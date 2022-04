'Sony wil ingame ads gaan verkopen in free-to-play games'

Sony wil eind dit jaar volgens een nieuw gerucht ingame ads gaan verkopen in free-to-play games. Het initiatief moet ontwikkelaars overhalen om free-to-play games te maken. Microsoft zou met een soortgelijk initiatief bezig zijn.

Advertenties in games

De bedoeling is dat de advertenties in de game te zien zijn, zegt Business Insider op basis van bronnen. Die verschijnen dan in de game op bijvoorbeeld billboards langs een weg of reclameborden in een sportstadion. Sony zou een eigen marktplaats voor het aanbieden van die advertenties willen opzetten.

De advertenties zouden een extra manier zijn voor ontwikkelaars van free-to-play games om geld te verdienen. Nu gebeurt dat vaak door de verkoop van ingame items. De bedoeling is dat ontwikkelaars ervoor kunnen kiezen om spelers te belonen voor het kijken van die advertenties, bijvoorbeeld met skins voor hun avatar.

Microsoft zou aan een zelfde soort initiatief werken. Het is onbekend of gameontwikkelaars interesse hebben in de verkoop van advertentieruimte in hun games. De advertenties in PlayStation-games zouden mogelijk eind dit jaar live gaan.