AMD: Ryzen 7000X3D-releasedatum op AMD-website was fout

AMD's Ryzen 7000X3D-desktopprocessors met 3D V-Cache komen toch niet uit op 14 februari. Het bedrijf zette die releasedatum woensdag op zijn website, maar zegt nu dat dat een fout was. AMD noemt nog geen nieuwe releasedatum. Ook de adviesprijzen zijn nog niet bekend.

AMD bevestigt tegenover onder meer PCWorld dat AMD's nieuwe desktopprocessors niet op Valentijnsdag uitkomen. "Zoals u weet, publiceerde AMD.com kort een releasedatum voor de Ryzen 7000X3D-serie desktopprocessors. Die datum is echter onjuist", meldt een woordvoerder van de chipontwerper. Het bedrijf geeft geen andere releasedatum, maar zegt later 'updates over de verwachte beschikbaarheid' te geven.

AMD kondigde drie Ryzen 7000X3D-processors voor gamers vorige week aan op de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf zei toen alleen dat de processors 'in februari' uitkwamen, maar noemde daar nog geen datum bij. Voor zover bekend komen de cpu's nog steeds in februari uit, maar dus niet op de veertiende.

De Ryzen 7000X3D-serie bestaat uit drie cpu's die zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De processors hebben extra gestapeld L3-cache ten opzichte van eerdere Ryzen 7000-cpu's. AMD heeft, naast concrete releasedata, ook nog geen adviesprijzen bekendgemaakt.