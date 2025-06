'Samsung zal Galaxy Book 3 Ultra met mobiele Nvidia RTX 4070 introduceren'

Samsung zal tijdens zijn Unpacked-evenement op 1 februari vijf nieuwe Galaxy Book 3-laptops introduceren. Dat claimt techwebsite MySmartPrice. De fabrikant zou ook een Pro- en Ultra-variant van deze laptoplijn willen introduceren. Die laatste zou over een RTX 4070-gpu beschikken.

Volgens MySmartPrice zal Samsung op 1 februari een reguliere Book 3, een Book 3 360, een Book 3 Pro, een Book 3 Pro 360 en een Book 3 Ultra introduceren. De 360-aanduiding zou kunnen wijzen op een 360-gradenscharnier waardoor de laptop ook als tablet gebruikt kan worden.

Zowel de Book 3, als Book 3 360, zouden over een 15”-scherm beschikken. De resolutie van deze schermpanelen is nog niet bekend. De Pro-varianten zouden over een 14”-scherm, ofwel een 16”-scherm, beschikken en die panelen zouden een resolutie van 2880x1800 pixels meekrijgen. Deze Pro-versies zouden met een Intel i5-1240P-, ofwel een i7-1360-cpu, geconfigureerd kunnen worden met maximaal 16GB aan Lpddr5-werkgeheugen en 1TB aan opslagruimte via een NVMe PCIe Gen 4-ssd. De laptops zouden geïntegreerde Intel Xe-gpu’s meekrijgen.

De Book 3 Ultra zou volgens MySmartPrice met een 16”-scherm aangeboden worden. De resolutie van dit scherm zou, net als de Pro-varianten, 2880x1800 pixels bedragen. Deze laptop zou over een Intel Core i9-13900H beschikken met maximaal 32GB lpddr5-werkgeheugen en 1TB aan opslagruimte via een NVMe PCIe Gen 4-ssd. Samsung zou de laptop uitrusten met een mobiele Nvidia RTX 4070 die over 8GB aan GDDR6X-geheugen beschikt.

Volgens de techwebsite zullen zowel de Pro-, als de Ultra-varianten van de Galaxy 3 over een 76Wh-accu beschikken. De Pro-variant zou met een 65W-lader verscheept worden, terwijl de Ultra-variant een lader meekrijgt van 136W. Over de prijzen die Samsung zal aanrekenen is nog niets bekend.

Samsung houdt op 1 februari zijn jaarlijkse Unpacked-evenement. Het bedrijf heeft bevestigd dat het tijdens dat evenement zijn nieuwe Galaxy S-telefoons zal aankondigen, maar gaat verder nog niet concreet in op de toestellen. Naar verwachting betreffen het Samsungs komende Galaxy S23-telefoons.