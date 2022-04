Het is 2025 en je bent toe aan een nieuwe telefoon. Hoe kies je dan? Natuurlijk, de Galaxy S25 Ultra heeft een schitterende camera, de Xiaomi 15 Pro+ ziet er strak uit en de iPhone 17 Pro Max heeft een mooi scherm, maar hoe vergelijk je ze? Als het aan de Europese Commissie ligt, kijk je dan ook naar de energielabels en repareerbaarheidsindexen, waarop je kunt zien hoe makkelijk een telefoon te repareren is, hoeveel keer je de accu kunt opladen zonder dat de capaciteit enorm terugloopt en hoe goed hij tegen vallen kan.

Bekend is dat de smartphone-industrie geen duurzame bedrijfstak is. Het Nederlandse Fairphone begon tien jaar geleden met duidelijk maken hoe de productie van telefoons duurzamer en eerlijker zou kunnen en dat bedrijf is nog lang niet klaar, want er is nog steeds heel veel mis met de manier waarop smartphonemakers aan grondstoffen komen en telefoons in elkaar laten zetten.