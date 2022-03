Lenovo Legion-laptops met onaangekondigde Intel Tiger Lake-cpu's verschijnen

Er zijn enkele Lenovo-laptops met onaangekondigde Intel Tiger Lake-H-cpu's en Nvidia RTX 30-gpu's verschenen. Deze processors beschikken over maximaal acht cores met turbofrequenties tot 5GHz 'op meerdere cores'.

De laptops van Lenovo werden opgemerkt door Twitter-gebruiker momomo_us. Er worden verschillende onaangekondigde Tiger Lake-H-cpu's genoemd, waarvan twee Core i9- en een Core i7-cpu met acht cores en een Core i5-hexacore. Al deze 10nm-chips ondersteunen hyperthreading. Momomo_us toont ook de vermeende kloksnelheden van deze chips. De Intel Core i9-11980HK wordt vermoedelijk het topmodel in Intels komende Intel Tiger Lake-H-line-up, met een kloksnelheid van 2,6GHz en een turbofrequentie tot 5,0GHz.

De Lenovo-laptops waarin de nieuwe Intel-cpu's worden genoemd, beschikken verder allemaal over RTX 30-laptopvideokaarten van Nvidia. De meest high-end Lenovo Legion 7 beschikt over de eerdergenoemde Core i9-11980HK met een RTX 3080, 32GB geheugen en 1TB aan opslagruimte. De Amerikaanse webshop die de laptops publiceerde, noemt geen levertijd.

De Intel-chips zullen concurreren met de AMD Ryzen 5000HX-serie. AMD kondigde deze cpu's aan tijdens de CES, maar kwam direct met varianten met zes en acht cores. De Ryzen 5000HX-chips zijn gebaseerd op AMD's Zen 3-architectuur en zijn inmiddels al verkrijgbaar. Tweakers publiceerde eind januari een review van een Ryzen 5000-laptop.

Intel introduceerde zijn eerste Tiger Lake-H-cpu's al tijdens de CES. De fabrikant bracht vooralsnog alleen quadcores in deze serie uit. Het bedrijf sprak toen al wel over een Tiger Lake-H-laptopchip met acht cores en turbofrequenties tot 5GHz 'op meerdere cores'. Deze chips zouden daarnaast beschikken over maximaal twintig PCIe 4.0-lanes. De huidige quadcores in deze serie bieden vier van dergelijke lanes.

Het bedrijf noemde toen nog geen concrete cpu's, maar stelde al wel dat dergelijke chips in het eerste kwartaal van 2021 zouden worden aangekondigd. VideoCardz schrijft dat de eerste laptops met deze cpu's naar verwachting in het tweede kwartaal daadwerkelijk in de verkoop gaan.