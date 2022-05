Bloomberg: Apple test iPhones met USB-C-poort en adapters naar Lightning

Apple is intern naar verluidt begonnen met het testen van iPhones met een USB-C-laadpoort. Er zouden ook adapters in de maak zijn om toekomstige iPhones compatibel te maken met accessoires die nog een Lightning-poort gebruiken.

De tests zouden worden uitgevoerd om te kunnen voldoen aan aankomende wetgeving door de Europese Unie, zo melden anonieme bronnen tegenover Bloomberg. Het is zo goed als zeker dat Apple uiteindelijk gedwongen wordt om van zijn eigen Lightning-aansluitingen af te stappen. Volgens de bronnen is de iPhone-maker daarentegen op z'n vroegst in 2023 van plan om een USB-C-aansluiting te gebruiken in nieuwe iPhones.

De adapters zouden dan weer bedoeld zijn om bestaande accessoires met een Lightning-aansluiting op een USB-C-poort aan te kunnen sluiten. Veel externe gadgets voor de iPhone, waaronder MagSafe-accu's en producten van derden, gebruiken vooralsnog het Lightning-standaard om verbinding te maken met een iPhone.

Hoewel iPhones vooralsnog een Lightning-aansluiting gebruiken, is Apple al langer bezig met de overstap op USB-C. Veel nieuwe tablets en pc's van het merk, bijvoorbeeld recente iPad Pro's, iPad Airs, Macs en MacBooks, maken al gebruik van een universele USB-C-poort voor de stroomvoorziening.

Kort door de bocht gebruiken alleen nieuwe iPhones en reguliere nieuwe iPads nog Lightning-poorten, wat tot veel discussie leidt. De Europese Commissie pleit al langer voor een algehele adoptie van USB-C voor draagbare elektronica en heeft daar recentelijk dus ondersteuning voor gekregen van het Europees Parlement. Volgens Apple is de overstap op één oplaadpoort geen goed idee. "Het afdwingen van [één universeel connectiestandaard] schaadt de Europese consument door de introductie van gunstige innovaties op het gebied van oplaadstandaarden, bijvoorbeeld wat betreft veiligheid en energie-efficiëntie, te hinderen."