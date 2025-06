AMD maakt adviesprijzen en releasedata Ryzen 7000X3D-cpu's bekend

AMD heeft de releasedata en adviesprijzen van zijn komende Ryzen 7000X3D-desktopprocessors met 3D V-Cache bekendgemaakt. De twee duurste Ryzen 9-modellen komen eind deze maand beschikbaar, terwijl de Ryzen 7 7800X3D met acht cores in april uitkomt.

AMD kondigt de prijzen en beschikbaarheid van zijn Ryzen 7000X3D-cpu's aan in een video op YouTube. Het topmodel in die serie, de Ryzen 9 7950X3D met zestien Zen 4-cores, komt op 28 februari beschikbaar voor 699 dollar. Omgerekend en met btw komt dat neer op 775 euro. De Ryzen 9 7900X3D met twaalf cores verschijnt op diezelfde datum voor 599 dollar, wat neerkomt op 664 euro met btw.

De laagst gepositioneerde Ryzen 7 7800X3D-cpu komt later pas beschikbaar. Deze variant, die beschikt over acht cores, komt op 6 april uit. Dit Ryzen 7-model krijgt dan een adviesprijs van 449 dollar. Omgerekend en met btw is dat 498 euro. AMD deelt nog geen officiële europrijzen voor de drie desktopprocessors.

AMD kondigde drie Ryzen 7000X3D-processors voor gamers in januari aan tijdens de CES. Het bedrijf zei toen alleen dat de processors 'in februari' uitkwamen, maar noemde daar nog geen concrete releasedata of adviesprijzen bij. De Ryzen 7000X3D-processors zijn alle drie gebaseerd op de Zen 4-architectuur. De processors hebben 64MB extra gestapeld L3-cache ten opzichte van eerdere Ryzen 7000-cpu's.