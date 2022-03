Gerucht: Apple stapt niet over op USB-C en Touch ID in Power-knop voor iPhones

Apple stapt volgens TF Securities-analist Ming-Chi Kuo niet over op USB-C voor iPhones, omdat de inkomsten uit accessoires met de stap verminderen. Ook zit Touch ID in de Power-knop er voorlopig niet in. Beide functies zitten wel op iPads.

Apple verdient nu geld met zijn Made for iPhone-programma van accessoires die de Lightning-poort gebruiken en die inkomsten zouden verminderen als de iPhone de Lightning-poort zou inruilen voor USB-C, schrijft Kuo in een rapport dat AppleInsider heeft gezien. Hetzelfde geldt voor een Touch ID-vingerafdrukscanner in de Power-knop: die zou ook niet langer in de pijplijn zitten.

Beide functies combineert Apple wel in iPads. De iPad Air van vorig jaar is op te laden met USB-C en heeft Touch ID in de Power-knop zitten. Volgens Kuo gaat Apple op een gegeven moment over van de Lightning-poort op een iPhone zonder laadpoort, maar daarvoor zou het ecosysteem van MagSafe-accessoires nog niet volwassen genoeg zijn.

De eerstvolgende iPhone SE verschijnt volgens informatie van Kuo in de eerste helft van volgend jaar. Die houdt hetzelfde ontwerp als de huidige SE, maar krijgt 5G-ondersteuning en een nieuwere soc, zo zegt de analist.