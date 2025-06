Samsung brengt Galaxy S23-telefoons uit, S23 Ultra kost 1399 euro

Samsung heeft de Galaxy S23-serie aangekondigd. De S23 Ultra, de duurste nieuwe telefoon, komt per direct uit met een adviesprijs van 1399 euro voor de goedkoopste versie. De S23+ kost 1199 euro, de S23 moet minimaal 949 euro gaan kosten.

Daarmee liggen de prijzen voor de S23-telefoons 150 tot 200 euro hoger dan voor de voorgangers in de S22-serie. Waarom dat is, zegt Samsung niet. De S23-serie zijn de eerste Galaxy S-telefoons die verschijnen sinds de inflatie stevig omhoog ging, na de inval van Rusland in Oekraïne en de daarop volgende stijgende prijzen voor onder meer energie.

Samsung claimt dat de verpakking helemaal is gemaakt van recyclebare materialen. Ook claimt dat de telefoons gemiddeld van 22 procent gerecyclede materialen gemaakt zijn, meer dan bij voorgaande modellen. Daarnaast voldoen de telefoons aan de UL 110-norm voor een Ecologo-label. Die normen zijn verouderd en bovendien niet streng. Zo voldeed de LG G6 van jaren geleden al aan die norm bijvoorbeeld. De normen gaan onder meer over de verpakking en beschikbaarheid van reserve-onderdelen.

De fabrikant belooft net als bij de voorgangers vier jaar upgrades en vijf jaar beveiligingsupdates. Samsung claimt verder verbeteringen op het gebied van optische beeldstabilisatie in de camera, 8K-video-opname met een grotere beeldhoek, betere weergave van personen dankzij geavanceerdere beeldherkenning in video's en audio-opname in 360 graden met de Buds2 Pro. De Ultra krijgt een nieuwe primaire 200-megapixelsensor mee, die de fabrikant onlangs al presenteerde.

De telefoons krijgen de Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy mee, die volgens onze testen een hogere kloksnelheid heeft voor cpu en gpu ten opzichte van de standaardversie: de cpu komt tot 3,36GHz in plaats van 3,2GHz, de gpu gaat tot 719MHz in plaats van 680MHz. Samsung heeft verder aan de schermen en andere elementen weinig gesleuteld.

De Galaxy S23-modellen komen woensdag meteen uit. De goedkoopste S23 kost 949 euro, de +-versie kost vanaf 1199 euro. Voor die prijs krijgen klanten wel het 256GB-model, waar er vorig jaar nog een 128GB-variant was. De Ultra kost vanaf 1399 euro. De accuduur van de S23-modellen is een stuk beter, zo blijkt uit de review van de Galaxy S23 en S23+ en de aparte review van de S23 Ultra.