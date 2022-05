Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo kondigde tijdens CES dit jaar een opvolger van zijn Legion 5-gamelaptop aan, de Legion 5. De naam bleef dus hetzelfde, maar er veranderde een heleboel. Er kwam bijvoorbeeld een Pro-model bij, met een beeldverhouding van 16:10. Hogere schermen zijn een trend die we bij veel high-end laptops van modeljaar 2021 zien en ook bij de Legion 5 Pro is dit dus doorgevoerd. Maar niet alleen de dimensies veranderden, de resolutie ging omhoog naar 2560 pixels in de breedte. Bovendien kreeg de hardware zijn jaarlijkse update. Lenovo levert de Legion 5 Pro met RTX 3060- en 3070-videokaarten en AMD Ryzen 5000-processors. Het instapmodel van de Legion 5 Pro-serie met Ryzen 7 5800H-processor en RTX 3060-videokaart kost 1500 euro. Dat is veel geld, maar als je kijkt naar wat een losse RTX 3060-videokaart op het moment van schrijven kost - ongeveer 800 euro - valt het eigenlijk best mee. Sterker nog, als je op zoek bent naar een nieuwe game-pc is een gamelaptop wellicht een goedkopere oplossing.

We kijken in deze review naar de Legion 5 Pro. Daarbij nemen we vooral de prestaties van de nieuwe hardware onder de loep, maar we besteden ook kort aandacht aan de buitenkant. Die heeft Lenovo voor een gamelaptop vrij sober gehouden. De achterkant van het scherm heeft een oplichtend Legion-logo, maar verder is de laptop nauwelijks van opvallende elementen voorzien, afgezien van de grote luchtroosters om frisse lucht aan te zuigen en warme lucht weg te blazen.

Rgb-verlichting, iets dat bijna een standaard is geworden bij gamingmachines, tref je ook niet aan op de Legion 5 Pro. Dat is meer iets voor de duurdere Legion 7, die zelfs rgb-verlichting in de ventilatieopeningen heeft. De Legion 5 is wat dat betreft de 'instapper'. Daarbij hadden we aanvankelijk het gevoel dat die van plastic was. Na een opmerking op het forum hebben we nog eens goed gekeken en blijkt de hele behuizing van aluminium te zijn gemaakt, behalve de ventilatieroosters en het deel daartussen, bij de achterste aansluitingen.

Dat dit geen 'premium'-laptop is merk je bijvoorbeeld ook bij de touchpad. Het oppervlak daarvan is gewoon van plastic gemaakt, terwijl je in deze prijscategorie best een glazen touchpad mag verwachten. Verder hadden we een vingerafdrukscanner of camera met gezichtsherkenning verwacht, maar ook die is afwezig. Een kaartlezer ontbreekt ook, al is dat een onderdeel dat Lenovo al op zijn vorige generatie Legion 5-laptops wegliet. Wat ons betreft had hij erop mogen zitten, want de hardware is capabel genoeg voor het draaien van foto- en videobewerkingssoftware.

Wat aansluitingen betreft zit het gelukkig wel snor met de Legion. De meeste aansluitingen zitten aan de achterkant, wat prettig is als je de laptop op een vaste plek hebt staan. Je kunt bovendien je muis links of rechts van de laptop leggen zonder tegen kabels aan te stoten. De laptop is voorzien van vier gewone USB-aansluitingen die een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s ondersteunen. Daarnaast zijn er twee USB-C-aansluitingen aanwezig die een USB-overdrachtssnelheid van 10Gbit/s ondersteunen. De aansluitingen ondersteunen bovendien het DisplayPort 1.4-protocol zodat je er 4k-beeldschermen met een verversingssnelheid van 120Hz, of 5k-schermen met 60Hz, op kunt aansluiten. Het enige dat nog mist is USB 4, ofwel Thunderbolt 4, maar dat is iets dat AMD waarschijnlijk pas in nieuwere cpu/chipsetcombinaties zal gaan ondersteunen.

Benchmarks

De Legion 5 Pro kost in zijn goedkoopste uitvoering 1500 euro. Die prijs is, zoals gezegd, niet gerelateerd aan het uiterlijk, maar vooral aan het innerlijk, oftewel de hardware. Je krijgt een Ryzen 7 5800H-processor en een RTX 3060-videokaart. Dat klinkt om te beginnen al niet verkeerd, maar specificaties zeggen natuurlijk niet alles. Vooral bij de Nvidia-videokaarten zijn de prestaties afhankelijk van de tgp, ofwel het maximale vermogen dat de videokaarten mogen opnemen. De tgp's van RTX 3060-videokaarten voor laptops liggen tussen de 60 en 115 watt. Je kunt je voorstellen dat een gpu significant beter presteert als hij bijna twee keer zoveel mag gebruiken. Lenovo heeft het wat dat betreft goed geregeld, want de RTX 3060 in de Legion 5 Pro mag dankzij dynamic boost nog iets meer dan 115 watt gebruiken, namelijk 130 watt. We kijken om te beginnen echter naar de prestaties van de processor. Voor het neerzetten van hoge prestaties is het daarbij - net als bij de gpu - van belang dat het opgenomen vermogen niet te zeer wordt beperkt. Om het onderste uit de kan te halen, heeft Lenovo de laptop voorzien van een powermodus die de laptop sneller laat draaien. Die activeer je door de Fn- en Q-toets te gebruiken, waarbij de aan-/uitknop oranje gaat branden.

Het resultaat van de snelle powermodus zie je in Cinebench meteen terug. De Legion 5 Pro zet met bijna 5000 punten de hoogste score neer die we op een laptop in Cinebench hebben gemeten en hij is bovendien vergelijkbaar met de prestaties van een Ryzen 7 3800X-desktopprocessor. Als je niet alle acht maar slechts een core aan het werk zet, verandert het beeld een beetje. In dat geval zijn er nog wel snellere laptops te vinden, in de vorm van de ASUS X13 met 5980HS-processor en de ASUS FX516 die zelfs een i7-processor heeft. Die cpu, gebaseerd op de Tiger Lake-architectuur van Intel, is bijzonder snel op een core, maar heeft in totaal slechts vier cores.

Met behulp van Blender kijken we vervolgens of de cpu over een langere periode zo goed blijft presteren als we in Cinebench zien. Dat blijkt inderdaad het geval. De cpu blijft dezelfde afbeelding op dezelfde snelheid renderen en pas bij run 18 zien we een lichte stijging in de rendertijd. Dat verklaart ook waarom de cpu beter presteert dan de Ryzen 9-processor in de Medion X25, die toen we hem testten, al bij run 5 throttling liet zien. Als we vervolgens bij een wat langere benchmark zoals in video-editingprogramma Da Vinci kijken, zien we dat de prestaties van de Legion Pro boven die van de Medion X25 met Ryzen 9-processor liggen, mits je hem in die snelle modus zet.

Een snelle cpu is fijn, maar vormt maar een deel van wat je nodig hebt om goed te kunnen gamen. Het belangrijkste is de gpu. De Legion 5 Pro is voorzien van een RTX 3060-videokaart en zoals we eerder al schreven is die niet al te karig afgesteld. Het maximale verbruik is 130 watt. Dat is genoeg om de ASUS FX516 met RTX 3070-videokaart voorbij te streven. De 3070 in die ASUS-laptop is op een watt of 80 afgesteld en dat maakt hem in alle benchmarks die we draaien langzamer dan de 3060. In de graphics-test van 3DMark Fire Strike is de 3060 ongeveer even snel als een RTX 2070, maar in Time Spy zit de 3060 op RTX 2080-niveau.

Hoe presteert de laptop in echte games? We kijken naar de framerates in Far Cry 5, Shadow of the Tomb Raider en Metro Exodus. Die laatste twee games maken deel uit van ons nieuwe testprotocol, maar daarbij hebben we vooralsnog niet zoveel vergelijkingsmateriaal als bij het oudere Far Cry 5. Die game testten we alleen op full hd en 4k-resolutie, terwijl we in het nieuwe testprotocol ook testen op 2560x1440, wat het dichtst in de buurt komt van de native resolutie van het scherm van de Legion 5 Pro.

Ook in deze games zijn de prestaties van de laptop uitstekend. De 3060 is dankzij zijn hoge tgp sneller dan de 3070 in de eerdergenoemde ASUS-laptop en ook sneller dan alle 2080-laptops die we tot nu toe hebben getest. Ook in Shadow of the Tomb Raider en Metro: Exodus zijn de resultaten indrukwekkend. Ter vergelijking: een desktop-3060 scoort in Shadow of the Tomb Raider 80fps en in Metro Exodus is de laptop-gpu zelfs een fractie sneller dan in onze desktop-3060-review.

Beeldscherm

Een snelle cpu en gpu zijn dus voorhanden, maar een gamelaptop doet tegenwoordig niet meer mee als er niet ook een vlot scherm op zit. De resolutie van het 16"-scherm is 2560x1600 pixels en het scherm is voorzien van een matte coating. Er is ondersteuning voor Gsync en FreeSync en de verversingssnelheid is 165Hz. Als we de colorimeter op het scherm leggen komen we bovendien op een goede maximale helderheid van 450cd/m² uit. Het contrast komt net boven de 1000:1 uit en dat is voor een ips-paneel niet indrukwekkend. De beste panelen zitten rond de 1800:1, een contrast van 1000:1 is wel het minimale wat we van ips-paneel verwachten.

Misschien wel belangrijker zijn de responstijden, vooral als je graag shooters of andere snelle spellen speelt. Bij een verversingsfrequentie van 165Hz moet er iedere 6ms een nieuw frame klaarstaan. Dat doet het scherm in drie van onze vier tests. Daarmee is het een goed scherm, dat 165Hz niet helemaal ghostingvrij kan weergeven maar wel dicht in de buurt komt.

Accuduur

Mocht je niet alleen willen gamen maar de laptop ook onderweg mee willen nemen, dan is het handig om in het bios over te schakelen van de 'dedicated graphics'- naar de 'hybrid graphics'-modus, waarin je niet altijd de RTX 3060-videokaart gebruikt, maar terugschakelt naar de AMD Vega-gpu als er geen grafische kracht nodig is.

Bij onze browsetest levert dat een significant langere accuduur op van bijna acht uur. In vergelijking met ultrabooks die in dezelfde test vijftien uur of meer kunnen halen is dat niet indrukwekkend, maar voor een gamelaptop is het een heel nette accuduur. Ook in PCMark is de accuduur niet slecht te noemen, maar daarbij kun je wel zien dat de prestaties relatief laag zijn. De score die de laptop in die test behaalt komt onderaan in de grafiek uit.

Tot slot kijken we naar de mogelijke upgrades. Dit blijkt bij de Legion 5 Pro goed te zijn geregeld. Het werkgeheugen bestaat uit twee modules die te vervangen zijn en er is ruimte voor een extra ssd, onder de zwarte heatsink.

Conclusie

Toen Lenovo de Legion 5 Pro-laptop opstuurde benadrukte het bedrijf dat de videokaart een tgp van 130 watt heeft, waarmee de laptop het maximale uit de RTX 3060 kan halen. Dat zet aan het denken, want de RTX 3060 voor de desktop is vrijwel niet te krijgen en als je er toch aan kunt komen, kost hij rond de 800 euro (adviesprijs: 349 euro). De 3060 in de Legion 5 Pro blijkt zich in onze benchmarks met de desktop-3060 te kunnen meten en de 5800H-cpu is in de meeste benchmarks vergelijkbaar met een Ryzen 7-desktopprocessor van de vorige generatie. Dus als je toch op zoek bent naar een game-pc, waarom zou je dan geen gamelaptop overwegen?

Toen we deze laptop begonnen te reviewen, was hij voor een euro of 1500 te krijgen en gezien de hardware was dat helemaal geen gekke prijs. Er waren vijf verschillende configuraties van de Legion 5 Pro te krijgen, met prijzen van 1500 tot 1800 euro. Naar mate de publicatiedatum dichterbij kwam, gingen de prijzen echter omhoog en de verkrijgbaarheid omlaag. Inmiddels is de Legion 5 Pro volgens de Pricewatch helemaal niet meer te krijgen en deze gamelaptop is daardoor net zo slecht verkrijgbaar als cpu- en gpu-equivalenten bij desktops. Als hij wel weer leverbaar is voor die prijs, is de Legion 5 Pro gezien de prestaties en het prima scherm een Excellent-award waard.

Update, 23 april 14:17: Aanvankelijk stond er in de review dat de behuizing deels van plastic was, maar hij is juist bijna volledig van aluminium, de review is daarop aangepast.

Update, 30 april 09:40: We hebben ondertussen ook de Legion 5 Pro met RTX 3070-videokaart getest, die benchmarkresultaten zijn ook aan de review toegevoegd.