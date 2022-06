Lenovo kondigt Legion 5-gamelaptop met AMD Ryzen voor startprijs van 899 euro

Lenovo heeft zijn assortiment gameproducten een update gegeven en onder andere kondigt het bedrijf een reeks nieuwe gamelaptops in zijn Legion-serie aan. Daaronder is de Legion 5, die het bedrijf met AMD Ryzen-processors en optioneel een Nvidia RTX 2060 levert.

De Lenovo Legion 5 is een 15,6"-laptop die het bedrijf met een Ryzen 5 4600 of Ryzen 7 4800H levert. AMD maakte deze chips op basis van de 'Zen 2'-architectuur recent beschikbaar voor laptops. De resolutie is 1080p en optioneel is er een 120Hz- of 144Hz-scherm. De Legion 5 krijgt tot aan een GeForce RTX 2060 van Nvidia en tot aan 16GB ddr4. Verder krijgt de laptop onder andere een toetsenbord met achtergrondverlichting en optioneel is dat rgb-verlichting met vier zones. Ook is er ondersteuning voor 802.11ax-wifi en bluetooth 5.0.

Er komen meerdere varianten van de Legion 5 met Intel-chips, te herkennen aan de i-aanduiding en ook is er een Legion 7i. Het gaat om recent aangekondigde processors van Intels Comet Lake-generatie. Lenovo levert de Legion 7i met 15,6"-scherm bijvoorbeeld optioneel met een Core i9-10980HK, de krachtigste Comet Lake-processor van de line-up. Daarnaast is er de keuze voor een RTX 2080 Super Max-Q-videokaart en wat scherm betreft is er keuze uit 144HZ- en 240Hz-varianten. De startprijs van de 7i is 1399 euro en voor dat geld levert Lenovo een variant met Core i5-10300H en GeForce GTX 1660 Ti.

Van de Legion 5Pi en 5i brengt Lenovo verschillende configuraties met Core i5-10300H, Core i7-10750H, Core i7-108750H uit en wat videokaart betreft komen er modellen met GeForce GTX 1650, GTX 1650 Ti, GTX 1660 Ti en RTX2060.

Opvallend is verder de 15mm dunne Legion Y740S. Dit is een 15,6"-gamelaptop die Lenovo optioneel met een 4k-scherm en Core i9-10880H levert, maar die geen dedicated videokaart bevat. Er zijn twee Thunderbolt 3-aansluitingen en de bedoeling is dat de gebruiker daar een externe videokaart mee aansluit. Deze laptop heeft een toetsenbord met achtergrondverlichting, maar alleen met witte leds.

De IdeaPad Gaming 3i tenslotte, is een 15,6"-laptop die niet onder de Legion-naam valt en die de fabrikant met een Core i5-10300H of Core i7-10750H uitbrengt, in combinatie met een GeForce GTX 1650 of GTX 1650 Ti. De resolutie van het ips-scherm is 1080p en er komen varianten met een verversingssnelheid van 144Hz.

Lenovo publiceert de volledige specificaties van alle aangekondigde producten op zijn site.