Jailbreaktool Unc0ver werkt na update met iPhones en iPads tot iOS 14.3

Jailbreaktool Unc0ver heeft een update gehad en werkt nu op alle iOS-apparaten tot iOS 14.3. De vorige versie van de tool werkt tot iOS 13.5. De huidige versie van iOS voor iPhones is 14.4, iPads zitten op iPadOS 14.4.

Het gaat om versie 6.0.0, zegt ontwikkelaar Pwn20wnd. Versie 5.0.0 kwam vorig jaar uit en tot nu toe was er ondersteuning voor iOS 13.5.5. De nieuwe versie ondersteunt ook voor het eerst het jailbreaken van de iPhone 12-serie, zolang die geen update hebben gehad naar de nieuwste versie. De iPhone 12-telefoons kwamen uit met iOS 14.

Het installeren van Unc0ver verloopt via de Alt Store, een alternatieve downloadwinkel die zonder jailbreak kan draaien. Via die dienst is het mogelijk om het ipa-bestand te sideloaden op een iPhone of iPad. Tweakers publiceerde vorig jaar een uitgebreid achtergrondverhaal over het nut van onder meer jailbreaken.