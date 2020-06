Jailbreaken en rooten anno 2020

Een lichte paniek bekroop me. Wie ooit zijn telefoon heeft laten vallen, kent het gevoel van de tijd tussen het moment dat hij plat op de grond is terechtgekomen en het moment dat je hem oppakt. Het is een soort Schrödingers kat; zolang je hem niet oppakt, is hij niet stuk. Dat is natuurlijk een illusie; misschien is de telefoon stuk en is dat je eigen stomme fout. Een soortgelijk gevoel maakte zich van mij meester nadat ik een iPhone, nieuwprijs meer dan 1250 euro, had proberen te jailbreaken. Er gebeurde niets; welke knoppen ik ook indrukte, het scherm bleef zwart. Wat nu?

Een minuutje later deed ik een nieuwe poging. Op zo'n moment probeer je gewoon knoppencombinaties uit: aan-uitknop en volume omhoog, aan-uit en volume omlaag, of alle knoppen tegelijk. En ja hoor: de Taptic Engine trilde wat en er verscheen een wit appeltje in beeld. Het gevaar was voor nu geweken.

Alle handleidingen die je online tegenkomt ten spijt, het leven van iemand die zijn iPhone wil jailbreaken of zijn Android-telefoon wil rooten, gaat niet over rozen. Smartphonemakers maken het steeds moeilijker of zelfs onmogelijk, terwijl de winst die je eruit haalt, steeds minder lijkt te worden. Desondanks zijn veel tweakers er nog steeds verzot op, gezien de aandacht voor nieuwsberichten over het onderwerp en de forumtopics die erover worden volgeschreven.

Dit is geen handleiding hoe je root of jailbreakt; voor een how-to kun je elders op internet terecht. Wel is dit een beschouwing waarom je zou willen rooten of jailbreaken, en wat de voor- en nadelen zijn.

Voor hulp bij de zoektocht naar antwoorden, heb ik een aantal tweakers benaderd die actief zijn onder nieuwsberichten en in forumtopics over jailbreaken en rooten. Dat zijn crypt0rr (iPhone), s1h4d0w (iPhone), Greatsword (iPhone), nino_070 (iPhone), ComputerHoed (Android), KaiseRRuby (Android) en MertijnW (Android). Zij delen in dit verhaal hun expertise met de rest van de Tweakers-lezers. Veel dank voor alle antwoorden en hulp!