficiënter moéten worden in multithreading want CPU fabrikanten kunnen nog altijd makkelijker het aantal cores opschalen dan het aantal Ghz. De toekomst is dus nog steeds: meer cores. En voor nu, met een 12-core chip waarop een 8-threaded game draait kan je mooi wat andere dingen er naast laten draaien die CPU gebruiken zonder dat je fps naar de haaien gaat.

De 7800X3D is wat mij betreft de interessantste van de komende lichting X3D-uitvoeringen omdat deze de scheduling nachtmerrie vermijdt, zodat je niet in de situatie komt dat net die ene voor jou belangrijke game of applicatie er niet lekker op draait. Omdat hij fors lager is geclocked en duurder zal zijn dan de 'gewone' 7700X en je 'm op basis van prijs moet vergelijken met de 7900X vind ik 't niet aantrekkelijk. Je krijgt één voordeel: meer cache, en twee nadelen er voor terug: lagere raw speed en een hogere prijs. En dat moet een goede deal voorstellen, wetend dat de cache in lang niet alle games helpt?

[Reactie gewijzigd door Roenie1 op 29 juli 2024 05:01]

Countess
@Roenie116 januari 2023 21:43
Of je nu met de 5800x of de 5900x vergelijk, de voordelen die ik noemde veranderen niet wezenlijk. De 5900x is niet sneller met factorio als de 5800x. En meer cores gaat de stutters in slecht geoptimaliseerde games ook niet oplossen. Extra cache wel.

De consoles gaat voorlopig nog helemaal niet naar 12 cores, dus dat is ook geen overweging voor mij.

En de enige reden dat het zo snel ging met de games na de komst van de betaalbare 6 en 8 cores was omdat software al 10 jaar lang had still gestaan rond intel's quadcores (vaak zonder HT). De huidige games gebruik nog lang niet de volledige capaciteit van een 8 cores laat staan dat ze 12 nodig hebben.

Ik heb dus werkelijk niks aan die extra cores. een 5900x kopen als ik voor het zelfde geld een 5800x3d kan halen zou voor mijn gewoon geld weggooien zijn.

Wat de 7900x3d en 7950x3d betreft ben ik het met je eens, ik ben benieuw hoe dat gaat lopen. Het gaat al regelmatig mis met intel's E cores die je voor gaming overduidelijk nooit moet gebruiken, en toch is het alleen al het hebben van die cores soms slecht voor je prestaties.
Je krijgt één voordeel: meer cache, en twee nadelen er voor terug: lagere raw speed en een hogere prijs. En dat moet een goede deal voorstellen, wetend dat de cache in lang niet alle games helpt?
Alleen kan die cache dingen die je op geen enkele andere manier kan krijgen. En de cache compenseert ook al een heel eind het verschil in 'raw speed' die hij als nog meer als voldoende heeft. Dus voor mij is de afweging: 3x zo veel cache voor iets meer geld.
Roenie1 @Countess17 januari 2023 02:52
voor iets meer geld
Ik snap je standpunt wel als je echt alleen maar games speelt op dat ding, maar heb je wel in de gaten hoe groot het prijsverschil gaat worden?

7700X is de 5800X van deze generatie. De 7700X kost nu €370. Tegen de tijd dat de X3D variant beschikbaar is krijg je de 7700X voor nog wat minder, zeg €340. De 7800X3D gaat straks voor minimaal €500 over de toonbank. De laagste prijs van de 7700X 'at launch' was namelijk €485. Het prijsverschil is in de praktijk dus minimaal €160 oftewel 47% en waarschijnlijk flink meer dan dat. Dit noem ik niet "iets meer geld". Ik gok dat het zeker wel 200 euro scheelt omdat de 3D-cache variant's MSRP hoger wordt dan die van 'het origineel'.
het wachten waard
Het probleem met wachten op een release is: het impliceert dat je de launch prijs betaalt tenzij je nog een half jaar extra gaat wachten en dan heet het geen wachten meer maar "niet upgraden". Voor het reeds bestaande product betaal je niet de launch prijs, dus het prijsverschil in de praktijk is niet het kleine verschil in MSRP dat AMD er aan geeft. Het is veel meer.

En de performance..daar doe je nogal aan cherry picking. Het X3D voordeel in games op 4k (de resolutie waarop ik speel) is vaak 0%, soms 3% en in een handjevol gevallen maximaal een whopping 8%, en ik speel geen enkele van die 4 games. Zo was de verhouding tussen de 5800 vs 5800X3D in een benchmark met meer dan 20 games op 4k. Voordat je roept: ja maar dat is alleen op 4k dus dan is het logisch: ik speel nu eenmaal op 4k en GPU bound wordt je systeem evengoed, ook op 1440p want je gaat niet elke paar jaar een GPU kopen van €1200+. GPU bound maakt het al helemaal bijna geen verschil meer of je die cache hebt of niet. Maar het heeft je CPU wel 50-60% duurder gemaakt.

Als je van die €200 extra cores koopt i.p.v. cache gaan non gaming taken, bijv. videocompressie niet 0 tot 8% sneller maar VEEL sneller: dat schaalt nagenoeg 1 op 1 met investering in CPU cores, games schalen nauwelijks met CPU als geheel en dus ook nauwelijks met CPU cache. Als het puur om games gaat kan je die 200 euro veel beter in een snellere GPU steken dan in L3 cache voor je CPU. "Ja maar mijn 0.1% lows dan", die zijn sowieso al hoog genoeg, zéker als je op AM4 of AM5 zit. Microstutter voorkomen (lees: frametimes stabiliseren) doe je niet met meer CPU cache maar met een fps cap (in combinatie met g-sync), of met v-sync natuurlijk als je GPU de cap dan maar continu bereikt. Ik draai Cyberpunk op een i7 (Z97 mobo) met DDR3 en dat is met een 3080 geen enkel probleem. De fps zakt niet onder de 75, uitgezonderd enkele extreem zware locaties (daar alsnog boven de 60), en de frametimes zijn gewoon strak. En dat met >90% CPU load gecombineerd over 8 threads. Maar met een Ryzen 9 zou je ineens zonder extra cache je games niet soepel kunnen draaien?
De huidige games gebruik nog lang niet de volledige capaciteit van een 8 core
Blijkbaar draait Cyberpunk parallel genoeg om alle 8 van mijn threads vol te belasten, dus ik ben niet met je eens dat 8 core genoeg gaat zijn in de toekomst van een build dat je nu maakt. Tenzij je elke 4 jaar upgrade; ik doe dat elke 8 jaar. Als je 2x upgrade in 8 jaar ben je namelijk meer geld en tijd kwijt dan wanneer je maar 1x upgrade in 8 jaar. Wedden dat de consoles over 8 jaar op minstens 16 cores zitten? Ga maar uit van 24. Game engines zullen wel moeten doorgaan met steeds meer parallelliseren want CPU-fabrikanten kunnen de kloksnelheid moeilijker verhogen dan het aantal cores en wat ontwikkelaars uiteindelijk willen is meer rekenkracht. Nog veel verder parallelliseren is de manier waarop ze dat voornamelijk krijgen, dus gaan ze manieren vinden om dat te doen.

Als een game niet 100% smooth kan draaien op een AM4 of AM5 machine zonder extra 3D V-cache dan zit daar een dev die niet kan programmeren, een gebruiker die niet weet wat hij doet, of beide. De meeste spelers hebben die cache niet en ook op hun machines moet de game zonder gestotter kunnen draaien. Dat is een verantwoordelijkheid van de programmeur. Laat de dev die verantwoordelijkheid liggen, dan heb je 9 v/d 10 keer ook mèt de extra cache alsnog problemen. Speel dan gewoon een betere game... In de benchmarks zie ik de 0.1% lows met non X3D chips gewoon boven de 60 zitten en vaak zelfs boven de 100 (want ze testen op 1080p) dus wat is nou het probleem? CS:GO op 1080p krijgt 630 fps ipv 610, nou geweldig. Totdat je terug schakelt naar 3440x1440, 3840x1600 of (zoals in mijn geval) 4k in een nieuwere game en dan had je die €200 véél beter in de GPU kunnen stoppen. Of als je meer doet dan alleen gamen, in meer cores.

https://tpucdn.com/review...ance-games-38410-2160.png
5800X: 98,7% t.o.v. 5800X3D, alle games in de test gecombineerd.
meer cores gaat de stutters in slecht geoptimaliseerde games ook niet oplossen. Extra cache wel.
Callisto Protocol stuttert / stutterde omdat de Unreal engine shaders ter plekke compilet in plaats van van tevoren. Daar gaat de L3 cache niets aan veranderen. En zo zijn er nog duizend en één voorbeelden te noemen waarom game code kan haperen die niks met L3 cache te maken hebben.

[Reactie gewijzigd door Roenie1 op 29 juli 2024 05:01]

grote_oever @youridv112 januari 2023 12:09
Daarnaast zie je vaak dat de nieuwe generatie nog duurder is, waardoor het soms gunstiger is om een wat oudere serie te kopen.
JRMBelgium @youridv112 januari 2023 19:24
De kans is groot dat de 8000 serie niet beter presteert op gebied van gaming. Dan ga je al moeten wachten op de 8000 3D serie.
Matti7950 @youridv113 januari 2023 13:40
Ik zou eerst tijdens Ryzen 3000 serie upgraden, maar was doen druk aan het verbouwen, 5000 serie was daar plots al en was nog niet per sé nodig (Ivy bridge 3570K). Dan was er 5000 serie. Als die de launch kortingen van 7000 serie hadden, zou ik zo goed als zeker overgestapt zijn. Maar ze hebben héél lang de 'coronatekorten' hoge prijs kaart getrokken. En toen was er 5900x3D gerucht dat nooit uitgebracht werd, dat zou fijne cpu geweest zijn voor mij.

En ja dan wachte ik opnieuw :D En nu met reden. AM4 is oud platform, je kan nooit meer upgraden. AM5 kan dat wel, heeft ook super goede pci-express, SSD sloten, usb sloten, noem maar op. Dan kwamen ook meer concrete geruchten over 12 en 16 core 3D modellen, en 7000 serie is op lagere node (wat zuiniger zou moeten zijn, eerst leek van niet, maar de ecomode tests bevestigen dat Ryzen 7000 serie heel zuinig is op juiste klokfrequenties.)

Ja ik kan op de 8000 wachten, maar daar zit een groter probleem in. Want: Als ik ooit wil upgrade bestaat kans dat 8000 of 9000 serie laatste is voor AM5, dat is dan een 'pruts' upgrade. De kans bestaat ook dat het lang duurt zoals Ryzen 7000 serie. (meer dan 2 jaar). En de prijzen kunnen ook hoger ligggen (je weet maar nooit in deze tijden). Dus nu kopen, lekker 7900X3D kopen, en dan nog upgrade kans als de 9900X3D in korting staat, met minstens 1 en misschien 2 betere productieprocessen, wat kan ik nog meer willen? Niets denk ik :)

Dus ja wachten heeft opgeleverd ;) En nu levert het plots minder op. Voor am4 'moederbord' bezitters is het anders natuurlijk. Enigste reden dat ik nog wat wacht is puur om die 'intermediate' korting van de 7000 serie nog mee te pikken (bv Ryzen 7900X3D van 750€ naar pakweg 530€), en dat DDR5 breder beschikbaar en goedkoper word. AM5 borden misschien tikkeltje goedkoper maar eerlijk, ik reken er niet meer op, de prijzen lijken muurvast te zitten. Eigenlijk zouden hardware sites eens moeten proberen te onderzoeken waarom AM5 zo duur is, en over er speculatiewinsten in de prijs zitten.

[Reactie gewijzigd door Matti7950 op 29 juli 2024 05:01]

Robin4 @Matti795013 januari 2023 20:31
Je hoeft toch ook niet voor de laatste upgrade te wachten..

Stel je koopt een 8000 serie.. Dan weten we nog niks wat de 9000 serie gaat doen..

Dan blijf je toch gewoon op de 8000 serie zitten.. En dan maak je ergens een nieuwe upgrade als we in aankomen op AM6..

Ik heb zelf op AM4 wel aardig wat processoren gekocht.. Was het per direct nodig.. Niet perse..
Maar was wel gewoon benieuwd wat een toen nieuwe processor voor mij ging opleveren.

Begon bij een Ryzen 5 2600x .. De 1ste gen had ik eerder overgeslagen wegens wat eerdere problemen.

Maar had toen toch voor een 2de pc (omdat de prijs redelijk aantrekkelijk was een R5 1500x gekocht.
Gewoon om wat te proberen. Maar weer snel verkocht.. Omdat die cpu niet hoger kwam met de geheugen snelheid 2933 / 3000Mhz.

De eerste en de plus gen kwam toen voor mij ook op een raar moment, toen de Skylake, tot coffee lake al op de markt was.. En je zag dat die 1st gen en de plus al redelijk snel al weer verouderd waren. na ongeveer 2 a 3 jaar. Het lag kwa performance allemaal in lijn met de kaby lake processoren of tegen de eerste gen van coffee lake aan.

Omdat Zen 2 goed uitpakte. En ik eigenlijk wel een 8 core wilde hebben (deze was een paar procent beter dan de R5 3600(x) en we wisten nog niets van de 5000 serie af..

Kon voor een goede prijs een Ryzen 7 3700x kopen.. Dat was toch wel even dat wow moment dat door de kamer ging.. Cpu was een flink stuk sneller.

Uiteindelijk in de 5000 serie beland..

Wat heb ik uiteindelijk geleerd? 1ste en + gen was eigenlijk niet zo heel boeiend..

2de gen was wel oke.. Maar uiteindelijk ben ik meer tevreden met de 5000 serie.

Daarnaast heb ik ook geleerd dat ik niet meer iedere gen ga upgraden.

Als ik al in zou stappen kan je beter nou de 7000x3d serie kopen en later nog wat te krijgen is.
Of je maakt een upgrade naar de 8000serie met x3d en sla je wat er na komt op AM5 gewoon over en kijk je gewoon weer verder wat er op AM6 eventueel komt.. En anders kan je ook nog een hele socket over slaan.

[Reactie gewijzigd door Robin4 op 29 juli 2024 05:01]

Matti7950 @Robin414 januari 2023 01:32
Met hoe duur AM5 nu is, vrees ik voor AM6, kans dat ik am6 oversla is heel groot, en denk bv de ryzen 2700x > upgrade 5800x3D mensen gaan ook net AM5 skippen, das wat net zo tof is. Je behoud volledige controle over je upgrade beleid, als je nu Raptor lake koopt is dat niet het geval.

Ik ben geen fan van de kale instap borden, zeker qua VRM en passieve koeling, ronduit slecht. Pas vanaf de Aorus master vertrouw ik het eigenlijk (al is de Elite ook niet slecht). Das al 510€ voor mobo, ga ik echt niet AM6 aorus master kopen hoor, nog done. Terwijl 9950X3D erin prikken, upgrade matig misschien niet mega slim is, heb je wel nog altijd volledige controle en genoet van jezelfde moederbord. Stiekem hoop ik dat AM5 véél verder dan 2025 gaat (zeker als elke cpu 2 jaar tot launch nodig heeft zoals nu, bv 2027-2028 laatste cpu, dat zou zalig zijn, maar ze durven niet meer denk ik.

Nu pas op niets kopen na 7900X3D is ook optie (al zou ik dan misschien nog beter 7950X3D kopen. Mijn grootste vrees amd AMD 1000/2000 was de single core. 3000 was zeer goed al, maar had nog wat Ghz, en IPC nodig, dat bracht 5000 serie, 7000 serie doet (zeker qua Ghz) pak bovenop (maar zelfs ipc staat niet stil). Ik denk nu dat ook single core prestaties zo hoog zijn dat de hele 'je moet upgrade want het is niet je multicore maar je single core dat telt voor gamen', zeker met 3D modellen. Denk nu dat RPL en Zen 4 single core jaren meegaat. In principe is 8 -core voor mij al wow, kom van 4 cores, maar net wat ik nu tegenkom wil ik niet: zit te vaak op 100%. Met zoveel cores zou dat eigenlijk nooit meer mogen gebeuren tenzij met rendering achtige taken. Daarom dat ik 12 core prefereeer. Zeker toen 3900x/5900x voor 450€ te koop waren wist ik het: deze zijn prijs kwaliteit/top, en je betaalt niet de hoofdprijs. 5900X3D had nog beter geweest deed me ook twijfelen, nu niet meer denk ik (als reviews positief zijn) wil wel niet de 'early adoptor' hoofdtaks betalen, wacht wel nog, huidige pc houd het wel nog uit.
Robin4 @Matti795016 januari 2023 00:41
Ik weet niet of zen 4 en raptor lake nog jaren mee gaan. Dat dacht ik over de Ryzen 7 3700x eigenlijk ook.

Maar je ziet eigenlijk dat die cpu wel ze zwakte kwa performance laat zien. Het ding is ook de nieuwste niet meer en zelf al 4 a 5 jaar oud. Het zelfde gebeurd ook met de 5000 serie.. Geef de cpus hoogstens 5 a 6 jaar en dan is het gedaan voor triple AAA games.. (zal voor lichtere dingen natuurlijk verder wel prima doen)


Ik heb zelf een Ryzen 7 5800x3D.. Het is een goede processor in sommige omstandigheden.. Maar dat gaat niet voor overal op.

Als ik zo zie dat hardware elke jaar weer duurder moet zijn hoef ik niet perse zo meer het nieuwste van het nieuwste te hebben. En early adaptor voor AM6 wil ik ook niet zijn.. Ik kijk tegen die tijd wel voor wat oudere hardware wat voor mij nieuw is en weer genoeg performance boost erbij geeft.

Ik weet ook niet hoe lang AM5 mee gaat.. Heb een vermoedde dat het een tijdelijke stop gap is voor AM6. En dat AM5 er redelijk snel er weer klaar mee is..
Misschien tegen die tijd tussen over gang AM5 / AM6 kijken wat voor welke prijs te koop is.. En misschien om goede redenen gewoon een leuk geprijst AM5 setje van de laatste generatie erin steek of een 8000 series processor.
Eren @youridv115 januari 2023 15:41
Ja dit is ook één van de reden dat ik gewoon een 5600X heb gekocht en dat de nieuwe platform aardig duur zijn vergeleken met de voorganger.
Tortelli @PerAspera12 januari 2023 10:45
24% in een of andere game waarin je toch al 600fps haal waarschijnlijk in 720 of 1080p. Test je met een werkelijk scenario op hogere resolutie is de GPU 99% van de tijd de bottleneck en win je een paar % maximaal.
MacPoedel @Tortelli12 januari 2023 12:31
Het hangt natuurlijk van game tot game af, maar in een aantal simulatiegames (en vooral in VR dan) maken de X3D CPU's echt een verschil om een speelbare framerate te halen (bv https://forums.flightsimu...800x3d-performance/510937). En er zijn heus nog wel andere CPU gelimiteerde games, maar ja dat zijn wel niche gevallen en nu niet meteen een reden om te zeggen dat dit dé cpu's zijn voor alle gamers.

[Reactie gewijzigd door MacPoedel op 29 juli 2024 05:01]

Epsilon @Tortelli12 januari 2023 10:53
Voor het meten is dat inderdaad vaak de manier :).

Echter worden extreme dips vaak veroorzaakt door gebrek aan cpu power. Gemiddelde FPS heeft dan misschien een minder extreem verschil, maar 1% lows laten dat vaak wel zien.

Extreme dips zijn vervelender dan 10% minder FPS. Die paar procent winst waar je het over hebt vertellen maar een deel van het verhaal :). Maar ik vertel je hier niets nieuws :p

[Reactie gewijzigd door Epsilon op 29 juli 2024 05:01]

T99Rots @Tortelli12 januari 2023 15:01
Voor games met een hoop physics interacties is die 24% wel degelijk goed merkbaar. Bij Minecraft, Factorio, TerraTech, Scrap Mechanic en vast nog een hoop meer gelijksoortige games word je creativiteit vaak slechts beperkt door je CPU performance. Daar betekend 24% meer performance dat je 24% groter kan bouwen, weliswaar niet voor iedereen belangrijk, maar mochten dat de games zijn die je het meest speelt dan is het toch fijn om de snelst mogelijke CPU daar voor te hebben al staat je budget het toe.
mvds @PerAspera12 januari 2023 11:21
Als de Ryzen 9 7950X3D beter te koelen (en zuiniger) gaat zijn dan de i9 13900K dan lijkt mij die Ryzen zeker een hele goede optie! Want dat is echt wel een dingetje bij de Intel CPU. Fantastische CPU maar behoorlijk hongerig en heet.
soulcrusher @mvds12 januari 2023 14:46
Lijkt me wel, 7950X3D heeft 120 watt TDP vs 253 watt voor de 13900K. Zelfs in vergelijking met de 7950X (170 watt) lijkt het een betere keuze.
mvds @soulcrusher12 januari 2023 14:53
Nou ja, cijfers van fabrikanten zijn niet altijd volledig te vertrouwen, maar ok ;) Ik kijk liever naar echte testen waarin opgenomen vermogen bij idle en belasting tegenover temperaturen getoond worden. Dat zegt mij meer dan TDW cijfers
soulcrusher @mvds12 januari 2023 14:57
Je hebt uiteraard gelijk, maar zowel 13900K en 7950X staan erom bekend om extreem veel stroom te verbruiken. Schijnbaar heeft AMD er bij de 7950X3D er juist voor gekozen om het stroomverbruik binnen de perken te houden.

Volgens mij wordt het hier uitgelegd.
Matti7950 @mvds13 januari 2023 13:49
Koeling gaat moeilijk blijven, door te hoge headspreader (en nu ook cache), de lagere ppt, gaat wel helpen, dus het zal beter dan Ryzen 7950x zijn maar niet spectatulair. Prestaties en prestaties/watt zijn bijna al allebei beter. Alleen multicore rendering achtige taken krijgen een 'tik' (3-11% schat ik). Games moet gemiddeld beter zijn al zullen de 'niet cache willende' spellen misschien iets sneller zijn op 7950x als de scheduling die spellen niet naar de sneller ccd overlaad.

Maar jah zoals jou wacht ik natuurlijk benchmarks af :) Maar de power scaling op de ryzen 7000 is zéér goed te noemen.

https://www.anandtech.com...er-scaling-13900k-7950x/2

Dit zegt genoeg, de lagere ppt (en de zuinigheid van 5800X3D), maken bijna zeker dat de 7950x3D betere performance/watt zal hebben.
robin15243 @PerAspera12 januari 2023 10:47
Ik zit in een vergelijkbare situatie. 8700k en zit al een tijdje te wachten op een waardige upgrade. Ik ga een 7800X3D kopen. Intel's 14th gen schijnt niet heel goed te lopen, met maximaal 6P cores en 8 E cores. Ze worden waarschijnlijk wel erg zuinig, nieuwe socket en ddr5, maar dat is Ryzen 7000 ook al. Ook moet je dan nog best lang wachten, en ik heb lang genoeg gewacht.

Ik wil deze chip in een SFF pc bouwen, dus zit wel een beetje met dat TDP van 120w. Gelukkig laat Ryzen zich goed undervolten met een negatieve PBO offset, en een power limit van rond de 80-90w zou niet heel veel impact moeten hebben, als je de Ryzen non-X in je achterhoofd houdt.
bwerg
@robin1524312 januari 2023 11:24
Intel's 14th gen schijnt niet heel goed te lopen, met maximaal 6P cores en 8 E cores. Ze worden waarschijnlijk wel erg zuinig
Ze zouden zuinig moeten worden omdat ze op de Intel-4-node gebakken worden. Als je ziet hoe de introductie Intel-7-node verliep zou ik inderdaad niet wachten op een geweldige verbetering bij raptor lake, tenzij je het niet erg vindt om in geval van tegenvallers gewoon een jaar of twee extra te wachten.

In het ongunstigste geval wordt Intel's 14'de generatie weer zoals rocket lake. Een backport naar de oude node omdat de nieuwe node niet wil vlotten, waardoor de enige snelheidswinst moest komen door gewoon de kloksnelheden op te schroeven. Waar bij de high-end modellen geen marge voor is in de warmteproductie.

'T kan ook helemaal fantastisch lopen natuurlijk maar ik zou nu geen plannen maken in de trend "volgend jaar is het tijd om te upgraden en dan ga ik naar meteor lake".
luukvkop @robin1524312 januari 2023 12:51
Waarom ga je dan niet voor een net aangekondige ryzen 7 7700 (non-x)? die zijn super zuinig en zijn maar een paar procent langzamer dan hun X counterpart.
Countess
@luukvkop12 januari 2023 16:05
Hij gaat voor de X3D variant, niet de X variant.
De X3D variant heeft 3 keer zo veel L3 cache als de standaard 7800(X) wat in bepaalde applicates (maar met name games) een groot verschil kan maken.
robin15243 @luukvkop13 januari 2023 16:59
Omdat ik veel verbetering in games verwacht van de V-cache cpu's. Kijk maar naar de 5800X3D vs 5800x.

En ik speel alleen maar games ;)
QErikNL @PerAspera12 januari 2023 11:48
De 7950X en X3D zijn imho geen gaming CPU's. Daarvoor hebben ze de 7900 en de 7800. De hoeveelheid cores is gewoon niet nodig, en wordt ook niet goed gebruik van gemaakt. Het zijn creator CPU's.
johnbetonschaar @QErikNL12 januari 2023 14:53
Ik zou ook geen 7950X3D kopen voor alleen gaming, dat is gewoon geldverspilling, die extra cores gaan je weinig tot niks opleveren. Ik heb nu een 5950X die ik ook voor games gebruik, en daarvan disable ik zelfs de tweede CCD compleet tijdens het gamen (en disable ook nog de hyperthreading) omdat ik dan stabielere framerates haal in games als ACC. Ik ben nog geen enkele game tegengekomen die die niet 'genoeg' heeft aan 8 cores.

Waar zo'n 7950X3D natuurlijk wel zinvol is, is voor een systeem dat zowel voor games gebruikt wordt als voor productiviteit.
hooibergje @PerAspera12 januari 2023 10:42
Lijkt een mooie alles-CPU!
CH4OS @PerAspera12 januari 2023 10:50
Als je wachten een optie vindt, kun je blijven wachten.
WormLord @CH4OS12 januari 2023 17:34
Precies, zo vraag ik me al een tijdje af of het nu dan een goed moment is om m'n Ryzen 2700X eens te vervangen.
robin15243 @WormLord13 januari 2023 17:00
Koop een 5800X3D!
Cid Highwind @PerAspera12 januari 2023 11:19
De hamvraag is: Heb je het nodig?

Afgaande op de benchmarks ben je met het overgrote deel van de games vandaag de dag prima bediend met een 7600(non-X). Er zijn een paar uitzonderingen waar de 5800X3D nog altijd de kroon pakt, maar dan gaat het sowieso al over framerates die voor de gemiddelde gamer totaal niet relevant zijn.

Als de 7800X3D 300€ duurder gaat zijn dan de 7600, ik noem maar wat, ga je betere prestaties krijgen wanneer je dat geld in een snellere GPU stopt, dan dat je nu de snelste van de snelste CPU's koopt. En met AM5 kan je over een jaar of 2/3 altijd nog makkelijk naar een 8-core overstappen. Of een 12-core mochten ze tzt wellicht dat op een enkele CCD weten te krijgen.
eL_Jay @PerAspera12 januari 2023 10:44
AMD is niet zo goed in een realistische verwachting creëren.
Iets zegt me dat de lagere clocks of het CCD management bij een aantal games averechts gaat uitpakken.
latka @eL_Jay12 januari 2023 10:48
Met de 7950/7900 met 2 ccds denk ik inderdaad dat dit een uitdaging gaat zijn. Met de 8-core versies verwacht ik minder issues omdat het allemaal een stuk homogener is.
eL_Jay @latka12 januari 2023 10:52
Maar wel lagere clocks, game x heeft baat bij hoge kloks / ipc, de andere bij veel cache
LaMoS @eL_Jay12 januari 2023 11:08
Het verschil in clocks is klein en juist bij games gaat de X3D het vooral zo goed doen omdat:
  • Stabielere framerates
  • Hogere minimum framerates
  • Minder framedrops
  • Absolute max fps is niet zo kritisch voor de meeste situaties, tenzij je nog op 1080p met een 4090 CS:GO wilt spelen (en ja, die zijn er ook)
JakkoFourEyes @eL_Jay12 januari 2023 10:57
CCD management zou ik niet weten, maar de lagere clocks waren bij de 5800X3D ook geen probleem
Dennism
@JakkoFourEyes12 januari 2023 11:32
Dat hangt wel af van de workload, en wat je definitie van 'probleem' is. Ik zou het zelf namelijk ook niet defineren als probleem als 5800X3D eigenaar, echter is het wel zo dat juist door de lagere kloksnelheden de 5800X3D in sommige games, maar voornamelijk non gaming workloads geen verbetering of zelfs een regressie laat zien. Terwijl je juist in andere games en sommige applicaties flinke winsten ziet.

Je moet voor een 5800X3D (en ik verwacht ook bij de 7800X3D, 7900X3D, 7950X3D) voor aanschaf dus wel kijken of juist de games / applicaties die jij persoonlijk gaat spelen / draaien baat hebben bij de cache. Is dat niet zo, dan kan je immers vaak beter een Non-3D versie kopen. Is dat wel zo, dan gaat de X3D variant een hele goede koop voor je zijn.
Finraziel @Dennism12 januari 2023 11:42
Je moet ook even goed bedenken wat eigenlijk belangrijk is. Dat is meestal niet zo zeer een hoge gemiddelde fps, je wil vooral de minimale fps zo hoog mogelijk houden zodat je geen frame drops ervaart. En dat is eigenlijk bijna altijd beter bij de 5800x3d, zelfs als de gemiddelde fps lager is.

Non gaming workloads is wat anders inderdaad.
Dennism
@Finraziel12 januari 2023 11:50
Uiteraard, dat is zeker een van / het grootste voordeel van de 5800X3D in bepaalde situaties. Ik merk dat flink in bepaalde games, maar in andere eigenlijk weer niet. En dat is juist wat ik bedoel, als jij net die games speelt waarbij een 5800X3D niet voor flink betere 99%th percentile of 99.9%th percentile lows zorgt kan het zijn dat het niet de beste koop is voor je op dat moment.

Terwijl als je juist de games speelt die enorm profiteren daarvan een X3D cpu juist de beste aankoop kan zijn die je op dit moment kan doen.
jaaoie17 @Dennism12 januari 2023 17:06
Zul je nog een boost merken als je van een 3900x naar 5800X3D gaat, als je gamed in 1440p.
Dennism
@jaaoie1712 januari 2023 17:19
Van 3000 series naar 5000 non-X is dat eigenlijk al altijd een ja. Dus bij de 5800X3D zal dat niet anders zijn. Ik ging van een 3600 naar een 5800X3D en dat was in de games die ik speel (veel MMO / RTX ) in veel gevallen een wereld van verschil.
dwwolf @Dennism12 januari 2023 12:12
De 7900 en 7950 X3D zullen beide een niet door RAM bedekte CCD hebben die waarschijnlijk nog wel hoger kan klokken dan de bedekte ( alhoewel niet zover als bij de non X3D ).
Dennism
@dwwolf12 januari 2023 12:19
Dat klopt, dat hebben we o.a. gister hier al uitgebreid besproken: nieuws: AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors

Zie bijvoorbeeld deze: Dennism in 'AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors' of deze Dennism in 'AMD noemt 14 februari als releasedatum voor Ryzen 7000X3D-processors' posts van mij als voorbeeld.

Doordat er echter een nieuw nieuws bericht is gemaakt, in plaats van het bericht van gister te updaten met deze nieuwe informatie, ben ik bang dat alle discussies van gister hier weer enigszins overgedaan gaan worden. Terwijl juist in de comments van gister al zoveel van deze zaken ruim besproken zijn, ik dus eigenlijk verwachtte dat die informatie niet opnieuw gepost zou hoeven te worden :)
dwwolf @Dennism13 januari 2023 18:36
Tweakers die niet genoemde info niet gaan herkauwen ?
8-)
Sinester @Dennism13 januari 2023 09:57
Ik snap echt niet dan mensen CPU's en GPU's kopen op basis van wat ze spelen.. of je moet letterlijk je hele game carrière 1 of 2 games spelen, of je koopt elk jaar weer nieuwe hardware

Lijkt me veel beter om een CPU en GPU te kopen die algemeen goed presteerd, niet alleen in die ene game.. Daarom vind ik de x3D chips ook prima.. zelf als de Cache niet gebruikt wordt is deze CPU nog snel genoeg en in zaken waar het wel gebruikt wordt is hij razend snel
damaus @PerAspera12 januari 2023 10:40
De 14xxx serie van intel zal nog wel even op zich laten wachten gezien de 13 reeks net uit is
Dennism
@damaus12 januari 2023 11:35
Bij Intel zit er vrijwel altijd +- 1 jaar tussen releases, dus eind Q3, begin Q4 2023 zou een goede gok voor Intels volgende generatie release in haar consumenten desktop gamma.
Light21M @Dennism12 januari 2023 12:09
onlangs artikel gelezen dat ze problemen hebben met hun nieuwe cpu architectuur meteor lake en pas 2024 eruit mee komen.
Dennism
@Light21M12 januari 2023 12:13
Die geruchten gaan inderdaad ook, de een zegt desktop in 2024 / laptop in 2023. De ander desktop helemaal niet meer, maar laptop nog altijd in 2023 en volgens weer een ander is het allemaal nog steeds 2023. Wat er van waar is, wie het weet mag het zeggen. Blijft altijd speculeren totdat er officieel bevestigingen komen.
barry bloempot @PerAspera12 januari 2023 11:14
Denk niet dat wachten op een 14-series Intel veel zin zal hebben ten opzichte van de 7000X3D CPUs. Zeker qua performance per Watt vermoed ik dat het weinig zin zal hebben. In hoeverre dat voor jou van belang is kan ik natuurlijk niet beoordelen. ;)
Matti7950 @barry bloempot13 januari 2023 14:01
Op default settings (zeker voor de X modellen zonder 3D) is performance per watt, beetje slecht, ga je slechts paar Mhz all-core omlaag dan zit je al heel goed (pak beter dan 5000 serie), ga je nog wat lager, dan is het vaak 100-130% beter dan 5000 serie (default) al kan je die laatste ook wle tunen, Dusja zelfs al komt meteor lake, je kan altijd wat tunen om er dichter bij te komen.

Nadeel van amd lees ik zou idle verbruik zijn, dat ligt paar wat hoger dan Intel. Maar vanaf load, is het verlies voor intel groot, zeker in multicore. Schaalbaarheid is stuk slechter op 13900K (maar niet per se slecht).

https://www.anandtech.com...er-scaling-13900k-7950x/2

Zie eigenlijk geen reden om de wachten na 7000X3D tenzij ze bv veel te heet worden.
lapino @PerAspera12 januari 2023 11:15
Heb recent mijn 9700K geupgrade naar de 13600KF. Prijs/performance leek me dat heel goeie keuze. Bewust gekozen voor DDR4/Z690 om kost te beperken.
jazzozo @PerAspera12 januari 2023 11:47
Ik zou eerlijk gezegd voor een van deze AMD’s gaan, ook voor het toekomstperspectief.

Bij Intel weet je dat er per moederbord serie 1 misschien 2 compatibele series aan CPU’s op passen. Als je nu voor AM5 zou gaan met een van dr X3D CPU’s stap je in bij de eerste lijn aan CPU’s.

AM5 zal ook weer een jaar of 4-5 mee moeten gaan, dus over een aantal jaar koop je alleen een nieuwe CPU en kan je weer even vooruit.
Matti7950 @jazzozo13 januari 2023 14:03
Precies waarom ik deze cpu koop. Je start Met amd5 dus je upgrade path is sowiso de langste mogelijke (eerste tot laatste generatie). En de 7000X3d zou temperatuur (hopelijk), hoog default all-core verbruik, gaming performance, enzovoort allemaal tot een meer dan goed genoeg resultaat moeten brengen. Zie nu geen reden meer van twijfel.
dasiro @PerAspera12 januari 2023 11:53
Per official first-party benchmarks
ik weet niet of je begrijpt wat dit inhoudt, maar dit wil zeggen AMD's eigen benchmarks aka marketingpraat, dus met een grote korrel zout te nemen. Onafhankelijke third-party benchmarks zitten nog allemaal onder embargo, moesten er al chips verstuurd zijn naar reviewers, wat we nog niet weten dus wegens NDA
Brent @PerAspera12 januari 2023 12:10
Ik ben eigenlijk heel benieuw hoe de iGPU verbeterd met die cache. Die gaat daar ook enorm van profiteren.
Countess
@Brent12 januari 2023 15:55
De iGPU bij de normale Ryzen 7000 desktop CPU's zit in de I/O die en kan dus niet rechtstreeks gebruikmaken van de cache.
Daarbij zijn de prestaties van deze iGPU's niet belangrijk omdat hij piep klein is en alleen bedoeld om beeld weer te geven en te zorgen dat de video encoder/decoder zijn werk kan doen. hij is expliciet niet bedoeld om te gamen.
Een APU die weer wel kan gamen komt pas met de 4nm variant van de zen 4 cores, en die wordt weer monolithische(voor zover we nu weten), en daar zijn, tot nu toe, nog nooit x3d versies van verschenen.
Letters @PerAspera12 januari 2023 12:15
De vorige generatie X3D cache processoren hebben wel echt iets voor gamers neergezet.
Ik zou deze benchmarks afwachten en dan als het beter is dan de huidige CPU lineups en interessant qua prijs er op in gaan.
Maar ja hoe makkelijk zijn ze te verkrijgen..

Ik verwacht niet dat 14e generatie Intel gaat wauwen..
Jeroentjeeuh @PerAspera12 januari 2023 13:27
Nouja, ik vind de 5800x3D zeer interessant, die sneller blijkt te zijn dan de 7000 serie met welke resolutie dan ook. En ja ook al loop je achter met pcie lanes(4.0) en ddr4 maar daar kan je nog vele jaren mee voorruit. (Hogere versie is niet altijd beter)

Tuurlijk, gaat de 70003dcache weer ietsje sneller zijn dan de 5800x3d maar heb je die extra procentjes echt nodig ? Laat staan wat je er voor moet betalen het kan maar zo zijn dat je 2/3x het dubbele kwijt bent als je toch voor een 7000 platform gaat. Ik zal dan eerder het extra geld in een nog betere videokaart steken.

CPU review(wat een beest is die 5800x3d ook!)
https://www.guru3d.com/ar..._processor_review,25.html
Jaldea @PerAspera12 januari 2023 14:04
Ik zou voor een al uitgebrachte serie gaan je zit anders namelijk mogelijk met MoBo's typen die nog uit moeten komen, beschikbaarheid en de prijs daarvan ligt vaak nog een tikje hoger, verschil in performance is vaak toch best minimaal tussen generaties, prijs / performance ligt dat veel gunstiger.

(Ook is er veel meer data beschikbaar hoe de hardware functioneert in echte benchmarks voor jouw doel, i.p.v. logische statistics die vertellen dat het een beter product zou moeten zijn om allerlei redenen)
Astennu
@PerAspera12 januari 2023 14:30
Je kan rustig voor deze X3D CPU's gaan AM5 is een nieuw platform dus je krijgt in ieder geval de optie om naar Zen5 en waarschijnlijk Zen6 te upgraden zonder nieuw moeserbord/geheugen te moeten kopenvan de 14th gen serie van Intel is nog niet veel bekend. En het is de vraag wanneer die komen. RTL is nog niet zo lang op de markt dus het kan nog een tijd duren en dan is het de vraag of die wel sneller is als Zen4X3D. Het is ook niet bekend of 14th gen de Royal cores gaat gebruiken waar Jim Keller destijds aan gewerkt heeft.
NostraDavid @PerAspera14 januari 2023 20:27
Ik upgrade alleen wanneer ik geïrriteerd raak door mijn PC. Mijn vorige PC was een AMD FX-8320-E (omdat mijn FX-8350 het iets te vroeg begaf), die ik verving met een 8700k. Deze machine draait nog redelijk goed - programma's starten snel genoeg op, en ik kan genoeg programma's tegelijk draaien.

Het enige wat mij nu irriteert, is dat mijn 1070 Ti Cyberpunk op low moet draaien, maar GPUs zijn veel te duur om te vervangen op het moment. ;_;
DeBers 12 januari 2023 10:43
Hoe duur zal dit gevalletje ongeveer gaan worden? Afgaand op historie.
JZ1803 @DeBers12 januari 2023 10:52
5800x3d was 500 geloof ik? dus 7800x3d zal wel ~550 zijn bij launch
mvds @JZ180312 januari 2023 11:08
Je moet er alleen wel rekening mee houden dat de 7000 serie vast zit aan DDR5 en dure moederborden dus als je het platform breed kijkt liggen de kosten iets hoger dan bij de oude versie

[Reactie gewijzigd door mvds op 29 juli 2024 05:01]

ffha @mvds12 januari 2023 14:57
De nuance die ik vaak mis bij dergelijke opmerkingen, is dat AMD hun sockets veel langer ondersteunt.
Er zijn AM4 moederborden uit 2017 die compatible zijn met de in 2022 uitgekomen 5800X3D.

Als je nu een Raptor Lake processor koopt, dan is dat meteen het einde van je upgrade path, want Intel springt hierna weer over op een andere socket.
mvds @ffha12 januari 2023 15:17
Dat is niet bij elke Intel generatie zo, maar de laatste tijd is dat zeker waar ja. Socket 1151 bijv, die nog niet eens ZO oud is, heeft wel degelijk meerdere generaties CPUs gehuisvest. De sockets daarvoor ook wel. Maar inderdaad niet zoals bij AMD waarbij je iets van 4 of 5 generaties op hetzelfde socket kan zetten.

[edit] @Countess maar dan klopt het toch nog steeds wat ik zeg? 2 is nog steeds meer dan maar één generatie wat de opmerking was van ffha bij Raptor Lake, bij eerdere generaties waren het er vrijwel steeds 2 of meer, wat inderdaad minder is dan bij AMD

[Reactie gewijzigd door mvds op 29 juli 2024 05:01]

Countess
@mvds12 januari 2023 16:11
helaas, 1151 sockets waren niet allemaal backwards compatible. De Pinnen bleven wel het zelfde, maar de CPU's werkte niet. Je had socket 1151 v1 voor Skylake (6th) en Kaby Lake (7th), en 1151 v2 voor de twee generaties van coffee lake (8th en 9th).

https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1151#LGA_1151_revision_2

Dus ook dat was gewoon intel's standaard 2 generaties. Alleen voor socket 1151 was het 2 keer 2.
Socket 2011 had zelfs 3 versies.

@mvds intel geeft al heel lang altijd maar 1 upgrade per socket. dus 2 CPU's per socket.
Waar ffha op doelde is dat Raptorlake de laatste CPU is op die socket. Raptorlake is de upgrade van Alder Lake wat de eerste CPU was op socket 1700. na Raptorlake komt er niks meer voor socket 1700, en is het dus einde oefening.

[Reactie gewijzigd door Countess op 29 juli 2024 05:01]

Cid Highwind @mvds12 januari 2023 11:15
Dat is dan ook de enige incentive die AMD heeft om de kosten niet al te hard uit de klauwen te laten lopen. DDR5 is echter al wat goedkoper geworden, enkel de moederborden zijn nog echt aan de prijs.

AMD zal zich verder wel, net als met de GPU's, gewoon naar de prestaties en concurrentie richten
jaxxil @JZ180312 januari 2023 11:06
Misschien meer. De 5800X3D was intens populair. AMD zou best wel eens kunnen kijken waar ze mee wegkomen qua prijs.
Matti7950 @DeBers13 januari 2023 14:13
Ik zie 3 scenarios: Goedkoop, normaal en duur.

Goedkoop komt ook overeen met amd wil snel verkopen (ten koste van winst - bv recessie kan die in hand werken), of normale prijs, of speculatieve prijs (bv Ryzen 5900x aan 680€ was speculatieprijs, dat hang van dag een op 580€ gemoeten (is later ook gebleken, na korting waren ze ook zo goedkoop als 3900x na hun korting).

Duur (amd speculeert op prestaties en het 'Nvidia 4090' effect (ze kopen het toch)

Ryzen 7950X3D 949-999€
Ryzen 7900X3D 775-825€
Ryzen 7800X3D 600€

Normaal:

Ryzen 7950X3D 830-870€ (kan nog goedkoper als de 7950X nu permanent 650€ blijft)
Ryzen 7900X3D 600-650€ (kan nog goedkoper als de 7950X nu permanent 540€ blijft)
Ryzen 7800X3D 600€ (Kan nog wat minder zijn als de 7800X permanent 400€ of lager word).

Goedkoop (Dit gebeurt alleen als amd snel wil verkopen, bv om Intel hak te zetten of recessie te counteren).

Ryzen 7950X3D 750€
Ryzen 7900X3D 550€
Ryzen 7800X3D 425€
Mario 12 januari 2023 10:39
Valentijnsdag had anders wel leuk geweest aangezien ik wel beetje verliefd ben geworden op de x3D chips O+
dutchnltweaker 12 januari 2023 12:23
Ach ik ga mijn bestaande am4 bord lekker upgrade met een 5800x3d. Goedkoper en qua performance en complete investering is het voor mij niet waard. Of ik investeer 350 euro in een cpu of ik investeer voor een bord van rond de 300, ram 150 euro en nog een cpu van rond de 3 a 400 Euro. Investeer ik dat andere bedrag liever in een videokaart.
Matti7950 @dutchnltweaker13 januari 2023 14:20
Niet lang wachten, de geruchten zijn dat de voorraad sterk opraakt en niet bijgevuld zal worden. De 350€ prijs is al kapot, (komt niet meer terug), de huidige laagste prijs verhoogt ook iedere week wat!

Edit, 329€ Wat! https://www.alternate.nl/...Processor&utm_term=HR7A59

Ik zou niet wachten, dit gaat niet meer goedoper worden.

Op pricewatch is de trend wel duidelijk 380-400€ aan het worden.

[Reactie gewijzigd door Matti7950 op 29 juli 2024 05:01]

dutchnltweaker @Matti795013 januari 2023 15:31
https://gathering.tweaker...message/74114918#74114918 heb hem zelfs nog gedeelt ;)
Jaldea @dutchnltweaker12 januari 2023 14:07
precies dit, je zit met ram en moederbord ook gewoon in een hogere prijs klasse met die nieuwe gen's, voordat die weer zakken ligt er weer een nieuwe serie met socket in de (virtuele) winkel
dutchnltweaker @Jaldea12 januari 2023 15:49
Dat niet alleen, maar je kan makkelijk met deze hardware 4 a 5 jaar nog doen. De grote stappen als 15 a 10 jaar geleden worden er nu echt niet meer gezet denk ik.
Jaldea @dutchnltweaker12 januari 2023 16:19
Ik heb een jaar of 2 geleden de keuze gemaakt voor upgrade van i7-7700k naar 5800X, daar zit ook een paar jaar tussen en die ging nog best prima mee. (maar dat ligt eraan wat je ermee doet)
computerjunky 12 januari 2023 11:25
Ik kan niet wachten tot Intel een variant uit brengt met een verbruik gecapped op de 125-150 watt en rond de 100 MB cache en zonder die v oor gamers nutteloze E-Cores.

Ik snap eerlijk gezegd niet waarom ze het nog niet doen maar goed ze zullen het financieel wel niet nodig hebben. Ik ben benieuwd of het games zijn die in het algemeen baat hebben bij cache of dat het de AMD architectuur is die er baar bij heeft.

Ben verder ook benieuwd hoe goed dit gaat werken op windows 10 vs 11 omdat er dus aanpassingen in windows nodig zijn voor de dual chiplet varianten.

[Reactie gewijzigd door computerjunky op 29 juli 2024 05:01]

mvds @computerjunky12 januari 2023 11:47
Voor de games zelf zijn die E-cores misschien niet zo nuttig, maar als Windows zo slim is om alle achtergrondprocessen op de E-cores te schedulen en de game zelf op de P-cores te zetten kan dat best goed werken hoor.
Countess
@mvds12 januari 2023 16:17
Games hebben meestal maar 1 of 2 threads die echt vol gebruikt worden. Je andere 4 to 6 cores hebben tijd zat om wat dingetjes tussendoor te doen.
En het uitschakelen van de E cores levert in sommige games zelfs prestatie winst op.
computerjunky @mvds12 januari 2023 19:09
Het gros van de games heeft nog steeds maar 5 cores nodig. De enige reden dan een 8 core sneller is als een 6 vore is omdat ze vaak meer cache en een hogere boost clock hebben.

Ik heb persoonlijk alle. Applicaties die ik start zoals software van mijn muis en toetsenbord en amd driver software geforceerd naar core 8.
bwerg
@computerjunky12 januari 2023 12:10
Ik kan niet wachten tot Intel een variant uit brengt met een verbruik gecapped op de 125-150 watt en rond de 100 MB cache en zonder die v oor gamers nutteloze E-Cores.
Dat komt toch gewoon neer op een 13400F of lager? Bij high-end modellen gaat het gewoon niet lukken, Intel's prestaties schalen met een laag verbruik minder lekker dan bij AMD (Intel schaalt tot 250W+ ongeveer lineair terwijl AMD vanaf ~80W tot 125W al flink afvlakt) dus dan zouden de multi-core prestaties inkakken tot een niveau dat het geen high-end meer te noemen is.

De 13-serie heeft zeker wel wat hardwarematige verbeteringen t.o.v. de vorige generatie maar een deel van de prestatiewinst komt zeker toch ook door gewoon het verder oprekken van het energieverbruik. Net als de vorige paar generaties, eigenlijk, waar het bij de 12-serie niet zo opviel omdat de 11-serie een dramatische efficiëntie had.
computerjunky @bwerg12 januari 2023 19:12
In een gaming load gebruikt een 1390pk maar 135 watt bij een zware hame en een lichte game kan soms zelfs maar 70 watt gebruiken. Doe 200+ watt getallen zijn alleen voor non gaming workloads waar he als gamer niets mee te maken hebt en dus is een lagere power cap geen enkele issue.

Mijn huidige 9900k slurpt 210 watt met cinebench op 5.2 ghz all core maar in gaming as we speak maar 52 watt met 40% load. (Mede door 120 fps cap).
lordawesome 12 januari 2023 11:08
Ik gok problemen met de scheduler. Op de een of andere manier moeten threads verdeeld worden over v-cache cores en normale cores maar met een hogere frequentie. En twee in plaats van één CCD gebruiken geeft ook weer vertraging. Veel succes.
Leon Straathof 12 januari 2023 13:25
Ah maakt niet zoveel uit joh februari is toch de korste maand dus meer dan 14 dagen later gaat het niet worden als het wel in februari is.
Matthiassnoep 12 januari 2023 16:50
Los van AMD en de uitkomst hiervan, zie ik wel vaak voorbij komen dat bedrijf X de releasedatum van product Y laat lekken, of ziet dat het gelekt is, of geruchten hoort dat het in de pijpleiding zou zitten, om vervolgens glashard te ontkennen dat dat het geval is.

Voorbeeld: rdr2 zou nooit naar pc komen.

Dat is gewoon een leugen, waarmee het koopgedrag van de consument gestuurd wordt, in dit geval dus rockstar die nu een kopie voor de console verkoopt, om vervolgens aan dezelfde persoon met een beetje geluk een kopie voor pc te verkopen. Ik vraag mij dan toch af of daar geen regels over zijn gemaakt, want ethisch is zoiets niet.

Uiteraard hoeft dat hierbij niet het geval te zijn, maar het is toch vreemd hoe vaak er bepaalde dingen gelekt worden, vervolgens ontkent worden, en uiteindelijk toch bleken te kloppen

[Reactie gewijzigd door Matthiassnoep op 29 juli 2024 05:01]

LurkZ @Rob Coops12 januari 2023 12:07
Het kan een oprechte fout zijn of onderdeel van de marketing.
Alle techsites kondigen het aan en een dag later nogmaals een berichtje. Double wammy!

Dus geheel in lijn van al die 'lekken' van bedrijven waar de beveiliging luchtdicht is.
Avalaxy @Rob Coops12 januari 2023 13:17
Leuke theorie, maar je hebt letterlijk geen flauw idee wat er speelt binnen AMD en bij wie de beslissing vandaan kwam. Je rant is dan ook volledig offtopic.

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