Samsung introduceert Galaxy Book3-laptops, waaronder Ultra-model met RTX 40-gpu

Samsung introduceert zijn Galaxy Book3-serie van laptops. Daarin komt het bedrijf met drie verschillende modellen. Naast een Book3 Pro en Pro 360, introduceert het bedrijf dit jaar ook een Ultra-variant met Nvidia RTX 40-videokaart. De laptops komen in februari uit vanaf 1899 euro.

Samsung kondigt op woensdag drie nieuwe laptopmodellen in de Book3-serie aan, die geleverd worden in verschillende configuraties en met verschillende schermformaten. Alle modellen krijgen deze generatie een amoledscherm met een variabele refreshrate van 120Hz, waar dat bij de vorige Book2-generatie op 60Hz lag. De schermen hebben ook allemaal een 16:10-beeldverhouding en een resolutie van 2880x1800 pixels, ongeacht het formaat. Alle modellen krijgen verder een Intel Core 13th Gen-cpu, hoewel alleen de Ultra-variant wordt geleverd met Nvidia-videokaart. De rest maakt gebruik van de geïntegreerde gpu van de processor.

Het topmodel in de Book3-serie betreft een nieuw Ultra-model. De Book3 Ultra krijgt een Core i7-H-processor uit de dertiende generatie, die beschikt over een tdp van 45W. Daarnaast wordt die laptop geleverd met een Nvidia GeForce RTX 4050-videokaart. In een presentatie sprak Samsung ook over een variant met RTX 4070-gpu, hoewel die niet werd vermeld in een Nederlands persbericht en vermoedelijk hier dus niet uitkomt. Daarbij krijgt het topmodel een schermdiagonaal van 16". Samsung levert de laptop met 16GB Lpddr5-geheugen en tot 1TB aan ssd-opslag, naast een uitbreidingsslot voor een extra ssd. De laptop heeft verder een HDMI 2.0-aansluiting.

De Samsung Galaxy Book3 Ultra

Daarnaast komt het bedrijf met Book3 Pro-laptops, die worden geleverd met een 14"- of 16"-paneel en een Intel Core 13th Gen-processor. De fabrikant noemt daarbij geen concrete processormodellen. De voorgaande Book2 Pro-serie beschikte over Intel-cpu's met 28W-tdp. Er komt daarnaast een Pro 360-serie, die uitsluitend wordt geleverd met 16"-scherm en een inklapbaar '2-in-1'-ontwerp heeft. Deze laptops beschikken over een HDMI 1.4-connector.

Alle genoemde laptops ondersteunen verder opladen via USB-C. Daarbij biedt de Ultra-variant snelladen op 100W, terwijl het laadvermogen bij de Pro en Pro 360 op maximaal 65W ligt. De laptops beschikken over twee USB-C-aansluitingen met Thunderbolt 4-ondersteuning en een USB-A-poort. De laptops krijgen daarnaast allemaal Wi-Fi 6E-ondersteuning, Bluetooth 5.1 en een 1080p-webcam.

Daarbij krijgen de laptops Samsung-specifieke software, bijvoorbeeld voor het bedienen van een Galaxy-smartphone of -tablet met het trackpad en toetsenbord van een Galaxy Book-laptop. Het bedrijf komt ook met een Second Screen-functie, waarmee een Galaxy Tab gebruikt kan worden als extra monitor.

Samsung brengt zijn Galaxy Book3-laptops op 17 februari uit in Nederland. De goedkoopste Pro 14"-variant krijgt een adviesprijs vanaf 1899 euro. Voor die prijs levert Samsung een variant met Core i7-cpu, 16GB geheugen en 512GB opslag. Dat is flink duurder dan de voorgaande generatie; de goedkoopste Galaxy Book2 Pro 13" met evenveel geheugen en opslag had een vanafprijs van 1449 euro. De Book3 Pro 360-serie komt beschikbaar vanaf 2099 euro, terwijl de Ultra-variant een adviesprijs van 2999 euro krijgt.