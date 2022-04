Europees verbod op Lightning-poort op iPhones stap dichterbij

Het verbod voor Apple om alleen een Lightning-laadpoort op iPhones te zetten in Europa is een stap dichterbij. Een commissie van het Europees Parlement stemde in met het voorstel. Het hele Europees Parlement stemt er volgende maand over.

Met de bijna unanieme instemming van de commissie die over dit onderwerp gaat, is het aannemelijk dat het Europees Parlement ook als geheel gaat instemmen met het voorstel over het standaardiseren van laadtechnieken. Als de regelgeving er komt, moeten iPhones óf een USB-C-poort hebben, óf geen enkele laadpoort bevatten. De Lightning-poort als enige laadpoort is dan niet langer toegestaan op nieuwe modellen.

Voor dat draadloos laden wil het Europees Parlement dat er ook een enkele standaard komt. Daarbij gaat het om nieuwe laadtechnieken vanaf 2026, zegt het comité van het Europees Parlement dat over dit onderwerp gaat. De Europese Commissie had al voorgesteld om draadloze laadtechnieken te standaardiseren, maar dat zou naast voor kleinere apparaten ook voor laptops moeten gelden, vindt het Europees Parlement. Er zijn nu weinig laptops met ondersteuning voor draadloos laden, maar dat kan in de toekomst veranderen.

Het comité voor consumentenbescherming van het Europees Parlement nam bijna unaniem het voorstel aan, met 43 stemmen voor en 2 tegen. Dat voorstel is al langer in de maak. Na stemming in het Parlement volgende maand gaat de Europese Commissie met lidstaten in gesprek over de precieze tekst van de regelgeving, waarna het in kan gaan.

Bannerfoto: Europese Unie